Saprissa presenta a José Giacone en vivo: El timonel se llena de ilusión

Saprissa tiene todo listo para presentar a su nuevo entrenador, José Giacone, quien llega al plantel para sustituir a Vladimir Quesada, quien fue cesado del cargo como timonel del primer equipo luego de perder con el Antigua de Guatemala en la Copa Centroamericana y además caer frente al Puntarenas F.C., en la fecha del fin de semana anterior.

La conferencia de prensa del esrtatega inicia a las 12:20 p. m.

Aunque la intención de los morados era que el técnico no diera declaraciones hasta su presentación, José dio una pincelada en su llegada al país procedente de Nicaragua.

“Estoy muy contento de volver de nuevo, es mucha ilusión el llegar a Saprissa y empezar a trabajar y ver por dentro cómo está la situación y tratar de poner mis ideas en práctica”, comentó a los medios presentes.

Giacone fue la primera opción tibaseña y además demostró anuencia a integrarse al proyecto, pese a que contaba con trabajo en el Diriangén de Nicaragua, donde fue bicampeón y monarca de copa.

Era 2004, Óscar Duarte jugaba en las divisiones menores del Saprissa, pero la transición del equipo morado a la administración de Jorge Vergara ya se estaba gestando, y con esto, la determinación de que el Saprissa solo tendría jugadores costarricenses. Duarte era nicaragüense.

Ante esto, la preocupación invadió a doña Walkiria Gaitán, mamá de Óscar, quien no sabía qué pasaría con su hijo y todos los esfuerzos que habían hecho como familia para mantenerlo en el Monstruo. En ese momento, apareció un héroe en la vida de aquel juvenil: José Giacone, el hoy elegido para dirigir al equipo ante la salida de Vladimir Quesada.

Giacone se atrevió a mantener a Duarte practicando con su categoría “camuflado”, mientras resolvían el tema extrafutbolístico. También fue quien le pidió a la mamá de Óscar toda la documentación y llevó el caso hasta el gerente deportivo de ese momento, Jeaustin Campos, para que acelerara los procesos de nacionalización.

“Vea, Óscar estaba fuera, pero él (Giacone) me llamó por aparte y me preguntó cómo iba el tema de la nacionalización”, recordó recordó Walkiria. “Yo le dije que teníamos los documentos, pero no habíamos tenido la oportunidad de hacerla. Al final, él me pidió todo el papeleo y al mes estaba todo resuelto. Óscar siguió en Saprissa”.

José Giacone no descansa hasta sentirse preparado al 100% para un juego. Puede pasar noches frente a la pantalla repasando videos del rival y de sus equipos. También dedica horas en su oficina a pensar en estrategias y jugadas de balón parado.

El entrenador elegido por el Saprissa para sustituir a Vladimir Quesada es un estudioso, disciplinado y un hombre sumamente estricto, quien exige tácticamente entrega y ejecución.

Giacone siempre se ha declarado aprendiz de Jeaustin Campos, quien de hecho acepta que entre ambos hay similitudes, sobre todo en la forma de entrenar.

“La parte metodológica que tenemos es muy similar, porque nosotros tenemos la misma manera de configurar entrenamientos y en la parte táctica, pues puedo decir que salimos de una misma escuela que fue la de Hans Westerhof, quien vino a ser el director de Chivas en aquella época de Vergara y nos formó”, recordó.

