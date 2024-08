Santiago van der Putten impresiona al decir lo que la mayoría de futbolistas callan

A Santiago Van der Putten le parece increíble su momento, con la titularidad en los partidos contra Pérez Zeledón, Alianza, San Carlos y Comunicaciones. A eso se le suma la explosión de júbilo con la que celebró su primera anotación en el equipo estelar de Liga Deportiva Alajuelense.

Todo esto sucede a las puertas del clásico nacional, que se disputará este domingo 1.º de setiembre a las 4 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. Hoy, él tiene tantas probabilidades de jugar ante Saprissa como sus otros compañeros de la zaga.

Posiblemente, algunos no tenían tan referenciado a este defensor de 20 años y 1.85 metros de estatura; mientras que, para quienes acostumbran a ver los partidos de liga menor de los cachorros, parecía claro que no iba a defraudar cuando Alexandre Guimaraes le diera una oportunidad.

A Santiago Van der Putten le ocurre lo mismo que al extremo brasileño Anderson Canhoto y al delantero español Alberto Toril. Los tres comparten el privilegio de haber hecho química instantánea con la afición, gracias a lo que muestran en la cancha.

LEA MÁS: Cuidado con la confusión: Alajuelense y una regla que pocos recuerdan de la Copa Centroamericana

En el duelo contra Comunicaciones, donde el defensor juvenil le dio un impulso a la Liga para cerrar la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf con un rendimiento perfecto, arrancó los aplausos de la afición en varios momentos.

Fue declarado el mejor futbolista del partido por Concacaf y venía de hacer una presentación muy correcta en la difícil visita de la Liga a San Carlos. El martes pasado, mientras Van der Putten daba declaraciones a la televisora oficial en la propia cancha, muchos aficionados decidieron permanecer en sus lugares acompañándolo y después lo ovacionaron.

Aunque alegró mucho al defensor, él asegura que nada de eso le nubla la mente, porque tiene muy claro que su lucha apenas comienza.

LEA MÁS: Alajuelense y Saprissa podrían toparse en semifinales o en repechaje de Copa Centroamericana

Su estilo de juego es diferente, pero al atender a los medios de comunicación, ante los micrófonos sucede exactamente lo mismo. Mientras daba declaraciones en zona mixta, Van der Putten pronunciaba palabras que prácticamente nunca se escuchan por parte de un futbolista.

Venía de un partido muy bueno, con gol incluido, y de una seguidilla de actuaciones, pero comenzó a enumerar los errores que cometió contra los cremas y que buscará mejorar. Sin duda, en ese momento impresionó, al decir lo que la mayoría de futbolistas callan.

“Yo soy muy autocrítico y también puedo resaltar un pase para atrás que nos agarraron en la contra, que tengo que corregir; una jugada en el primer tiempo en la que cometí una falta porque el delantero me ganó la posición; y un pase entre líneas que jugué con Alberto Toril y que di mal.

”Tengo que estar feliz, agradecido por la oportunidad que me están dando y porque hice un buen partido, pero siempre buscando dónde y en qué mejorar para ser un jugador más completo”, expresó Santiago Van der Putten.

Futbolista de Alajuelense desvelado por su primer gol

Ese cabezazo en el minuto 85 que le dio el triunfo de 2-1 a Alajuelense en el partido contra Comunicaciones es uno de los instantes mágicos que Santiago Van der Putten atesorará por siempre.

Desde la noche anterior, tenía buenas sensaciones, esas que se consiguen con la confianza de jugar y hacerlo bien. El futbolista contó que se sentó en la habitación un rato antes de dormir y pensó que tenía que hacer bien las cosas, ganar los duelos e incluso ayudar con un gol.

LEA MÁS: Leonas de Alajuelense presencian donación especial para ayudar a otras mujeres

“Se dio y lo celebré con muchísima euforia, con muchísima emoción, y fue un sueño hecho realidad (...). El primer gol siempre se va a recordar, independientemente de la situación, y fue en un escenario inmejorable. No pude dormir pensando en eso”, destacó.

Van der Putten siente el cariño del liguismo, pero intenta mantenerse al margen de todo el ruido que se pueda generar.

“Fue un gol, mi cuarto partido jugando, y tengo que tener los pies en la tierra. Debo seguir trabajando, es solo el comienzo, porque mis sueños son grandes y no tengo que conformarme. Debo estar preparado para, si se me da la oportunidad, hacerlo de la mejor manera, pero pensando en ganar, no en si me ovacionan a mí o a otro”, opinó.

Siempre ha sido muy maduro, pero la grave lesión que lo alejó del fútbol durante diez meses lo hizo crecer. Al terminar el partido contra Comunicaciones, su primera reacción fue ir a buscar a los fisioterapeutas de la Liga y darles un abrazo que llevaba implícita la palabra gracias, igual que pasó con sus familiares, que lo ayudaron a levantarse.

A su mente vienen los ingratos recuerdos de aquellos días en los que no quería nada, ni siquiera salirse de la cama, soportando el dolor en la rodilla; pero fue disciplinado y hoy disfruta de una pequeña recompensa, pensando que es el comienzo de muchas cosas más que anhela.

“La única repercusión (de la lesión) es que me hizo mucho más profesional, entendiendo que tengo que prepararme mejor, estar más pendiente del gimnasio y de mi fortalecimiento. Esa es la única repercusión que me queda, junto con la madurez.

”Pero la lesión ya es un tema que quedó en el pasado, que me hizo mejorar muchísimo y tampoco es que estoy arrepentido de lo que pasé; más bien, muy agradecido con la situación”, reflexionó el zaguero.

Santiago Van der Putten aporta más competencia

En estos cuatro partidos, Santiago Van der Putten jugó en defensa junto a Manjrekar James, Alexis Gamboa y Guillermo Villalobos. El defensor de 20 años considera que todos tienen lo suyo.

“La competencia es sana, linda; se dice competencia, pero Guillermo es de mis mejores amigos, Alexis y James también. Todos nos llevamos demasiado bien y nos aportamos entre nosotros. La competencia también es parte de estar en la Liga, porque están los mejores jugadores”, detalló.

LEA MÁS: Más dinero para Alajuelense: La Liga se deja botín millonario en fase de grupos de Copa Centroamericana

También tuvo unas palabras para Alexandre Guimaraes y lo calificó como uno de los mejores entrenadores en la historia de Costa Rica.

“Eso es por algo y se nota, por su jerarquía, por su manera de ser. Me apoya a mí, pero apoya a todos los jugadores; a todos los que están en el día a día, nos enseña muchísimo, y yo estoy muy agradecido de poder compartir y aprender de él”, comentó.

Van der Putten resaltó que se siente respaldado por el técnico, por todo el camerino, por la Junta Directiva y por la institución en general. Eso eleva su compromiso y alimenta sus ilusiones en la previa del clásico, que podría ser su primer partido entre Alajuelense y Saprissa en la máxima categoría.

“Sabemos que los clásicos se tienen que ganar, más cuando jugamos en el Morera y queremos dar ese golpe sobre la mesa. Un clásico es un clásico, independientemente de dónde se juegue o en cuál institución se dispute. Lo tomo con muchísima emoción e ilusión, y trabajando en la semana, esperando si se da la oportunidad o no. Y, aun así, sea en banca, en gradería o en cancha, aportaré de la mejor manera”, indicó.

Santiago Van der Putten vuelve a sonreír al pensar en el gol del martes pasado, porque la celebración en sí fue un derroche espontáneo de euforia.

“Yo no lo tenía pensado; soy central, no pienso mucho en celebraciones. Creo que fue la emoción del momento, y en las fotos se nota. Ahorita las estaba viendo y pegué un grito desde el fondo de mi corazón, de mi alma, y lo disfruté”, concluyó el futbolista.

Este es el precio de las entradas para el clásico del 1.° de setiembre entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

Si quiere recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico, puede registrarse aquí. Además, si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.