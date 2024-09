Creichel Pérez cuenta cómo vivió su estreno como lateral derecho contra Saprissa

Creichel Pérez, volante de Alajuelense, vivió una situación particular en el duelo contra Saprissa. El jugador saltó desde el banquillo para cambiarle la cara por completo a la Liga y estrenarse como lateral a perfil cambiado.

Contrario a lo que haría un carrilero por sector, Creichel empezó a utilizar el quiebre hacia dentro para perfilarse con su pierna débil. Las constantes subidas del jugador provocaron un dolor de cabeza en la defensiva morada.

“Acabábamos de hablar de que queda un sabor amargo, pero vamos a buscar levantarnos ante Guanacasteca. No me la imaginé, pero estaba concentrado. Me dijeron que encarara y buscara el gol. Yo sabía que centrar con la derecha no era lo mejor porque no era mi pierna hábil”, destacó Creichel Pérez.

El futbolista aceptó que jugar el clásico fue cumplir un sueño y cuando entró estaba decidido en hacer todo para aportar. Muy pronto, lo consiguió.

Alexandre Guimaraes en la conferencia de prensa dijo que Creichel cumplió muy bien la misión que le encomendó, que era llevar vértigo y activar a Anderson Canhoto como extremo rojinegro.

