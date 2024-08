Alajuelense y Saprissa podrían toparse en semifinales o en repechaje de Copa Centroamericana

Empieza la cuenta regresiva para el primer clásico nacional del Torneo de Apertura 2024 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa que será el domingo 1.° de setiembre a las 4 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero desde este momento en el panorama aparece la posibilidad de otro pulso de ida y vuelta entre rojinegros y morados, en el plano internacional.

Para que ese doble clásico costarricense se presente en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, el equipo de Alexandre Guimaraes primero tendrá que superar la serie de cuartos de final contra el Comunicaciones de Guatemala.

Mientras que la “S” de Vladimir Quesada debe hacer exactamente lo mismo contra Antigua de Guatemala, que selló su boleto con un empate, 1 a 1, en casa del Olimpia de Honduras, el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

Si los equipos que reúnen a las aficiones más numerosas del país lo hubiesen tratado de cuadrar, posiblemente no habrían podido. Todo fue cosa del destino y del fútbol, porque si algo tiene este formato del torneo regional es que resulta prácticamente imposible escoger rival.

Tanto en la Liga como en Saprissa dirán que van paso a paso, pero es un hecho que entre su planificación siempre les gusta conocer el panorama completo.

Pensando en positivo, el clásico nacional podría concretarse en semifinales, pero si los dos exponentes ticos caen al peor escenario y pierden sus series de cuartos de final, se toparían en la repesca en una última oportunidad de acceder a la Copa de Campeones de Concacaf.

Los clasificados a los cuartos de final de la Copa Centroamericana

El reglamento de la Copa Centroamericana estipula que los dos primeros lugares de cada grupo avanzan en el torneo; los líderes se ordenan del 1 al 4 según su rendimiento, y los segundos se ubican del 5 al 8.

También se estipulan los emparejamientos: 1 vs. 8; 4 vs. 5, 2 vs. 7 y 3 vs. 6. Esos emparejamientos se traducen en los duelos Alajuelense vs. Comunicaciones; Saprissa vs. Antigua, Águila vs. Real Estelí y Herediano vs. Motagua.

Para las semifinales, se toparán los vencedores de las series Alajuelense - Comunicaciones vs. Saprissa - Antigua. Y los ganadores de los duelos Águila - Real Estelí vs. Herediano - Motagua.

Superar los cuartos de final se convierte en uno de los propósitos para los equipos que continúan con vida en la Copa Centroamericana, porque eso implica que de forma automática accederán a la Copa de Campeones de Concacaf, aparte de continuar en la lucha por la corona regional.

Los equipos que pierdan en la próxima ronda, irán a un repechaje para buscar uno de los últimos dos pases a la “Concachampions”.

¿Cuándo serán los partidos que siguen en la Copa Centroamericana de Concacaf?

Concacaf emitirá pronto el calendario oficial con los días y las horas de los partidos venideros en la Copa Centroamericana.

Sin embargo, se sabe que los choques de ida de los cuartos de final se jugarán entre el 24 y el 26 de setiembre; mientras que los duelos de vuelta se disputarán entre el 1.° y el 3 de octubre.

Recuerde que Alajuelense, Águila, Herediano y Saprissa cerrarán estas series en casa, por ser los ganadores de sus grupos.

En la agenda de Concacaf se señala que las semifinales y los partidos de repechaje se efectuarán entre el 29 y el 31 de octubre; mientras que los juegos de vuelta se programarán entre el 5 y 7 de noviembre.

El partido de ida de la final será entre el 26 y el 28 de noviembre; mientras que el campeón de Centroamérica recibirá su corona entre el 3 y el 5 de diciembre.

Alajuelense y Saprissa viajarán casi juntos a Guatemala

Alajuelense y Saprissa irán a Guatemala prácticamente de manera simultánea.

Después de ese cierre de infarto en el que el Antigua consiguió su clasificación, se corroboró que para los partidos de ida de los cuartos de final, tanto rojinegros como morados tendrán que ir a territorio chapín casi en los mismos días.

Los equipos ticos podrían hasta toparse en el aeropuerto, al igual que los aficionados de la Liga y la S.

Algo que merece una distinción especial es que de los cuatro clubes costarricenses, tres avanzaron y lo hicieron como líderes de su grupo en la Copa Centroamericana.