Wílmer López también es un ídolo como técnico para las leonas de Alajuelense

Las históricas heptacampeonas de Liga Deportiva Alajuelense no titubean en darle muchos méritos a Wílmer López por lo que han logrado, pero él les devuelve el balón con un pase de primera intención, como lo hizo tantas veces de jugador y que lo realiza con ellas.

El ídolo de la institución rojinegra no se cansa de decir una y otra vez que todo es mérito de esas jugadoras, de esas muchachas que no se cansan de ganar y de crecer, que tienen ambición y mucho fútbol.

Wílmer López las ve y sabe que no necesita decirles que el heptacampeonato es un objetivo conseguido merecido y que tienen todo el derecho del mundo de celebrarlo, pero que viene la Copa Interclubes de Uncaf, donde aspiran a ser tricampeonas.

Y que se acerca también la responsabilidad de representar al fútbol de Costa Rica en la primera Copa de Campeonas de Concacaf, que implica mucha exigencia y que será toda una experiencia.

Wílmer López asegura que es muy poco lo que él puede hacer desde la raya en los juegos como tal. Sin embargo, es quien las guía, el que las entrena junto a su asistente Sugey Matarrita y a la preparadora física María Fernanda Barrantes.

Aparte de la idea de juego, de preparar algunas jugadas, de poner la táctica y la estrategia, las mismas futbolistas le dan otro mérito al “Pato” López y es ese carisma que tiene para manejar un grupo de mujeres, que no es nada sencillo.

Wílmer López tiene siete títulos como técnico al frente de las leonas de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion )

“El profe se lleva el premio en eso, porque ha sabido manejar muy bien el camerino en todos los sentidos. A veces no andamos de buenas y no es una, o dos, ni diez, somos 24 jugadoras que él maneja y es algo que le aplaudo, que sabe mucho manejar el camerino. Creo que eso nos lleva a estar donde estamos también”, expresó Viviana Chinchilla.

Lo dice con conocimiento de causa, porque la mediocampista es una de las dos jugadoras que se mantiene en el equipo desde que empezó el proyecto del fútbol femenino en Alajuelense. La otra es la atacante Sianyf Agüero.

“Es algo que no me imaginé, es una felicidad inmensa que no puedo explicar, estar en todos los títulos de Alajuelense es inexplicable. Estoy en este tal vez no de la manera que quisiera (suplente), pero es que hay mucha competencia dentro del equipo”, expresó Viviana Chinchilla a La Nación.

“La clave de esto es una mezcla de todo, del cuerpo técnico y de nosotras. El profesor cree mucho en nosotras, y nosotras también creemos en cada una, en nosotras mismas y ese creer mentalmente en todos los partidos, en lo que podemos hacer, creo que eso provoca que les pasemos por encima a todos los equipos”, destacó Viviana Chinchilla.

Yoanka Villanueva es campeona nacional por primera vez en su carrera, pero su nombre está en la lista del heptacampeonato de las rojinegras y ella también respondió a este medio cómo es Wílmer López como técnico.

“Yo la verdad es que estoy muy asombrada, por lo que fue como jugador, lo que es, lo que representa para la institución, es una persona muy humilde, muy trabajadora, muy ganadora, que quiere ganar, que quiere que sus jugadoras hagan las cosas bien. Trata de entender a sus jugadoras y creo que eso es lo que lo hace un entrenador muy ganador a nivel nacional”, expresó Yoanka Villanueva.