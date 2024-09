El VAR se estrenó en Costa Rica en ajustada decisión

El fútbol de Costa Rica vivió un hecho histórico, por primera vez se utilizó el VAR (video arbitraje) en un partido oficial de la Primera División. El estreno se dio en el juego entre Liberia y Cartaginés, cuando apenas se habían jugado 34 minutos de la jornada 9 del Apertura 2024, la elegida para poner a funcionar la asistencia arbitral tecnológica.

El VAR salvó al árbitro Juan Gabriel Calderón, quien no vio una falta dentro del área del portero Kevin Briceño sobre el liberiano Gabriel De León y primero señaló saque de puerta. Calderón recibió ayuda de sus compañeros en la sala VOR, quienes le avisaron por comunicación interna que debía valorar de nuevo lo ocurrido.

Calderón revisó la acción muy rápido y el choque solo estuvo detenido 2 minutos y 32 segundos, hasta que el réferi central señaló la pena máxima. Los blanquiazules no reclamaron y en el 38′ Marvin Angulo anotó desde el manchón blanco.

Si bien el central falló en la apreciación de la primera jugada, en el cierre acertó al señalar otra infracción. William Quirós derribó a Ignacio Gómez en el área, y en el minuto 90+2′, Juan Gabriel señaló el penalti. La sala VOR confirmó la decisión y Joaquín Huertas sentenció el 3-0 al minuto 90+5′.

Los protagonistas del primer compromiso con esta tecnología se sintieron complacidos con la llegada de una herramienta que aporta justicia.

“Hay que darle soporte a los árbitros, porque venían siendo muy criticados. Esperemos que conforme vayan pasando los partidos se implemente de buena manera, para que los réferis no estén en el ojo de la crítica”, comentó Daniel Colindres en FUTV.

Una de las pocas críticas fue al tiempo que se tarda en la revisión de las acciones y que no se reponga al final de cada tiempo. El deseo de jugadores y técnicos es que todo se agilice.

“Hubiera deseado que no estrenaran el VAR con nosotros... Mi preocupación con el VAR es que se pierda mucho ritmo de juego, porque si no es ágil, perdemos dinámica y sin fluidez no se compite a nivel internacional. Apenas se está empezando, pero hay que prestarle atención y que no se frene tanto”, señaló el técnico blanquiazul, Greivin Mora.

Calderón fue asignado a este compromiso junto a Octavio Jara y Víctor Robles como asistentes y Carlos Salazar como cuarto árbitro. En la sala de análisis (llamada VOR) fue nombrado Jesús Montero como árbitro VAR, con Steven Madrigal como asistente (llamado AVAR).

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) explicó que “se preparararon y certificaron a 30 árbitros VAR, ocho AVAR y cuatro operadores, quienes fueron capacitados rigurosamente con múltiples pruebas y prácticas en vivo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema”.

