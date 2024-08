Saprissa vs. Municipal en vivo: Siga las incidencias del partido considerado como una final entre morados y chapines

El Deportivo Saprissa cierra la primera ronda de la Copa Centroamericana de la Concacaf, y lo hace en un partido calificado como una final contra el Municipal de Guatemala. El juego es a las 6 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa, y ambos clubes deben apuntar a la victoria.

Integrantes del Grupo D, donde el Real Estelí es primero con siete puntos, Saprissa es segundo con seis y Municipal tercero con cuatro. Managua y Guanacasteca, con cuatro y una unidad respectivamente, ya están eliminados. El encuentro define a un clasificado. Saprissa necesita ganar para luchar hasta lo último por el primer lugar, mientras que el Municipal no tiene otro camino que imponerse a los morados por cualquier marcador para eliminarlos y clasificar. El encuentro se transmitirá únicamente por ESPN y la aplicación de Disney+ para Centroamérica. Pero no se preocupe si no cuenta con la aplicación; el juego de Saprissa contra Municipal lo puede seguir en el en vivo de nación.com, y aquí mismo encontrará el relato final una vez concluido el partido.

Por el primer puesto Copiado!

Para que Saprissa termine en primer lugar de su grupo, debe triunfar ante los guatemaltecos y esperar un empate o una derrota del Real Estelí contra Guanacasteca. Para las 6 p.m., hora del cotejo en el Ricardo Saprissa, ya se conocerá el resultado de los nicoyanos y pinoleros. Otra opción es que los morados empaten y el Estelí pierda ante Guanacasteca.

A favor de Saprissa Copiado!

El encuentro será el primero entre estos equipos en la Copa Centroamericana y el número 23 en total en todas las competiciones. Saprissa lidera la serie histórica con ocho victorias frente a cuatro y 10 empates. Estos clubes no se veían las caras desde los octavos de final en la Liga Concacaf 2020, cuando se enfrentaron a partido único y los morados terminaron goleando 4-1. Municipal no supera la primera fase del campeonato desde la Liga Concacaf 2022, cuando goleó por 9-0 en el global al Atlético Vega Real de República Dominicana, para posteriormente quedar eliminados en la siguiente ronda frente al Olimpia de Honduras. En esta copa, el campeón de Guatemala perdió de visita 0-1 ante el Managua, empató de local 1-1 contra el Estelí y en casa venció 3-1 a Guanacasteca. Por su parte, Saprissa goleó 5-0 a Guanacasteca, derrotó de visita 2-3 al Managua y cayó 2-1 frente al Estelí.

Aviso chapín Copiado!

Sebastián Bini, técnico del Municipal de Guatemala, reconoció que Saprissa es el favorito, pero dejó claras sus intenciones y avisó a los saprissistas.

“Para clasificar hay que ganar, es una final, y este equipo está acostumbrado a jugarlas. Venimos con toda la ilusión de ganar y clasificar. Tenemos jugadores de jerarquía y de calidad. Vamos a enfrentarlo con positivismo a morir. Hay que jugar el partido de forma inteligente, sin dar pelotas por perdidas. Hay mucha gente que da por favorito a Saprissa, y está bien, lo entendemos”, dijo el timonel del Municipal.