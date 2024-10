Afición de Alajuelense da veredicto sobre renovación de Alexandre Guimaraes

343 seguidores de Liga Deportiva Alajuelense respondieron a ‘La Nación’ si están de acuerdo con la renovación de Alexandre Guimaraes. La consulta se formuló a través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, una nueva herramienta gratuita de este medio de comunicación para tener un contacto más directo con la afición rojinegra. Si aún no lo ha hecho, únase al canal en este enlace.

El resultado del sondeo podría catalogarse como una goleada apabullante: 337 liguistas votaron por la opción “Claro, era obvio”; mientras que seis marcaron la casilla que decía: “No, no me parece”.

De manera simultánea, se invitó a los seguidores del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense a participar en un ejercicio de opinión, respondiendo a través de un correo electrónico esta pregunta: ¿Por qué está de acuerdo o por qué está en desacuerdo con la renovación de Alexandre Guimaraes?

Se recibieron doce opiniones, todas válidas, interesantes y bien fundamentadas, con diez razonamientos a favor y dos en contra.

Ellos están a favor de la renovación de Alexandre Guimaraes con Alajuelense

Gustavo Flores: “Siempre la renovación de un técnico es buena para mantener un proceso. Lo importante es seguir la línea de juego implementada por el entrenador. En Costa Rica no somos de procesos a largo plazo, y creo que Alajuelense con esta renovación está buscando eso, mantener un proceso”.

Alexander Ramírez: “Haber renovado a Alexandre Guimaraes es la mejor decisión, ya que se le debe dar continuidad al trabajo de él y al equipo que formó para lograr la 31 y buscar la 32″.

Freddy Rodríguez: “Me parece excelente. El cambio que ha tenido el equipo es evidente. La experiencia de un entrenador como Guima y el conocimiento fuera y dentro de la cancha vale mucho. Él lo tiene para desarrollarlo en el equipo, que totalmente es otra cosa. Se nota el trabajo serio que se viene desarrollando en el cuerpo técnico y los jugadores juegan enfocados, que se refleja día con día. Me siento muy contento como liguista y con la fe intacta de poder conseguir el objetivo #31″.

Cristian Garro: “Estoy de acuerdo con la renovación de Guimaraes porque es el técnico que le ha dado un aire de victoria nuevo al equipo. Además de eso, ha sabido ‘pegarla’ con los fichajes. Y, al parecer, no le tiembla el pulso para cambiar lo que haya que cambiar. Estando él ahí, habrá muchos jugadores que van a querer llegar la Liga. Sin embargo, me parece que debe escuchar más a la afición, y entender que ya no estamos para más fracasos”.

Claudio Porras: “El señor Alexander Guimaraes es un técnico muy ordenado y disciplinado, que no toma decisiones a la ligera. Estudia opciones y estrategias con mucho cuidado, lo que da mucha confianza y optimismo tanto a jugadores como a la afición en general. Me parece una decisión acertadísima”.

Andrés Marín: “Me parece una jugada inteligente de la Liga por dos razones a mi parecer. La primera es que a como está el tema de la Selección de Costa Rica, pareciera que a Claudio Vivas lo pueden quitar por los resultados. El único que puede agarrar esa situación es Guima, y por ende, se amarró.

”La segunda es que en estos tiempos de sequía de títulos, hasta ahorita la Liga tiene un técnico acorde a su historia, y tiene un proyecto serio”.

José Villalobos: “Estoy de acuerdo, primero porque le da continuidad al proceso que ha promovido Guima en la Liga, que abarca cambio generacional, llegada de jugadores extranjeros y nacionales, asimismo la venta de jugadores. En segundo lugar, le da un voto de confianza al cuerpo técnico y al trabajo que se viene realizando. Todo me hace pensar que seremos campeones este diciembre 2024″.

Dónald: “Si bien es cierto, a veces queremos un equipo arrollador, Guima ha venido a conformar una idea y un equipo. Hemos tenido hasta seis de los titulares lesionados y el equipo ha respondido bien. En partidos importantes se nota su experiencia, se han dado ventas históricas de jugadores y la verdad solo le falta la cereza del pastel, que es el campeonato nacional. Por eso, si en este semestre no se lograra, confío totalmente que el 2025 será rojinegro”.

Mario Camacho: “¿Cómo no estar de acuerdo con la renovación de un técnico que ha demostrado no caerse cuando los partidos van con un marcador en contra? Digo, es claro que existen ciertas decisiones y estrategias que uno como manudo no las entiende, pero eso no quiere decir que no se confíe en el cuerpo técnico.

”Estoy de acuerdo, porque ya son muchos años de no poder sobrellevar un proceso y dar confianza desde la parte técnica a jugadores y demás miembros del equipo. Estoy de acuerdo, porque es de los pocos entrenadores que han pasado por el equipo, que ha demostrado que no le tiene miedo a nada, y que con mucho o poco, ha plasmado su idea de siempre buscar resultados, que a la larga son los que nos terminan dando títulos”.

Guillermo Ruiz: “Para mí, la renovación está más que justificada, tiene el equipo en primer lugar e invicto en todos los torneos que el equipo está jugando. Los refuerzos que trajo marcan diferencia y ha potenciado jugadores. Además, le está dando oportunidad a los jóvenes y muchos destacan”.

Ellos están en contra de la renovación de Alexandre Guimaraes con Alajuelense

Jorge Cárdenas: “Me parece que es un error, así como lo cometieron cuando llegó Andrés Carevic y lo renovaron. Las razones, simple: no han ganado absolutamente nada. Estos entrenadores tienen que ganar el único título que importa y en el que en diez años hemos tenido fracasos. Si no se gana el título nacional en diciembre tanto Guima, su cuerpo técnico, algunos jugadores y toda la Junta Directiva se tienen que ir. Por eso, la renovación del director técnico es errónea”.

Humberto González: “Me parece que era necesario esperar ganar algo”.

