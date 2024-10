Ariel Rodríguez se queda sin palabras ante otra frustrante derrota del Saprissa

Ariel Rodríguez, uno de los capitanes del Saprissa y líder del camerino morado, fue sincero ante la situación que afronta el equipo, que sumó su segunda derrota consecutiva. Rodríguez aceptó que estaba lleno de frustración, pero además confesó que no tenía palabras para explicar lo que sucede.

Ariel afirmó que comprende totalmente la actitud de la afición saprissista, ya que buena parte del estadio coreó “¡Fuera, Vladimir!” durante la segunda parte. Sin embargo, fue enfático en que los principales responsables de lo que sucede son los jugadores.

“Tienen toda la razón, pero me encantaría saber qué nos falta. Algo está pasando, pero nosotros tenemos que abrir los ojos, entrenar más... No sé ni qué decir... La verdad es que no tengo palabras para saber qué pasa, con sinceridad”, afirmó.

Ariel insistió en que es el grupo de futbolistas el que debe hacer el análisis.

Ariel Rodríguez buscó ser la referencia ofensiva del Saprissa pero se topó con la férrea marca de Kenner Gutiérrez. (Albert Marin)

“La responsabilidad es de nosotros; nosotros salimos a la cancha y no nos salen las cosas. Esto es difícil, pero yo ya he pasado por estos momentos. Hay que poner el pecho a las balas y fortalecerse para salir adelante”, acotó.

Para Ariel, el grupo que inició el torneo y logró el tetracampeonato debía continuar hasta el final, aunque esto no pasó porque minutos después del juego, Saprissa anunció la salida de Vladimir.

“Ahorita creo que debemos estar juntos. La presión de la gente se respeta, pero no podemos echar el trabajo a la borda. En diciembre, que se tomen decisiones, y que los que tengan que quitar, que los quiten, pero lo importante es la institución”, recalcó.

Previo a la salida de Quesada, el goleador añadió: “Creo que lo mejor es que nos dejen salir de esto, que con cabeza caliente no se tomen decisiones. Hay que ponerle pecho a las balas. Pero bueno, al final yo tengo jefes y nosotros debemos atender lo que indiquen”, finalizó.

La semana fue para el olvido para la S, ya que los morados perdieron 3 a 0 con Antigua en la Copa Centroamericana y ahora 3 a 2 con Puntarenas, ambas derrotas en el Ricardo Saprissa.