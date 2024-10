Retrato a José Giacone: Un incomprendido táctico y analítico obsesivo asume en Saprissa

José Giacone no descansa hasta sentirse preparado al 100% para un juego. Puede pasar noches frente a la pantalla repasando videos del rival y de sus equipos. También dedica horas en su oficina a pensar en estrategias y jugadas de balón parado.

El entrenador elegido por el Saprissa para sustituir a Vladimir Quesada es un estudioso, disciplinado y un hombre sumamente estricto, quien exige tácticamente entrega y ejecución.

Giacone siempre se ha declarado aprendiz de Jeaustin Campos, quien de hecho acepta que entre ambos hay similitudes, sobre todo en la forma de entrenar.

“La parte metodológica que tenemos es muy similar, porque nosotros tenemos la misma manera de configurar entrenamientos y en la parte táctica, pues puedo decir que salimos de una misma escuela que fue la de Hans Westerhof, quien vino a ser el director de Chivas en aquella época de Vergara y nos formó”, recordó.

Campos describió que Giacone tiene claro que él forma sus equipos desde la zaga, pero esto no significa que sea un timonel defensivo, como muchos lo etiquetan.

José Giacone dirigió por 10 años en las divisiones menores del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

“Él parte el juego desde su defensiva, desde el orden defensivo. Él busca estar siempre bien parado; tal vez es por eso que se piensa que es defensivo, pero lo que pasa es que su juego nace desde estar bien resguardado”, aseguró.

Dennis Castillo, quien fue jugador de Giacone en Sporting y Pérez Zeledón, explicó por qué a José se le tiene equivocadamente la etiqueta de defensivo.

“Es un entrenador que tachan de defensivo, pero yo más bien creo que es un ‘DT’ muy lleno de sorpresas tácticas y con recursos muy buenos. Él ha sido muy malinterpretado porque es un entrenador que prioriza el orden”, dijo.

Castillo recordó una anécdota para entender cómo Giacone tiene claro qué tipo de movimientos se deben hacer cuando él está al mando.

“En el Pérez que quedó campeón una vez, jugamos contra la UCR en el Cuty Monge y él fue claro en que no quería que subiera, ni nada; solo que tirara la bola al espacio porque el juego radicaba en buscar a Jeikell Venegas y Mauricio Núñez, quienes eran los extremos; y ellos debían buscar a los dos centrodelanteros”, describió.

Para Dennis Castillo, aquí está otra de las claves de Giacone.

“Es un técnico que es un estudiante del juego, hace un análisis muy profundo del rival y de la plantilla que él tiene, él sabe cómo utilizar los recursos para ser lo más pragmático posible para ganar partidos”, acotó.

Randall Azofeifa, excapitán de Giacone tanto en Sporting como en Herediano, fue más allá y exploró cómo el que tiene todo listo para ser el nuevo estratega morado posee un repertorio táctico difícil de encontrar en el balompié costarricense.

“Él es muy perfeccionista con la bola muerta. Yo me acuerdo que cuando practicábamos bola muerta, él se quedaba hasta que la jugada llegara donde él la pedía. A mí me decía que tenía que poner el balón donde él me la pedía. En ocasiones había que repetirlo 20 o más veces”, profundizó.

Giacone siempre estuvo aliado al Saprissa; de hecho, su carrera como técnico la comenzó en el cuadro morado en liga menor, donde dirigió a figuras que hoy ya están consolidadas como Esteban Alvarado, David Guzmán, Kendall Waston, Ulises Segura y Óscar Duarte.

“A Giacone siempre lo vi como de la casa -contó Jeaustin Campos-; entonces, cuando pude llevarlo en 2015 como asistente, la idea era que cuando yo no siguiera, él tomara el equipo, pero no lo respetaron, porque en ese momento cuando yo salí, a él también le dijeron que saliera y hasta le tuve que pedir disculpas porque no se dio lo acordado”.

Giacone en el país consiguió dos campeonatos: uno con Pérez Zeledón en 2017 y otro con Herediano en 2019.

“Nosotros quedamos agradecidos, porque le ganamos una serie a la Liga en su campo; eso lleva mucho mérito -sentenció Aquil Alí, dirigente del Herediano-. Lo que yo te puedo decir de Giacone es que tiene una gran sapiencia, es un trabajador incansable, es una persona súper dedicada, es alguien que ha hecho buenas cosas por el fútbol tico”.

José Giacone tiene 53 años y pasó una década continua como entrenador de planta del Saprissa; luego volvió por un corto período como asistente de Campos y ahora tiene todo listo para ser el ‘DT’ del primer equipo. Además, dirigió a Alajuelense, el archirrival saprissista, en 2016.