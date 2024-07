Gabriela Guillén se va enamorada de Alajuelense con la promesa de regresar

Gabriela Guillén procuró no pensar en nada más que no fuera disfrutar al máximo su último partido con Liga Deportiva Alajuelense, al menos durante esta etapa, porque se va, pero promete regresar.

Ella fue la escogida por Wílmer López para portar la banda de capitana en el partido donde las leonas se impusieron por 3-1 a Sporting, ganando la final con un global de 7-1. Incluso, el primer gol de esta final fue obra suya, en la casa de las albinegras.

Aquella noche festejó en Pavas con beso incluido al escudo de Alajuelense y para el juego de vuelta, le correspondió todo un honor en ese partido que contó con la presencia de 11.900 aficionados en las gradas del Estadio Alejandro Morera Soto.

Gabriela Guillén y Fabiola Villalobos fueron quienes levantaron la sétima copa consecutiva de las leonas, un cetro con el que implantan un récord en el fútbol costarricense. Para ambas, fue su último juego como leonas, porque se convierten en legionarias.

- ¿Cuánto le cambió la vida desde que llegó a Alajuelense?

- Todo y más, la Liga me lo ha dado todo, porque aquí era futbolista y también trabajaba en el club. Yo paso doce horas del día aquí, como jugadora y en la parte administrativa. Esta es mi casa y la verdad estoy muy agradecida con la institución por lo que me ha aportado a nivel deportivo y a nivel personal. Aquí he crecido y amo estos colores con mi alma.

Gabriela Guillén no podía despedirse de mejor forma de Liga Deportiva Alajuelense que siendo heptacampeona nacional con las leonas. (Jorge Navarro para La Nacion )

- ¿Lo pensó mucho cuando le salió la opción de salir al extranjero de nuevo?

Muchísimo, pero también a mi edad (32 años) son oportunidades que no son fáciles de que aparezcan. Tengo el apoyo incondicional de mi familia para tomar estas oportunidades y me duele increíble dejar estos colores, mi casa, el Morera Soto, las oficinas, el CAR, pero espero volver y retirarme con esta camiseta en un par de años.

- ¿Qué significa ser legionaria de nuevo?

- Es muy bonito y la verdad yo creo que es una recompensa al trabajo durísimo que he puesto a nivel personal, a nivel familiar. Se han hecho muchos sacrificios y a mi edad puede ser que el tren solo pase una vez y la vida es así. Es de oportunidades y si uno no las agarra, no sabe qué puede pasar. Uno no se puede quedar con esa espinita, pero estoy increíblemente agradecida con la Liga.

- Ustedes en el primer equipo son la cara más visible del fútbol femenino de Alajuelense, pero en realidad el club tiene toda una estructura de liga menor. ¿Eso cuánto la llena?

- Muchísimo, porque esto es apoyar de verdad al fútbol femenino. Aquí en la Liga hay chicas de seis años que entrenan aquí en el Morera hasta el alto rendimiento que este año fueron campeonas invictas. Yo creo que nosotras somos la muestra, la parte visible de todo lo que está haciendo la Liga en pro del fútbol femenino.

”Yo creo que hay que agradecerle a Mercedes Salas, que es la que se desvela por todas las chicas de liga menor y por darnos todo a nosotras, en conjunto con la Junta Directiva y con León Weinstok”.