Sergio Gila afirma que existe persecución contra Mariano Torres

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, atendió a los medios de comunicación, en conferencia de prensa, durante la presentación oficial de Óscar Duarte y Deyver Vega, nuevos refuerzos del equipo. Gila aprovechó el momento para defender a Mariano Torres de lo que él considera es una persecución.

La Nación le consultó a Gila sobre las declaraciones de Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, quien se refirió a la acción de Mariano en la Recopa con el árbitro asistente William Chow (el jugador empuja el brazo al línea). Elizondo interpretó que no cabía más que una amarilla, tarjeta que recibió Mariano, pero muchos cuestionaron la cartulina y aseguraron que fue una falta de respeto a la autoridad y la roja era lo que cabía en ese momento.

“He leído, a mí sinceramente, de todo lo que deriva el tema de Mariano Torres. A mí me preocupa mucho, toda la persecución que estamos teniendo; venimos de un acto que se produjo el año anterior, un acto que él no hizo, se nos intentó atacar para sacar a nuestro jugador de las finales, se le acusó de racista y se comprobó que no hizo nada, y ahí queda”, comentó Sergio Gila.

Gila añadió que lo sucedido en la Recopa (el empujón al línea), quedó claro con la explicación de Horacio Elizondo.

“Horacio (Elizondo) ha hablado justificando lo que pasó y aun así se genera mucho ruido con todo eso. Cuando eres un equipo tetracampeón van a intentar debilitarte los rivales y nosotros no tenemos que caer en eso. No me gusta el foco en torno a él, nosotros nunca lo haríamos, somos un club elegante; salimos en defensa de Mariano Torres, que se intenta ganar el prestigio que se ha ganado en la cancha. Para nosotros es nuestro líder y nuestro jugador clave, por más que intenten, nosotros le vamos a dar el cariño que se merece”, indicó Gila.

Sergio Gila (centro), gerente deportivo de Saprissa, en la presentación oficial de Deyver Vega y Óscar Duarte.

En medio del anuncio de la instalación del VAR en Costa Rica, Horacio Elizondo, respondió la pregunta de Daniel Jiménez, periodista de Teletica.com, quien le pidió un criterio sobre la acción de Mariano Torres con William Chow, en el partido de la Recopa.

“Si pasara que un jugador empuja a otro y el afectado no reacciona, ¿cuál sería la decisión que tomaría el árbitro? Ahí solo le sacaría amarilla a la figura que cometió el empujón. ¿Por qué cambiaría con la figura del árbitro?”, le preguntó Horacio al periodista.

“Si fuera entre un jugador y otro sería tarjeta amarilla; no sé qué cambiar con que fuera hacia el árbitro. Acaso tiene una distinción especial, que los ponen a los árbitros como personas majestuosas, que no se les puede tocar o decir nada. No, no, son seres humanos, son de carne y hueso”, indicó el presidente de la Comisión de Arbitraje.

En la presentación de Óscar Duarte y Deyver Vega, a Gila le preguntaron si Saprissa presentará una apelación, por los cinco juegos de castigo que recibió Mariano, tras ser expulsado en el encuentro contra Cartaginés.

“Las acciones que comentas que pasó en el campo, yo no las valoro porque no se nos permite y nosotros no tenemos que valorar eso, para eso hay una sanción, no hemos querido que rebajen la sanción, asumimos lo que los expertos digan. No me gusta que se condicionen los arbitrajes. Es algo innegable, es algo promovido por otros lados, es algo que no nos gusta, no ponemos el punto de mira en otros equipos para que el árbitro esté pendiente de algunos jugadores. No nos gusta todo lo que se está hablando en torno a Mariano para buscar ventajas deportivas en otros aspectos”, agregó Gila.

