Vladimir Quesada elogia a Alexandre Guimaraes mientras analiza los errores en Alajuelense

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, no tuvo reparos en afirmar que el próximo domingo enfrentará al mejor técnico nacional.

“El equipo ha mejorado (Alajuelense), no por nada tienen a uno de los mejores entrenadores de este país, sino el mejor, y los títulos lo respaldan. Guima ha sabido recomponer el equipo, traer jugadores de experiencia y de nivel internacional, y han mejorado”, dijo Vladimir.

- En las últimas visitas, Saprissa logró un empate y sufrió cuatro derrotas en el Morera Soto. ¿Cómo toma estos números?

- Deberían ver la estadística un poco para atrás, es una victoria, cuatro derrotas y un empate. Eso dice que los locales, al jugar clásicos, han sacado la ventaja, porque cuando ellos han venido acá difícilmente han sacado un empate, pero es normal. Los locales hacen valer su terreno y a la afición. Creo que llegamos, como he dicho anteriormente, con una buena posición en la tabla, y siempre he reiterado que lo primero es estar entre los cuatro clasificados. El partido es importantísimo, aunque muchos lo quieran desmeritar más en los tiempos recientes, el clásico seguirá siendo clásico. Queremos hacer una buena presentación e intentar ganar.

- ¿Cómo contrarrestar a los jugadores veloces de Alajuelense como Anderson Canhoto?

- Nos fijamos en el rival, pero el trabajo que podemos hacer en la cancha es poco. Lo que posee el adversario lo veremos por medio de video y les mostraremos a los jugadores las virtudes de ellos y por dónde hacerles daño.

- ¿Luis Díaz, Jefferson Brenes y Youstin Salas pueden jugar el clásico?

- En el caso de Youstin Salas, creo que para el transcurso de la tarde ya sabremos a ciencia cierta qué es lo que tiene. Independientemente del resultado, entendemos que Youstin no va a estar para el partido de este domingo. Luis y Jefferson entrenaron sin problema.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que al clásico del próximo domingo, llegarán con la idea de hacer una buena presentación e intentar ganar. (Mayela López)

- Debido a las sanciones, pero sobre todo a las lesiones, ¿siente que su equipo está preparado para enfrentar el clásico?

- Estamos jugando cada tres días, lo que más hacemos es recuperar y que la forma deportiva de los jugadores sea la mejor. Debido a lesiones y suspensiones, obviamente no hemos podido alcanzar nuestro mejor nivel. No hemos podido repetir un once completo de un partido a otro, pero eso es parte de toda esta situación. Nosotros creemos que no hemos alcanzado nuestro mejor nivel, pero nosotros siempre vamos a querer más y siempre vamos a creer eso. Vamos a ir mejorando.

- ¿Cuál es el plan con Fidel Escobar, quien apenas regresa de una lesión?

- La idea es que Fidel vaya ganando minutos. Estoy seguro de que él, en sus adentros, desea entrar desde el inicio; es el amor que tiene por la institución. La idea es seguir el protocolo que hemos trazado. Yo siempre he dicho que vamos a seguir el protocolo: médicos, preparadores físicos, y la idea es llevarlo poco a poco. Pero tomaremos esa decisión. Yo hablo todos los días con ellos y Fidel está deseando saltar al terreno de juego. Tomaremos una decisión.

- ¿Qué piensa de que muchas veces la afición quiere ver a un jugador, pide a otro o hasta se mete con algunos en la cancha?

- Es difícil porque todos los aficionados son técnicos; cada uno quiere que el equipo juegue como ellos desean, que la alineación se haga como ellos quieren. Difícilmente, si se hace un recuento, va a encontrar una alineación similar entre aficionados. Eso es respetable y lo entendemos. Nosotros entendemos que tienen derecho a tener su opinión, pero nosotros somos los que dirigimos a este grupo de muchachos.

“Nosotros no podemos estar poniendo oídos a lo que la gente quiera; unos quieren una cosa y otros otra. Unos dicen ‘metan a Vladimir’, otros dicen ‘saquen a Vladimir’. En un partido no querían a Douglas Sequeira, al otro lo amaban. Así somos los seres humanos; yo lo entiendo y lo respeto, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones”.

