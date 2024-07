Mercedes Salas: ‘El proyecto de fútbol femenino de Alajuelense es gigante y ni yo me lo creo’

Mercedes Salas es catalogada por Wílmer López como la arquitecta de la verdadera revolución del fútbol femenino comandada por Liga Deportiva Alajuelense. La noche de la consagración de las leonas, ella estaba en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, sin perder detalle de todo lo que sucedía en la premiación.

La mujer a quien todas las jugadoras ven como una mamá en la Liga sonreía al observarlas festejar ese heptacampeonato con el que las leonas fijaron un récord en la historia del balompié tico.

Mercedes Salas es una pieza clave en el éxito del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

También miraba alrededor y le parecía increíble que ahí estuvieran casi 12.000 personas, esos aficionados que acudieron al estadio única y exclusivamente para apoyarlas, y que luego se metieron a la cancha para ovacionarlas.

“Es algo increíble estar en esta institución con todas las condiciones que le tienen a las jugadoras. Estoy agradecida con Dios, con todos quienes integran esta institución, desde el presidente Joseph Joseph hasta el que barre, hasta quien limpia el camerino; todos son un amor para trabajar con ellos y ni qué se diga del cuerpo técnico”, expresó Mercedes Salas, la gerente deportiva del proyecto femenino de Alajuelense.

LEA MÁS: Alajuelense implanta récord en el fútbol tico con heptacampeonato de las imponentes leonas

- ¿Cuál ha sido la clave de todo esto?

- Tocamos la puerta de Liga Deportiva Alajuelense en 2019 con todo el miedo de que en algún momento dijeran que no se puede seguir con el proyecto, pero en realidad cada día va más en serio. Me siento agradecida con la gente que nos apoya y con las jugadoras.

”Ellas son las que también se lo han tomado en serio cuando se les dice que se entrena todos los días y lo hacen, todas, las que deben estudiar y las que trabajan. Es un proyecto muy serio. Y ni qué se diga del cuerpo técnico, que está totalmente comprometido a un gran trabajo”.

LEA MÁS: Gabriela Guillén se va enamorada de Alajuelense con la promesa de regresar

- La Liga también les abre puertas, porque hay muchachas que se van al extranjero. ¿Ese es uno de los objetivos también?

- Sí, yo creo que para eso estamos, estamos para que crezcan, para que salgan y cuando esto pasa yo me siento muy feliz. Por supuesto que me duelen las salidas de Fabiola Villalobos y de Gabriela Guillén, pero es bien para ellas. Y estoy contenta de que ellas lo logren.

Fabiola Villalobos, Kenia Rangel, Keylin Gómez, Emilie Valenciano, Gabriela Guillén, Noelia Bermúdez y Viviana Chinchilla festejan uno de los goles de Liga Deportiva Alajuelense en la final contra Sporting. (Prensa Alajuelense)

- ¿Eso es parte de lo que busca la Liga con todo su proyecto femenino?

- Sí, yo creo que estamos bien con la planilla que tenemos. Si se nos van una o dos, no es que no nos hagan falta, por supuesto, porque no se va a reemplazar a Fabiola Villalobos con una chiquita del alto rendimiento, o a Gabriela Guillén. Pero tenemos cómo reacomodarnos. Las chicas del alto rendimiento recientemente fueron campeonas invictas.

LEA MÁS: Fabiola Villalobos tiene sentimientos encontrados al saltar de Alajuelense al fútbol internacional

- ¿Cómo marcha esa estructura de liga menor femenina?

- Yo creo que para mí en este momento todo es importante, pero es importante dar a conocer ese proyecto de liga menor, donde tenemos entrenadoras como María Fernanda Barrantes, que hasta hace poco fue jugadora y ahora como técnica ganó el título con el alto rendimiento de manera invicta.

”Tenemos a Maureen Arroyo, tenemos a Emilie y tenemos las categorías U-7, U-11, dos U-13, dos U-15, una U-17, alto rendimiento y la Primera División. Todo el proyecto de fútbol femenino de Alajuelense es gigante y ni yo me lo creo.

”Vi a don Fernando Ocampo en el lanzamiento del nuevo uniforme y yo le dije que si se acordaba de que cuando él me dijo que había que hacer ligas menores y que yo le respondí: ‘En eso no me meto’. Al final, quedaron compañeras con el proyecto y es el proyecto que más me motiva, porque es de donde vamos a tener jugadoras para la Primera División y para el alto rendimiento”.

LEA MÁS: La coronación de las heptacampeonas de Alajuelense en fotografías

- ¿Esta etapa en Alajuelense es la que más ha disfrutado después de tantos años de trabajar en el fútbol femenino?

- Siempre estuve metida en el cuerpo técnico y era como cansado, porque tenía que correr de aquí para allá, de allá para acá y siempre pensando en reaccionar de inmediato por si faltaba algo.

”Estaba como asistente para el control del trabajo; ya pude desprenderme de eso. Ahora estoy solo con la gerencia deportiva y eso me da libertad de trabajar. Y es que estar en el banquillo tantos años y corriendo con todo cansa.

”Ahora me organizo diferente y, por ejemplo, cuando salen al medio tiempo, está todo listo en el camerino, está la merienda, está la comida. Es el momento que más disfruto porque tengo más libertad”.

- ¿Qué piensa de los retos internacionales que se avecinan?

- Viene Uncaf, que es muy importante, y ya estamos casi con la planilla lista para ese torneo en Guatemala. También viene la Concacaf y el campeonato. Viene mucho para Liga Deportiva Alajuelense y yo le doy las gracias a Dios por este proyecto.

Los 12 equipos campeones en el fútbol femenino de Costa Rica

Al sumar los títulos de los periodos históricos del fútbol femenino de Costa Rica, el primero de 1990 al 2000, con Adefufe y Anafa, y el segundo de 2001 a 2024, con Adeliffe y Uniffut, la mayor cantidad de trofeos pertenecen a la Liga Deportiva Alajuelense, con siete títulos, todos ganados de forma consecutiva. El Deportivo Saprissa FF le sigue con seis cetros ganados.

Liga Deportiva Alajuelense, con siete títulos consecutivos (récord nacional de cetros seguidos que se han dado en torneos de las ramas femenina y masculina del país).

Deportivo Saprissa FF, con seis títulos.

Deportivo San José, con cinco títulos.

Club Sport Herediano FF, con tres títulos.

Desamparados, con tres títulos.

UCEM Alajuela, con tres títulos.

Arenal Coronado, con tres títulos.

A. D. Moravia, con tres títulos.

Deportivo Lucema, con dos títulos.

Las Guajiras de Guápiles, con un título.

Mapache Carrillo, con un título.

Codea Alajuela - Liga Deportiva Alajuelense, con un título.

* Fuente: Rodrigo Calvo, periodista, estadígrado e historiador.