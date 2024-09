Técnico del Cartaginés no quedó del todo satisfecho con el estreno del VAR

El VAR finalmente llegó al fútbol de Costa Rica y aunque muchos clamaban por esta herramienta para tener más justicia, el estreno en la fecha nueve del Torneo de Apertura 2024 no dejó satisfechos a todos. El técnico de Cartaginés, Greivin Mora, fue uno de los que se quejó, tras caer 3-0 frente a Liberia.

Allen Guevara fue el capitán de Cartaginés ante Liberia, en la fecha nueve del Torneo de Apertura 2024. (Cartaginés)

El primer juego en el que se utilizó esta tecnología fue precisamente en el que los liberianos se impusieron frente a los brumosos. En este compromiso se corrigió un fallo de Juan Gabriel Calderón y se señaló un penal con el video arbitraje, cuando el duelo estaba 0-0. Mora expuso su parecer ante esta novedad y clamó por ajustes, pese a que se está apenas iniciando.

¿Qué opinión tiene sobre la implementación del VAR?

- Hubiese deseado que no estrenaran el VAR con nosotros, pero es parte del fútbol. Para lo único que va a servir es para que se den menos agarronazos dentro del área o situaciones que puedan atrasar el juego. La molestia nuestra fue que se perdió mucho tiempo en la segunda parte y solo dieron cinco minutos de reposición. No digo que perdimos por esto, pero el VAR debería corregir situaciones de juego y también ayudarle al árbitro sobre el tiempo que se perdió.

”En el segundo tiempo se perdió el ritmo, cuando estábamos empujando más a Liberia. Los jugadores rivales perdieron tiempo con sus lesiones, se dieron la mayoría de los cambios y esto no se repuso nunca. Solo se dieron cinco minutos, pese a que también se usó el VAR”.

¿Qué le preocupa del VAR?

- Lo que me preocupa es que se pierda mucho ritmo de juego. Si no es ágil, se pierde ritmo de juego y nuestro fútbol debe ser más dinámico, porque si no, cómo competimos a nivel internacional si no le damos fluidez.

”Sabemos que el VAR apenas se está incorporando, pero deberían prestarle atención para que sea más rápido y que el partido no se frene tanto. Por poner un ejemplo: No puede ser que en una jugada se pierdan cinco minutos de juego. Esto perjudica a los jugadores, puede provocar lesiones porque están calientes y se enfrían.

”Estoy claro que es importante para el fútbol nacional tener estas herramientas, para que sigamos creciendo y esté a la vanguardia con lo que pasa en el mundo”.

¿Lo sorprendió Liberia?

- Lo que me sorprendió fue el resultado. No estábamos para que se diera un marcador tan abultado. Lo que se vio en el juego era para algo más cerrado.

¿Qué tanto poder ofensivo perdió ante la lesión de Marco Ureña y la falta de gol de Jostin Daly y Kennedy Rocha?

- Marco estaba pasando un buen momento, era nuestro referente con goles y la lesión merma a ese hombre que atravesaba un gran presente. Al perderlo, nos merma en ataque, pero más allá de esto, el equipo sigue generando opciones. Lo que nos falta es la finalización.

”Estamos tratando de que el resto de jugadores encuentren el gol, no solo Marco. Necesitamos tener ese equilibrio”.

¿Cuáles de los lesionados están más cerca de volver?

- Marco Ureña y Bernald Alfaro son los que estamos buscando que lleguen.