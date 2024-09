El VAR contó con el perdón de todos sus pecados

El VAR lo querían y lo pedían todos en Costa Rica. Y aunque la primera cita con esta tecnología no salió perfecta, una de las frases más repetidas por técnicos y jugadores fue “ hay que tener paciencia”.

El juego entre Puntarenas FC y Alajuelense en el Lito Pérez no contó con el VAR durante 65 minutos, debido a problemas técnicos. (Prensa Puntarenas FC)

Una revisión que tardó hasta cuatro minutos; un par de partidos con inicio tardío mientras se solucionaban problemas técnicos; y un compromiso sin VAR durante 65 minutos fueron las principales fallas.

Era de esperarse que en medio de la puesta en escena surgieran contratiempos, dudas y hasta desconocimiento de los protagonistas sobre lo que se juzga y lo que no. También era lógico que los “perjudicados” no salieran tan felices y los “beneficiados” lo vieran desde otra óptica.

En el estreno se contó con video arbitraje en todos los juegos, si bien en el Puntarenas - Alajuelense no funcionó durante los primeros 65 minutos. En los demás, estuvo disponible, pero solo en dos se recurrió a él para resolver jugadas.

⏰ 37’ Primera vez que se usa el VAR en Costa Rica y es para señalar un penal a favor de Liberia. 🔗 http://futvcr.com ⏰ 37’ Primera vez que se usa el VAR en el fútbol de Costa Rica y es para señalar un penal a favor de Liberia. ➡️ VAR Telecable Costa Rica 🔗 http://futvcr.com Publicado por FUTV en Martes, 10 de septiembre de 2024

“Hubiese deseado que no estrenaran el VAR con nosotros. Me preocupa que se pierda mucho ritmo de juego si no se es ágil. Sabemos que el VAR apenas se está incorporando, pero deberían prestar atención para que sea más rápido y no frene tanto el partido. Esto perjudica a los jugadores, puede provocar lesiones porque están calientes y se enfrían”, comentó Greivin Mora, técnico de Cartaginés.

Precisamente, en el Liberia vs. Cartaginés, el primer juego con video arbitraje, se señalaron dos penales en favor de los pamperos con la intervención del VAR.

En el Guanacasteca vs. Santa Ana las polémicas abundaron: dos goles anulados a los santaneños por fuera de juego. En uno, la intervención del VAR requirió cuatro minutos con el partido detenido. Además, el video arbitraje detectó una invasión de área en el cobro de un penal que, por ende, debió repetirse. También expuso otro penal para los josefinos que en primera instancia el réferi no consideró.

Los visitantes en el Chorotega se mostraron muy molestos y cuestionaron el desempeño de los árbitros en la sala VOR (sala de operaciones de video), al trazar las líneas para la posición adelantada.

En estos dos encuentros algunos protagonistas criticaron que no se usara el VAR para ver determinar el tiempo de reposición, ni para juzgar una tarjeta amarilla. Ignoraban que en Costa Rica el VAR interviene únicamente en cuatro situaciones específicas: análisis de goles, decisiones de penal, expulsiones y para evitar confusiones en la identificación de jugadores en amonestaciones o expulsiones.

El futbolista Mauricio Villalobos de Santa Ana se mostró más mesurado y expuso: “Por más que se tenga el VAR, siempre va a quedar alguien contento y alguien disconforme; es parte del juego. Bienvenido sea si el VAR viene a ayudar, pero apenas se está aprendiendo y no podemos juzgar mucho”.

LEA MÁS: Debut del VAR: corrigió cuatro errores, confirmó tres aciertos y no funcionó en 65 minutos de un juego

VAR con problemas técnicos

Más allá de las críticas por la duración de las revisiones o las decisiones en situaciones milimétricas, el principal problema del debut del VAR fueron las fallas técnicas. Incluso, el Alajuelense vs. Puntarenas no contó con esta tecnología por 65 minutos.

En el encuentro entre Herediano y San Carlos, un problema de comunicación entre los árbitros y la sala VOR retrasó el juego casi 10 minutos. Una situación similar se vivió en el partido entre Saprissa y Pérez Zeledón, que se demoró cerca de 20 minutos por el mismo motivo.

Estas situaciones se presentaron pese a que está estipulado en el reglamento que si hay dificultades, los réferis solo deben comunicarle a los capitanes que no hay video arbitraje y se juega con normalidad. Es decir, el fallo fue también administrativo en estos duelos.

De igual forma, hubo tolerancia de la mayoría de los protagonistas ante estas situaciones.

LEA MÁS: El VAR dispara los gastos de los clubes

“Ellos (árbitros) están en un proceso. Al inicio me preocupó mucho, porque nuestros jugadores estaban en el pasillo sin entrar en la cancha por el tema del VAR y perdimos casi 30 minutos desde el momento de la entrada en calor hasta que se dijo que podíamos ingresar para el juego. Cuando se implementa algo nuevo pasan estas cosas y es parte de todo, porque cuando se usa la tecnología hay algo que se puede salir de control”, señaló Horacio Esquivel, timonel de Pérez.

El episodio más caótico se vivió en el estadio Lito Pérez. Gustavo López, de Tigo Sports, informó que las dificultades se originaron en la sala VOR, lo que impidió el uso del VAR durante la mayor parte del encuentro. Afortunadamente, no hubo jugadas polémicas que ameritaran revisión. Los protagonistas fueron comprensivos y no se quejaron.

“Es una situación que todos los involucrados vamos a tener que afrontar con paciencia. Ya he vivido esto, he jugado con VAR en el más alto nivel, y se necesita tiempo para ajustar todo. Nos hubiera gustado contar con el VAR desde el inicio, pero son cosas que pasan, y los encargados se encargarán de resolverlas”, valoró Alexandre Guimaraes.