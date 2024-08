Ariel Rodríguez enfrenta a aficionado que lo provocó

Ariel Rodríguez le dio la victoria al Deportivo Saprissa contra el Municipal y le gritó el gol a un aficionado que se metió con él.

Al minuto 40, Ariel abombó las redes y corrió hasta el sector de platea este, donde estaba el fanático, quien, según el delantero, se metió con él desde antes de que comenzara el encuentro.

“No había empezado el partido y ya me estaba gritando. Yo dije: Espere que inicie el juego, y si fallo una, que me grite, pero no había ni iniciado y ya se me fue al cuerpo”, dijo Ariel después del compromiso por la Copa Centroamericana de la Concacaf, frente al Municipal.

"No había ni empezado el partido y ya me estaban gritando'' Ariel Rodriguez sobre un aficionado. pic.twitter.com/299UXahRFQ — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 30, 2024

“Siento que no es justo porque he tratado de dar todo por esta institución. Cuando entro, no quiero jugar mal, no quiero fallar, siempre trato de dar todo y siempre he respetado a la afición, pero sí fue una persona nada más, por dicha los demás me apoyaron. Yo jamás voy a buscar ni a faltarle el respeto a alguien”, destacó Ariel Rodríguez.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, le anotó al Municipal y fue a gritarle el gol, al aficionado que se metió con él. (Mayela López)

Rodríguez superó el mal rato con el aficionado y se centró en lo que viene: el choque de visita el próximo domingo contra Alajuelense.

Ariel agregó que deben ir a pelear por el resultado y plasmar en la cancha la idea de trabajo. Pese a que es la fecha ocho del torneo y quedarán 14 jornadas por disputar, Rodríguez opinó que el clásico es determinante.

“Siempre es determinante, imagínese si perdemos; ustedes (prensa) van a estar felices, obviamente. Siempre es determinante, siempre tenemos presión. Para nosotros es importante ir a hacer un buen encuentro y buscar el resultado”, indicó el delantero saprissista.

¡Ariel Rodríguez abre el marcador para los locales! 🟣#CopaCentroamericana pic.twitter.com/fuKvTJXpB4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 30, 2024

A Ariel se le consultó si el hecho de que la Liga está invicta y Saprissa no ha sido constante con el rendimiento es un parámetro para considerar que los manudos llegan mejor.

“Eso es lo que la prensa dice. Al final, nosotros como jugadores sabemos lo que tenemos, sabemos lo que es el grupo y no estamos pendientes de esas cosas. Lamentablemente, volvimos a perder en Estelí, pero no vamos a quedarnos en eso. Yo no puedo estar llorando porque el Estelí nos ganó. Viene el clásico y debemos ir a hacer lo que nos corresponde”, señaló Ariel Rodríguez.

En el campeonato nacional, Saprissa registra dos victorias seguidas: de visita 0-3 contra Santa Ana y como local 1-0 ante Cartaginés. Por ello, Ariel y sus compañeros esperan seguir con la buena racha y acabar con el invicto de los rojinegros, quienes no han perdido en el certamen.

Ariel Rodríguez dijo que siempre ha dado lo mejor por el Deportivo Saprissa. "Cuando entro no quiero jugar mal", indicó. Aquí marcó a Pedro Altán, jugador del Municipal de Guatemala. (Mayela López)

