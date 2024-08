Óscar Ramírez regresa a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense se tenía muy guardada una verdadera noticia bomba, al ingeniárselas para convencer a Óscar ‘Macho’ Ramírez de volver al fútbol y vestirse de nuevo con los colores rojinegros.

Fue algo que en las filas manudas añoraban desde hacía rato, pero los acercamientos habían resultado en vano, hasta que llegó una propuesta que realmente resultó del agrado del hombre que conserva el cartel de ser el técnico más ganador en cuanto al equipo masculino se refiere.

Óscar Ramírez no estará a tiempo completo en la función que desempeñará, pero tendrá una tarea más que importante en el proyecto de Alajuelense.

El Macho será una ficha clave en liga menor y se encargará de hacer trabajos específicos con jugadores que él detecte que tienen potencial y con quienes pueda pulir “cositas”, como tanto le agrada.

A Óscar Ramírez no se le verá a diario en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, pero esa misión la llevará a cabo unas dos veces por semana.

Se marchó de Alajuelense en mayo de 2015, tras cinco años exitosos en la institución rojinegra. Nueve años después, retorna al club que muchas veces le quitó el sueño.

Así es como Liga Deportiva Alajuelense le dio la bienvenida de nuevo a Óscar Ramírez. (Prensa Alajuelense)

El liguismo lo quiere y la sinergia es mutua. El Macho fue el encargado de regresarle el cetro al club en el Invierno 2010, luego de cinco años de sequía y con él llegaron tiempos de bonanza para la vitrina manuda, porque ganó cinco títulos entre 2010 y 2014, de los cuales, cuatro fueron por torneo nacional y uno por Supercopa.

Óscar Ramírez vivió después otra experiencia diferente y guió a la Tricolor al Mundial de Rusia 2018. Al retornar a territorio nacional, se alejó por completo de los terrenos de juego, del fútbol en general, porque necesitaba un espacio para él.

El Macho quería recobrar la paz que muchos le quitaron, pero el gusanillo del fútbol siempre estuvo ahí, a pesar de esa vida tranquila en la finca en Hojancha y entre naranjales.

La Liga lo quería de vuelta y trabajar ayudando en la formación de cachorros lo sedujo. Esta no vez no podía decir que no, ni siquiera lo pensó mucho.

Con el fichaje de Óscar Ramírez, Alajuelense repatría a otra figura de la casa, tras el regreso de Javier Delgado como gerente de operaciones del CAR. En la Liga, también trabajan personajes importantes en la historia del club, como Bryan Ruiz, Wílmer López, Wardy Alfaro, Ricardo González y Enrique ‘Quique’ Vásquez.

¿Cuál será el cargo oficial de Óscar Ramírez en Alajuelense?

El puesto específico de Óscar Ramírez será el de Coordinador de Desarrollo y Rendimiento.

“En esta nueva posición, Óscar tendrá la función de analizar y optimizar el desarrollo individual de nuestros jugadores de liga menor, realizando trabajos específicos para maximizar el potencial de nuestros futuros profesionales.

Además, como parte integral de su plan de trabajo, Óscar llevará a cabo reuniones periódicas con los cuerpos técnicos de todas las categorías menores para asesorar en áreas de mejora y trabajará de la mano con los principales prospectos del club, todo en coordinación con la dirección de liga menor del club”, destacó Alajuelense en un comunicado oficial.

El club añadió que el Macho aportará su profundo conocimiento de la identidad rojinegra, que ha sido forjada a lo largo de su trayectoria en la Liga, para impregnar a cada uno de los jóvenes los valores que caracterizan a la institución.

“La Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense confía plenamente en que la experiencia y el conocimiento de Óscar serán fundamentales para el crecimiento y éxito de nuestras divisiones menores. Le damos la bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa con nosotros”, el club rojinegro.

Alajuelense propició acercamiento con sus históricos desde hace un tiempo

El pasado 29 de febrero, Pablo Izaguirre contó detalles de un acercamiento que tuvo Liga Deportiva Alajuelense con exjugadores y con extécnicos del club.

La intención era quue Javier Santamaría los conociera y les hiciera ver que las puertas de la institución rojinegra siempre estarán abiertas para ellos.

Así fue como Óscar Ramírez, Javier Delgado, Jozef Miso, Pablo Izaguirre, Carlos Hernández, Mauricio Montero, Johnny Acosta, Cristian Oviedo, Patrick Pemberton y Wílmer López acudieron a una cita en el restaurante Al Sabor del Che, de Pablo Gabas, en Santa Bárbara.

Meses después, Javier Delgado y Óscar Ramírez regresaron a trabajar en el equipo de sus amores: Alajuelense.

