Presidente de Unafut sobre extranjeros sin permisos de trabajo: ‘Cada club debe cumplir con la ley’

En Santos aseguran que el permiso de trabajo de Javon East se venció a finales del año pasado y que según ellos, podía jugar debido al acuerdo tomado por la Fedefútbol. Los guapileños decidieron no incluirlo en su formación de este sábado. Fotografía: Santos.

Empezó la sexta fecha del Clausura 2022 y pocas horas después de la advertencia que le hizo la Dirección General de Migración y Extranjería al fútbol, los clubes comenzaron a acatar la directriz de no utilizar jugadores extranjeros sin permiso de trabajo.

Una investigación de La Nación reveló que al menos 22 jugadores foráneos, de los 41 que se inscribieron para el Clausura 2022, no tienen el permiso de trabajo al día para realizar una labor remunerada en el país. Y ese es un requisito para cualquier extranjero que trabaje en territorio nacional.

La Unafut giró la voz de alerta y horas después ocurrió primero en el partido entre Guadalupe y Jicaral. En el cuadro dirigido por Mauricio Montero no estuvieron en convocatoria el jamaiquino Chevone Marsh, ni los hondureños Patrick Palacios y Kemar Calvin Beckford.

También sucedió en el pulso entre el Santos de Guápiles y Pérez Zeledón. En el caso de los ‘Guerreros del Sur’, ellos sí tienen los permisos de trabajo de sus cuatro foráneos, por lo que no presentan ningún inconveniente.

Los guapileños optaron por no alinear al jamaiquino Javon East, al cubano Luis Paradela y a los mexicanos Everardo Rubio y Julio Barragán.

En declaraciones a Monumental, el presidente de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Julián Solano explicó que los extranjeros sin permiso de trabajo se mantienen inscritos porque no se ha recibido una solicitud de desinscripción o inhabilitación de algún jugador.

“Los mantenemos inscritos, de modo que no es un tema competitivo de pérdida de puntos, sino simplemente que cada club debe cumplir con la ley y deberá no alinear a los jugadores que estén en riesgo, porque la ley es clara que pueden venir incluso autoridades de Migración al partido y pedirle al jugador que salga. Incluso instar procedimientos y sanciones, como cualquier trabajador extranjero que quiera trabajar en Costa Rica”, señaló Julián Solano.

Explicó que la policía de Migración tiene facultades para pedirle a un jugador que pueda acompañarlo.

“Pero claro, esto necesita un debido proceso, tampoco es así que la policía llegue. Sí ya nos advirtieron que hay una denuncia, no sé quién la puso, ante la Policía de Migración y ellos podrían actuar en un partido, incluso apercibiendo a un jugador de que no puede jugar”.

Solano insistió en que los jugadores se mantienen inscritos y en el caso de que actúen, no habría pérdida de puntos.

“Si un club hiciera una denuncia de un jugador mal inscrito lo podría hacer, por supuesto. Nosotros revisaríamos el caso y de estar contra la ley procederíamos a inhabilitarlo y a partir de ese momento no podría jugar”.

Esta jornada es de las más mediáticas en el calendario, en vista de que este domingo habrá clásico, a las 11 a. m., en el Estadio Nacional.

“Lo único que puedo decirle es que hay jugadores del Deportivo Saprissa y de la Liga Deportiva Alajuelense que están en esa situación, según nos han comunicado las autoridades de Migración, pero cada club tendrá que ser responsable de alinear o no alinear a los jugadores que esté en esa condición”.

LEA: Directora de Migración: Fedefútbol promete que ‘van a correr’ con jugadores sin permiso de trabajo

Solano insistió en que las autoridades de Migración tienen facultades para detener a cualquier extranjero que labore en el país y que no esté con permiso de trabajo.

“Es una situación propia de legalidad. Nosotros en eso no nos metemos”.

También confesó que la Unafut intentó que la medida establecida por Migración pudiera posponerse por lo menos durante una semana, “pero lamentablemente no pudimos tener éxito en ese sentido”.

“De modo que este fin de semana, cada club será responsable de velar porque sus extranjeros estén con los requisitos de legalidad para trabajar en nuestro país. Esto no es un asunto de fútbol, es un asunto de cualquier extranjero que quiera trabajar en Costa Rica tiene que cumplir con ciertos requisitos. Es un asunto que ocurre en todos los países”, aseveró el presidente de la Unafut.

ADEMÁS: Luis Fernando Suárez también trabaja en Costa Rica sin permiso de Migración y Extranjería

Detalló además que cuando esos futbolistas extranjeros se inscribieron ante el Comité de Competición, lo hicieron con un documento que decía que tenían citas para el permiso de trabajo.

“Y nos basamos en un acuerdo del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol de hace ya dos años, durante la pandemia, de la que todavía no hemos salido y en el que el Comité Ejecutivo decía que los extranjeros se podían inscribir con tan solo una cita ante las autoridades de Migración, porque en ese momento las citas no se estaban dando”.

Empero, ese acuerdo de la Fedefútbol no es válido para la Dirección General de Migración y Extranjería.

“Esto es nuevo para nosotros. Todos están inscritos y nosotros no tenemos en este momento una solicitud expresa que diga este jugador quítelo porque no está inscrito debidamente, pero va a ser una responsabilidad de los clubes como patronos de velar que esos jugadores estén con los permisos respectivos de trabajo”, citó.

Y agregó: “Cada club debe de velar, debe responsabilizarse, ya no por un tema de competición, sino por un tema de que debe cumplir con la legislación costarricense, de que sus jugadores, directores técnicos y personal administrativo que eventualmente pudiera estar en alguna situación de irregularidad”.

Solano recalcó que eso es una responsabilidad de cada club, porque admite que los equipos de fútbol, como cualquier empresa privada, tienen que cumplir con la legislación nacional.

“Me toma por sorpresa en un clásico, que siempre es un partido que implica no solamente una mayor responsabilidad, porque es más mediático y me tomó por sorpresa en la última semana que estoy como presidente de Unafut, porque el próximo jueves dejo mi cargo. Por supuesto que esto no me agrada, pero bueno, son temas que salen a relucir y tenemos que actuar conforme a la ley”, finalizó Julián Solano.