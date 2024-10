Jafet Soto le manda controversial mensaje a la Unafut previo al duelo Herediano vs. Alajuelense

El presidente y entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, no se guardó nada previo al juego de la jornada 16 contra Liga Deportiva Alajuelense, y arremetió contra la Unión Nacional de Fútbol (Unafut) por mantener para el 16 de noviembre, en plena fecha FIFA, el duelo entre florenses y manudos que debió jugarse en septiembre.

Ese duelo entre el Team y La Liga fue suspendido por solicitud de la Fuerza Pública, debido a las celebraciones de la Independencia y la programación de un concierto.

El reclamo se da en la víspera de otro duelo entre rojiamarillos y rojinegros, este sábado 19 de octubre en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a las 8 p. m., es vital para ambos clubes en su lucha por clasificarse a las semifinales. Sin embargo, el juego pendiente, reprogramado para el 16 de noviembre coincide con los cuartos de final de la Liga de Naciones entre Costa Rica y Panamá, lo que ha generado controversia.

Soto Molina y el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, consideran imprudente jugar durante la fecha FIFA, postura que también comparte el entrenador de la Selección Nacional, Claudio Vivas, quien cree que se debe priorizar el espacio para la Selección Nacional.

Por su parte, la presidenta de la Unafut, Vicky Ross, ha insistido en varios medios que el partido debe jugarse, ya que no hay más fechas disponibles, lo que ha generado el malestar de Jafet Soto.

“Soluciones hay. Seguro lo que quieren en la Unafut es irse de vacaciones el 23 de diciembre. Como no saben de fútbol y ya tienen sus boleticos en mano, quieren irse. ¡Diay! Como no saben nada de fútbol, no se les ocurre que se puede correr una semana el campeonato y darle prioridad a la Selección Nacional. Pero como no saben de fútbol, no lo van a hacer”, expresó Soto en conferencia de prensa.

Indignado por las decisiones tomadas, Soto recordó que la Unafut fue creada por los clubes y que no es la autoridad sobre los equipos de la Primera División.

“Es increíble que no quieran jugar la final el 28 de diciembre. Están acostumbrados a mucho TikTok, pero no son de fútbol. Todos ellos deben irse porque no son de fútbol. Tienen que entender que ellos trabajan para los equipos y no los equipos para ellos”, afirmó Soto.

Alajuelense, un rival complicado

En cuanto al compromiso contra Alajuelense, el dirigente rojiamarillo aseguró que se trata de una final.

“Es un partido complicado para ambos equipos desde el punto de vista deportivo. Los dos saben lo que se están jugando y están pensando en las semifinales de la Copa Centroamericana. Creo que es indudable; ambos conjuntos estamos pensando en eso, pero le estamos dando prioridad al Campeonato Nacional”, manifestó Soto.

Sobre el rival, añadió: “Es un equipo que anda bien. Los jugadores nuevos se adaptaron rápidamente al fútbol de Costa Rica. Son los líderes generales y tenemos dos partidos pendientes. Nos tocó ganarles en la semifinal pasada, pero no fue suficiente. Eso nos servirá mucho para visualizar lo que piensa el entrenador rival”.

En relación con las bajas de Marcel Hernández por expulsión y de Aarón Cruz por lesión, Soto enfatizó que lo importante es el presente y luchar por la clasificación a semifinales, pese al torneo irregular que han tenido.

“Lo veo como una gran oportunidad. Hemos pasado por malos momentos y es precisamente ahora cuando me gustaría contar con el apoyo de la afición. Espero que venga al estadio el aficionado que gritó ‘¡fuera Jafet!’. Al igual que él, yo también me sentí frustrado, pero solo juntos podremos sacar esto adelante”, concluyó Soto.