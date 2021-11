¿Realmente existe la maldición del primer lugar o es solo un mito?

Quienes creen, es porque los números le favorecen y quienes se niegan a creer, es porque los datos van en su contra; así suele ser cuando se habla de estadísticas que son como maldiciones en el fútbol. Sin embargo, en lo que respecta al liderato en los torneos de Costa Rica, no hay mitos, la realidad de la última década es que quien finaliza por encima de todos suele cargar con peso adicional.

Para quienes lo dudan, se pueden convencer fácilmente: solo ocho líderes se coronaron en los últimos 20 campeonatos y quien se colgó la medalla en los restantes 12 certámenes culminó la fase regular como segundo, tercero o cuarto. Esto, tomando como referencia desde el Invierno 2011 hasta la actualidad, tiempo en el que se ha utilizado el sistema de cuatro clasificados.

Detalle Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Títulos ganados 8 4 3 5

Es decir, que en el Apertura 2021 Herediano parte en desventaja con Alajuelense (segundo), Santos (tercero) y Saprissa (cuarto), si tomamos como referencia solo esta tendencia. Lo anterior pese a que el Team dominó en las 22 fechas y hasta tiene una eventual gran final asegurada, si es que la necesita y no se deja también la segunda etapa de la competencia.

Lo más extraño es que si se escudriña un poco en la realidad de cada club, del 2011 a la fecha, se termina por creer que sí pesa negativamente terminar en lo alto: los rojiamarillos ganaron siete títulos en este periodo y apenas dos los consiguieron siendo primeros, los tibaseños también se dejaron siete copas y solo tres llegaron al culminar en la cima, mientras que la Liga consiguió cuatro en total y únicamente dos de estos como líder.

Los florenses deberán demostrar en la cancha que no existe tal conjuro por ser el uno y la S será su primer obstáculo en la semifinal que inicia este miércoles en la Cueva (8 p. m.). El propio técnico Jeaustin Campos adelantó que las cifras que registraron son ahora parte del pasada y ya no valen en las instancias en las que están.

El capitán de Saprissa, Mariano Torres (izquierda) y el atacante de Herediano, Gerson Torres, serán dos de los grandes protagonistas de las semifinales del Torneo de Apertura 2021. (Rafael Pacheco Granados)

“Se los dije a los muchachos. La única ventaja es que tenemos una eventual final asegurada. Ahora todos empezamos de cero. El quedar con la valla menos vencida, entre los primeros en goles, el equipo que más ganó, todo esto nos sirvió hasta el fin de la fase regular. Ya el jueves empezamos de cero, con la misma actitud con que enfrentamos la primera etapa desde que vinimos”, comentó Jeaustin Campos.

Motivación para frenar al líder

Alajuelense, Saprissa y Santos se aferran a una estadística que les favorece ante el líder Herediano y su esperanza para llegar desde atrás y coronarse es precisamente la maldición del primero.

Más allá de que el Team tiene una eventual gran final en el bolsillo, su rival en las semifinales cree que puede hacer lo mismo del certamen anterior, en el que se metió de cuarto y se puso la medalla dorada al final.

“Enfrentarte al que ha quedado primero tiene que ser una motivación. Yo creo que es preciosa la eliminatoria, tienen buen entrenador, tienen buen equipo, pero yo creo que nosotros seguro que vamos a competir bien el partido y vamos a estar a la altura”, señaló Iñaki Alonso, técnico morado.

En lo que respecta al duelo entre santistas y rojinegros, que se iniciará este jueves en el Ebal Rodríguez (7 p. m.), la Liga es favorita y así lo reflejan los números de un equipo que no pierde desde que Albert Rudé tomó el control: seis ganes, dos empates, 14 goles a favor y solo dos en contra.

Justo a este nivel ascendente se apega el León para confiar en que puede llegar de atrás y festejar.

“Hemos llegado aquí sin perder ningún partido de los que he tenido el placer de dirigir a este equipo. Hemos hecho la cuarta portería en cero, hemos encajado solo dos goles, hemos marcado muchos, hemos sacado 20 puntos de 24 y todo este proceso de llegar hasta aquí, a mí me deja muy feliz... Sin embargo, es otro torneo y todo lo que has hecho hasta ahora queda en un segundo plano. A nivel personal estoy enfocadísimo, porque conozco cómo funcionan esas fases finales”, sentenció Rudé.

Del lado guapileño el propio timonel Erick Rodríguez sabe que las apuestas están en su contra, más aún porque de los contendientes es el único que no sabe lo que es ser campeón y debe derribar barreras con una planilla más corta.

Eso sí, son la mejor ofensiva del Torneo y hasta consiguieron llegar a la Liga de Campeones 2022, por lo que Rodríguez no se da por menos y apunta a trascender.