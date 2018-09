Lo desconozco. Me bajé del avión el martes, me fui a la casa a descansar, vine a sacar trabajo a la oficina y aunque hemos tenido comunicación, no conversamos ampliamente. En Sevilla tuve una agenda ajustada, me reuní con la fundación del Betis, la gente de mercadeo, prensa, negocios, con agentes de clubes e hicimos recorridos por todo lado.