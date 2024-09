A Dylan Flores le anulan gol con el VAR: ‘Estoy 100% seguro de que no me pega en la mano’

El videoarbitraje (VAR) funcionó por primera vez en el Estadio José Rafael Fello Meza y la decisión que se tomó al anularse un gol en el partido entre Cartaginés y Sporting dará mucho de qué hablar.

Mientras que Dylan Flores festejaba en el minuto 82, al central Adrián Chinchilla le dieron una indicación desde la sala VOR y procedió a invalidar la acción.

El futbolista brumoso sintió un desahogo total con la anotación de Diego González ocho minutos después, porque los tres puntos fueron para su equipo, y según él, un triunfo en el cierre vale más.

Pero era imposible que en la zona mixta no le consultaran si la pelota realmente le pegó en la mano.

“No, estoy seguro que no, yo le digo a él que vaya al VAR y la vea, porque estoy seguro que no, que me pega en el hombro por fuera, pero al final así es, queda a la interpretación de él y gracias a Dios el equipo pudo ganar con el gol de Diego”, subrayó Dylan Flores en Columbia.

El futbolista insiste en que no le pega en la mano y que debería haber una toma en la que se nota que fue en el hombro.

“Yo le dije: ‘¿Por qué no vas al VAR y la ves vos?’, y me respondió que ya le dijeron de arriba. Eso pasa en los penales también, pero al final son decisiones que él toma, no la quiso ir a ver, no sé por qué, pero yo estoy 100% seguro de que no me pega en la mano”, recalcó Dylan Flores.

Pero de nuevo, catalogó que siempre se hizo justicia y Cartaginés ganó, dejándose tres puntos de oro en una lucha apretada por los puestos de clasificación y el liderato.

“Hay partidos en los que se matan equipos de arriba entre ellos y era importantísimo sumar de a tres. En este partido no se claudicó, el equipo entiende que un gol en el primer minuto como en el último es lo mismo y mantuvimos la calma, mantuvimos la lucha y los que entraron de cambio lo hicieron bien. Jugar a esta hora cuesta mucho, es muy pesado y yo creo que es importante el rol de los cambios”, señaló Dylan Flores.

También expresó que lo que más le interesa es que Cartaginés esté luchando arriba y que si él juega bien, quiere decir que le aporta al grupo y eso es lo que más rescata.

Con el triunfo ante Sporting, Cartaginés llegó a 19 puntos igual que Liga Deportiva Alajuelense, solo que los brumosos tienen un partido más que los rojinegros.