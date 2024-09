VAR: así funciona y por esto hay jugadas que el árbitro no revisa en cancha

El VAR llegó a revolucionar el fútbol de Costa Rica, pero se necesita tiempo para entender y paciencia para verlo funcionando a todo su potencial. En este camino de aprendizaje, en que están todos los amantes del balompié tico, hay una serie de dudas que surgen en el camino y la clave es informarse lo mejor posible.

Los aficionados, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros de a poco se acostumbran a ver el monitor del VAR en la cancha, para la revisión de jugadas. Así lució esta tecnología en el Fello Meza, en la fecha 10 del Torneo de Apertura 2024. (Rafael Pacheco Granados)

Lo primero que se debe entender es que el VAR solo puede intervenir en cuatro situaciones específicas:

Análisis de situaciones de gol.

Señalización o no de penales.

Expulsión de un jugador.

Corrección de confusiones en amonestaciones y expulsiones.

Además de estos aspectos, es importante recordar que cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que realice la señal del VAR será amonestado. Asimismo, nadie puede ingresar a la zona del monitor en cancha. Una vez que el juego se reanuda, el VAR no podrá revisar ninguna decisión previa, y no se revisan tarjetas amarillas. Finalmente, para que un partido finalice, la sala VOR (Video Operations Room) debe dar su aprobación con un “ok”.

Con estas bases claras, respondemos a continuación algunas de las dudas más frecuentes sobre el VAR.

¿Todas las jugadas se revisan en el VAR?

- Se revisan las cuatro acciones en las que interviene el VAR. De igual forma, aunque no se llame al VAR y el árbitro central esté seguro, hay revisiones silenciosas cuando hay presencia de algo muy importante: confirmar un penal, un gol, una expulsión o si hay una confusión de identidad.

Sin embargo, por más que el VAR vea todo, no se mete en el tema de amarillas, aunque considere que debía mostrarse.

¿Por qué hay jugadas que revisa el árbitro en el monitor de cancha y otras no?

- Esto se da porque hay dos tipos de revisiones que hace el VAR: las factuales y las de interpretación. En ambas el réferi debe de hacer la señal de que se está analizando en la sala VOR.

Las factuales son las que se toman directamente en la sala VOR, como los fueras de juego, el gol o no gol o si hay una situación de penal y se duda si la falta fue afuera o adentro. En estas el central no tiene que ir a ver la jugada en el monitor de la cancha.

Las de interpretación son las que necesitan que el réferi que está en el estadio valore, porque la decisión final es suya. Un caso es cuando se da una aparente falta dentro del área y se debe confirmar si fue penal o no. También cuando hay una acción de falta que amerita o no una expulsión.

¿Los equipos se pueden negar a jugar si no hay VAR o pueden pedir que si no hay VAR se juegue todo el partido sin esta tecnología?

- El protocolo indica que por más que se jueguen 89 minutos sin VAR por problemas técnicos, en el momento exacto en el que vuelve la tecnología se le avisa a los capitanes y se juega sí o sí con VAR. No es causal de suspensión de un partido el que no funcione el VAR.

¿Qué pasa si no se tiene el VAR y hay una jugada en la que el árbitro se equivocó en contra de un equipo, pero al volver se da otro fallo del réferi en contra del otro club y ahí si actúa el VAR para corregir?

- No hay portillo para apelar o reclamar, porque el protocolo establece que si no hay VAR se juega sin esta tecnología y apenas se soluciona el problema técnico, se reactiva el VAR.

¿Es apelable un partido porque no había VAR?

- No, no se puede apelar. Por protocolo del VAR y por reglamento no se puede hacer un reclamo de este tipo.

¿Si el VAR no alerta de una jugada, el árbitro en cancha puede pedir que la revisen porque tiene una duda?

- Sí, lo puede hacer sin problemas, aunque no es lo normal.

¿Por qué hay jugadas en las que el línea deja correr la jugada y hasta el final marca el fuera de juego?

- Esto se hace para que la acción de ataque termine y luego pueda ser revisada por si el guardalíneas se equivocó. Si el línea levanta la bandera de inmediato, anula la acción y el VAR ya no tendría nada que revisar, en caso de que termine en gol, en penal o si amerita una expulsión.

Si hay una acción a la que se le da continuidad y se da una expulsión o una amarilla, pero luego el VAR invalida la jugada previa por fuera de juego, ¿qué pasa con el jugador al que se le mostró la roja o la amonestación?

- La sanción disciplinaria se mantiene, pese a que se invalide la jugada.

¿Cuánto es lo máximo que puede durar una revisión del VAR?

- No hay límite establecido en el protocolo. Los árbitros en cancha y en la sala VOR tienen el lineamiento de tardar lo que consideren necesario para tomar la mejor decisión posible en el inicio. Luego de que dominen bien todo, buscarán acortar tiempos.

¿Cómo se maneja la reposición del tiempo en los partidos cuando se usa el VAR?

- Desde la sala VOR toman el tiempo que se tarda en tomar una decisión y esto se repone al final de la primera o segunda parte. Además, de este tiempo agregado, el central adiciona lo que él considera en cancha por cambios o pérdidas de tiempo.