Fabiola Villalobos tiene sentimientos encontrados al saltar de Alajuelense al fútbol internacional

Fabiola Villalobos aún no puede decir cuál será su destino, pero en medio de la celebración del heptacampeonato con Liga Deportiva Alajuelense y en la propia cancha del Estadio Alejandro Morera Soto, la defensora confirmó a La Nación que vivirá su primera experiencia como legionaria.

En la Liga creció en su juego y se sintió realmente realizada como futbolista, por eso le da tanta alegría ser parte del grupo de jugadoras que entraron en los libros de la historia del balompié nacional como una de las artífices de ese heptacampeonato.

“Tengo mucho orgullo de pertenecer a esta institución, de pertenecer a este gran grupo de jugadoras tan increíbles, de tener un gran cuerpo técnico y yo creo que vamos a seguir trabajando para seguir obteniendo más campeonatos y darles más alegrías a la afición”, mencionó Fabiola Villalobos.

Confesó que ella jamás pensó que la vida le cambiaría tanto al llegar a Liga Deportiva Alajuelense y se siente privilegiada por ser parte de las históricas.

“Di este salto porque sabía que era una buena oportunidad y creo que al final se ha convertido en una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”.

Al consultarle sobre su salida de Alajuelense para militar en un club en el extranjero, dijo que es un sueño que se hará realidad, que lo toma con mucha responsabilidad y que le depara una gran felicidad también.

“Venía trabajando por y para que se me diera. Por supuesto, hay sentimientos encontrados de dejar a este gran equipo, de dejar a esta gran institución, a Liga Deportiva Alajuelense que me abrió las puertas y no ha sido nada más que grandes momentos”.

Fabiola Villalobos llegó a 100 partidos con Liga Deportiva Alajuelense y ahora emprende su primera experiencia como legionaria. Noelia Bermúdez fue declarada la mejor guardameta del torneo. (Prensa Alajuelense)

No oculta su emoción, porque fue algo que siempre vio como una meta por cumplir, pero también sabe que es muchísima responsabilidad. Sabe que simplemente tiene que hacer las cosas bien, como en la Liga.

“La idea era que cuando tomara la decisión, yo quería que fuera un gran paso en mi carrera a nivel deportivo y creo que va a ser un reto importante en mi vida a nivel futbolístico”, aseguró Fabiola Villalobos, quien alzó la nueva copa de la Liga junto a Gabriela Guillén, quien también se marcha de la Liga para ser legionaria.