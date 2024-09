Un buen amigo de Ian Lawrence en el camerino de Alajuelense se sincera sobre efecto de silbidos al lateral

Ian Lawrence no es el primero ni será el último futbolista en cargar con los reproches y la desaprobación de la afición, como quedó de manifiesto en el clásico nacional. Esto suele ocurrir en Liga Deportiva Alajuelense como parte de la exigencia, pero también se ha visto en otros clubes e incluso en la Selección de Costa Rica.

Hace algún tiempo lo vivió el panameño Freddy Góndola, quien en un partido terminó llorando por lo frustrante de verse en esa incómoda situación, ya que solo con ingresar a la cancha, sin necesidad de tocar el balón, ya recibía una silbatina generalizada.

Aquella reacción mostró su lado más humano, la afición le dio otra oportunidad y elevó su nivel. Actualmente, ese momento complejo lo está experimentando el lateral izquierdo de Alajuelense, quien se ha convertido en el futbolista que más molesta a su afición cada vez que no da un pase bien, que no saca el centro deseado o cuando comete otro tipo de error.

Dicho distanciamiento quedó reflejado en el clásico que finalizó 1-1, un partido en el que Alexandre Guimaraes lo defendió nuevamente, insistiendo en que los datos que arroja son muy buenos para un lateral.

En el camerino de la Liga, probablemente quien mejor conoce a Ian Lawrence es Aarón Suárez. La Nación le consultó al mediocampista sobre esta situación con el carrilero.

“Uno como jugador es muy empático con el compañero, uno está para apoyarlo, para lo que él necesite. Uno sabe la capacidad que él tiene, más porque lo conozco desde los diez años. A veces, como jugadores, no pasamos por un buen momento, pero todo el equipo lo apoya, lo respalda.

”Él tiene toda la capacidad para ser un grandísimo jugador. Viene haciendo partidos muy buenos y, lamentablemente, a veces la afición se cierra con un jugador, pero es parte de la exigencia que pide este equipo”, expresó Aarón Suárez.

Alexandre Guimaraes mantiene su confianza en Ian Lawrence, a pesar de que el futbolista carga con las críticas de la afición de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

Algunos dirán que dentro de la cancha no se oye nada, otros responderán que algunas cosas sí se escuchan, pero el volante aceptó que esos reproches contra Ian Lawrence retumbaron en el clásico, e incomodaban a todo el equipo.

“Se escucha cuando los aficionados silban y eso afecta un poco la moral del equipo, al saber que están atacando a un compañero, porque todos somos una familia, somos unión y siempre queremos que a todos nos vaya muy bien”, apuntó.

Dejando de lado que son amigos, al analizarlo de la manera más objetiva posible, Suárez mencionó que ve a Lawrence en el día a día y nota que siempre tiene ganas, que quiere mejorar.

“Siempre se esfuerza al máximo, quiere hacer las cosas muy bien y por eso uno siente empatía, al saber que él siempre da lo mejor en los entrenamientos y que también en los partidos se esfuerza al máximo, pero a veces en los partidos las cosas no se dan.

”Uno siempre está ahí como amigo, como compañero, para lo que él necesite. Es un jugador que tiene buena fortaleza mental, que siempre se exige al máximo, que al final sabe y es consciente de su nivel y siempre trata de dar lo mejor”, indicó Aarón Suárez.

La opinión de Alexandre Guimaraes sobre las críticas a Ian Lawrence

En la rueda de prensa posterior al clásico, una de las consultas a Alexandre Guimaraes fue específicamente sobre las críticas y el disgusto del liguismo con Ian Lawrence.

Lo primero que dijo el técnico rojinegro fue que todos los futbolistas deben demostrar personalidad jugando en un equipo grande como la Liga.

Alexandre Guimaraes insiste en que los números de Ian Lawrence en Liga Deportiva Alajuelense con buenos para un lateral. (Jose Cordero)

“Ian ha tenido un torneo hasta ahora bastante bueno. Vuelvo a insistir, sus datos son bastante buenos para un lateral. Así que, dentro de eso, en el partido necesitábamos un poco más de amplitud y más profundidad. De ahí vino su salida, al igual que Carlos Martínez, a quien también critican algunas personas.

”Nosotros nos basamos acá en los datos. Y si los datos nos demuestran que los jugadores están siendo fructíferos para la idea de juego, después ya es cada quien lo que quiera pensar. Cuando tomamos la decisión de los dos (cambiar a Lawrence y Martínez) fue para dar un poco más de amplitud, lo cual conseguimos”, explicó Alexandre Guimaraes.

Anderson Canhoto le agradeció a Creichel Pérez por el pase a gol que le hizo en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Jose Cordero)

La última pregunta para el timonel volvió a ser con respecto a los laterales, en el sentido de si basa mucho la decisión de quién juega titular y quién no a través de los datos, porque en cancha se vieron mejor Rónald Matarrita y Creichel Pérez.

El estratega manifestó que son situaciones que no se pueden afirmar y que no es correcto hacer aseveraciones con apenas 30 minutos. Además, señaló que tanto Matarrita como Creichel están teniendo los minutos necesarios para ir creciendo y poder encontrar su mejor nivel.

“Vinieron del banquillo y nos ayudaron. Todos tienen que estar, como dicen los futbolistas, en ‘puntita de pie’, para cuando les toque, hacer lo que están haciendo, que es rendir. Lo otro va a depender de qué tanto uno afloja y el otro le gana el puesto”, respondió.

Cuando Anderson Canhoto consiguió el gol del empate tras un servicio de Creichel Pérez, Alexandre Guimaraes buscó a Ian Lawrence, para celebrar efusivamente con él.

Alexandre Guimaraes pasó dando indicaciones en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Jose Cordero)

Ariel Rodríguez acaba de vivir algo incómodo también

Lo que pasa con Ian Lawrence no es algo exclusivo del liguismo, porque Johan Venegas lo experimentó en aquel partido de despedida de la Selección de Costa Rica antes de marcharse al Mundial de Qatar, cuando en el Estadio Nacional lo abuchearon.

El jueves pasado, se presentó otra situación. El propio delantero morado Ariel Rodríguez no entendía bien lo que pasaba y, cuando le anotó al Municipal de Guatemala en el Estadio Ricardo Saprissa, tuvo una reacción de la que luego se arrepintió, porque no debió responderle al aficionado que lo sacó de sus casillas.

“Nosotros somos futbolistas, pero también somos humanos. Antes de que empezara el partido, una persona comenzó a insultarme. Yo respeto si a alguien no le gusta mi forma de jugar, pero no que se ciña con una sola persona; por lo menos se hubiera esperado a que empezara el juego.

”Eso lo que hace es contagiar a otras personas y eso no tiene que ser así. Reconozco que quizá ahora no estamos en el mejor momento y pueden enojarse, pero el insulto tan directo, con intención de dañar, es feo. En lo personal, como jugador, siempre he respetado a la afición, he dado todo por esta camisa, así lo he demostrado, y no es justo ese trato. En el fútbol hay momentos buenos y malos”, comentó Ariel Rodríguez el jueves pasado.

