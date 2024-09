Óscar Ramírez habla por primera vez sobre su regreso al fútbol con Alajuelense

Alejado del ojo mediático, Óscar Ramírez simplemente quiere trabajar y ayudar a Liga Deportiva Alajuelense en su rol de coordinador de desarrollo y rendimiento, enfocándose en los talentos de la cantera rojinegra, puliendo “cositas”, como él dice.

Desde que le dio el sí a la Liga, es frecuente observar al Macho no solo en los pasillos del Centro de Alto Rendimiento (CAR) viendo fijamente hacia las canchas de entrenamiento, sino que también acude a partidos de liga menor.

Con el uniforme de Alajuelense y sentado en un palco, Óscar Ramírez accedió a emitir sus primeras declaraciones en este regreso al fútbol, desde un rol que de verdad le gusta y lo hizo a través del departamento de comunicación de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut).

El Macho contó cómo se convirtió en el coordinador de desarrollo y rendimiento de la Liga y las funciones que desempeña.

“Fue una solicitud de don Joseph Joseph, desde hace tiempo veníamos hablando y él quería el tema de la Primera, pero yo le decía que no; luego ya me tocó el tema de la liga menor y a mí siempre me ha gustado.

”Un tema que muchas veces yo me he quedado entrenando solo, algo a mejorar. Algunos muchachos se quedaban conmigo y entonces siempre he tenido ese gusto por hacerlo. Como que me llamó más la atención y creo que en eso puedo ayudar”, afirmó Óscar Ramírez a la Unafut.

También contó que durante este primer mes desarrolla una etapa de observación, de estar mirando todo con mucha atención y conociendo a los muchachos, a esos talentos que integran el semillero rojinegro.

“Porque es difícil, tiene que haber cierta relación, de saber yo qué es lo que al muchacho tal vez le falta y hacer observaciones, verlo en video, todas esas cosas para poder llegar de una manera más objetiva, que el muchacho se vea de mejor manera a nivel internacional y que se vea él y corrigiendo”, aseguró Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez, Wílmer López y Bryan Ruiz observan un entrenamiento de la U-19 de Liga Deportiva Alajuelense. (X de Josué Quesada)

Alajuelense desde hace tiempos quería tenerlo de vuelta, pero después del Mundial de Rusia 2018, él se alejó del fútbol y por momentos parecía que no quería nada con el balompié. Sin embargo, ese deporte siempre ha sido parte de su vida.

Con el paso del tiempo, la Liga lo convenció de volver a las canchas y se nota que lo está disfrutando, porque esta propuesta resultó irrechazable, al tratarse de ayudar con detalles específicos en la formación de los cachorros de Alajuelense.

La propuesta le resultó tan llamativa, que esta vez no tuvo mucho que pensar para darle el sí de nuevo a Alajuelense, como coordinador de desarrollo y rendimiento.

