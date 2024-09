Liberia le dio un golpe contundente al Cartaginés con el VAR como protagonista

Apenas van nueve fechas del Torneo de Apertura 2024, pero nadie puede negar que el golpe que Liberia le dio al Cartaginés fue contundente y sus secuelas se hacen sentir en ambos bandos. El 3-0 fue inobjetable desde lo futbolístico y si se quiere hablar de justicia, el VAR aportó ese equilibrio que tanto pedían todos.

Marvin Angulo marcó un gol histórico en el fútbol de Costa Rica. El volante de Liberia anotó desde el punto de penal ante Cartaginés, luego de que el VAR señalara una infracción que no vio el árbitro Juan Gabriel Calderón. (Liberia)

Para los brumosos no fue una derrota más, sino que dejaron ir la posibilidad de ser líderes de nuevo y al final de esta jornada hasta podrían salir de zona de clasificación.

De igual forma, lo que más debe ocupar al técnico Greivin Mora es que sus dirigidos no mostraron el orden defensivo acostumbrado y por primera vez en el certamen les marcaron más de un gol. Así mismo, en ataque no fueron ese equipo práctico, que aprovecha las contras y tiene pegada. La ausencia de Marco Ureña pesa y Jostin Daly no ofrece respuestas con goles.

Del lado de los dueños de casa, les urgía un triunfo de esta magnitud, no solo porque venían de caer ante Santa Ana, sino porque no ganó en sus presentaciones anteriores ante rivales protagonistas, Alajuelense (derrota casa) y Saprissa (empate de visita).

Ahora estos clubes probarán de qué están hechos; los blanquiazules deben demostrar que la derrota no los golpea emocionalmente; los liberianos, que tienen la constancia que tanto les urge.

VAR clave en triunfo de Liberia

El VAR finalmente se estrenó en Costa Rica, marcando un antes y un después en el fútbol nacional. El video arbitraje fue determinante en el primer partido y resultó crucial para el triunfo de Liberia.

El VAR salvó al árbitro Juan Gabriel Calderón, quien inicialmente no advirtió una falta dentro del área cometida por el portero Kevin Briceño sobre el liberiano Gabriel De León y señaló saque de puerta. Sin embargo, tras recibir asistencia desde la sala VOR, Calderón revisó la jugada. Luego de 2 minutos y 32 segundos, el réferi rectificó su decisión y sancionó la pena máxima. Marvin Angulo, sin protestas de los blanquiazules de por medio, convirtió el penal en el minuto 38.

⏰ 37’ Primera vez que se usa el VAR en Costa Rica y es para señalar un penal a favor de Liberia. 🔗 http://futvcr.com ⏰ 37’ Primera vez que se usa el VAR en el fútbol de Costa Rica y es para señalar un penal a favor de Liberia. ➡️ VAR Telecable Costa Rica 🔗 http://futvcr.com Publicado por FUTV en Martes, 10 de septiembre de 2024

Si bien el central falló en la apreciación de la primera jugada, en el cierre del compromiso acertó al señalar otra infracción. William Quirós derribó a Ignacio Gómez en el área, y en el minuto 92, Calderón señaló el penal. La sala VOR confirmó la decisión, el árbitro no necesitó ir al monitor y Joaquín Huertas sentenció el 3-0 al minuto 90+5.

Liberia al fin aprovechó su oportunidad

Una crítica constante hacia Liberia es su falta de consistencia. El equipo dirigido por Minor Díaz aún no logra ganar dos partidos consecutivos en el Torneo de Apertura 2024. Aunque pelea cerca de la zona de clasificación, podría estar mejor posicionado.

Los liberianos muestran un fútbol ofensivo, con orden y numerosas ocasiones generadas por figuras como Marvin Angulo y Daniel Colindres. Sin embargo, su debilidad aparece en momentos clave, como en la derrota 2-1 ante Santa Ana en la jornada anterior.

El enfrentamiento contra Cartaginés representaba una oportunidad de oro para acortar distancias con los equipos punteros y presionar por un lugar entre los cuatro primeros. A pesar de un inicio complicado en el Edgardo Baltodano, Liberia se recompuso y tomó control del partido. Marvin Angulo abrió el marcador desde el punto de penal al minuto 38, tras una falta sancionada con ayuda del VAR.

Daniel Colindres anotó el segundo gol en el minuto 49, aprovechando un pase de Jurguens Montenegro, y Joaquín Huertas cerró el marcador desde el manchón blanco en el minuto 95, en el único gol en el que no midió el VAR.

El equipo local no enfrentó mayores complicaciones contra un Cartaginés diezmado por las bajas y con escasa presencia ofensiva.

Cartaginés tomó medidas extremas

El Cartaginés sufre una severa crisis de lesiones, con seis jugadores fuera de acción que podrían ser titulares. Ante esta situación, el club tomó medidas extremas y alineó a tres futbolistas recién llegados al país tras cumplir compromisos con sus selecciones.

Kevin Briceño llegó a las 4 a. m., tras su participación con la Selección de Costa Rica en Guatemala. Christian Martínez arribó por la mañana desde El Salvador, y Darwin Lom llegó en similares circunstancias luego de su llamado con la selección chapina. Todos ellos viajaron por tierra a Liberia tras aterrizar en el país.

Allen Guevara fue el capitán de Cartaginés ante Liberia, en la fecha nueve del Torneo de Apertura 2024. (Cartaginés)

Briceño fue titular, Martínez ingresó al medio tiempo y Lom entró al minuto 63.

En cuanto a las bajas, José Luis Quirós se recupera de un esguince grado tres en su rodilla derecha, Bernald Alfaro aún no supera un desgarro en su pierna derecha, Marco Ureña sigue arrastrando un desgarro en su pierna izquierda, y Víctor Murillo no está listo tras un esguince en su rodilla derecha.

El defensor Marcelo Pereira cumple con su sanción de tres partidos (le queda uno pendiente), mientras que Jeikel Venegas está fuera del torneo debido a una fractura en el tobillo.

Ficha del juego Liberia vs. Cartaginés:

- Liberia: 3

Titulares: Daniel Villegas, Gabriel De León, Waylon Francis, Ignacio Gómez, Elvis Mosquera, Joaquín Huertas, José Guillermo Mora, José Matarrita, Marvin Angulo, Jurguens Montenegro y Daniel Colindres. DT. Minor Díaz.

Cambios: Fabrizio Ramírez (Angulo, al 65′), Raún Vidal (Montenegro, al 65′), Diego Madrigal (Colindres al 70′), Rafael Núñez (Mosquera, al 77′)

- Cartaginés: 0

Titulares: Kevin Briceño, Diego González, William Quirós, Kevin Espinoza, Keysher Fuller, Douglas López, Dylan Flores, Allen Guevara, Suhander Zúñiga, Kennedy Rocha y Jostin Daly. DT. Greivin Mora.

Cambios: Cristian Martínez (Rocha, al 46′), Darwin Lom (Daly, al 63′), Rándall Cordero (Zúñiga, al 63′), Leonardo Alfaro (López, al 70′) y Fred Cedeño (Fuller, al 82′).

Goles: 1-0 (38′): Angulo (penal). 2-0 (49′): Colindres (Montenegro). 3-0 (90+5′): Huertas (penal).

Árbitros: Juan Gabriel Calderón con Octavio Jara, Víctor Robles y Carlos Salazar.

AVAR: Steven Madrigal.

VAR: Jesús Montero.

Estadio: Edgardo Baltodano, 4 p. m.