Marcel Hernández finalmente se liberó y dijo sus verdades

El juego entre Puntarenas y Cartaginés fue intrascendente en todos los aspectos. Sin embargo, pudo significar el último partido de Marcel Hernández vestido de blanquiazul y el delantero aprovechó para decir sus verdades.

Marcel Hernández terminó el Torneo de Clausura 2024 con seis goles. El cubano disputó 21 de 22 partidos (15 de titular) y fue el mejor anotador de su club. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente brumoso, Leonardo Vargas, sorprendió a todos al revelar a principios de abril que su relación con el cubano estaba rota. Vargas incluso señaló que Marcel era perjudicial para el equipo.

Desde este momento empezó una disputa que pocos veían en el radar. El cubano tiene contrato hasta finales del 2025 (año y medio más); no obstante, el jerarca no lo quiere más en el club. A raíz de esto se vienen semanas intensas de negociaciones, en las que la novela puede tener cualquier tipo de giros, incluida una salida del futbolista.

El “9″ habló de frente con los medios presentes este sábado en el Lito Pérez sobre lo que se le viene, sus opciones de marcharse, las causas de la ruptura con Vargas y lo que le molesta del dirigente.

LEA MÁS: Marcel Hernández busca limpiar su nombre ante acusaciones del presidente de Cartaginés

¿Cómo valora el problema que tuvo con el presidente del equipo, Leonardo Vargas?

- No he tenido problemas con nadie. El presidente fue quien me culpó de todo lo que sucede en el club, pero es imposible culpar a una sola persona de todo lo que ocurre.

”Estoy tranquilo, porque siempre he sido muy legal con mis compañeros y con la institución. El contrato que tengo no se me dio por ser buena persona, sino por mi rendimiento y por lo que siempre le he dado al club”.

¿Va a continuar en el Cartaginés o se ve lejos del club?

- Tengo que tomar decisiones muy difíciles. Necesito un descanso para entender lo que pasó, porque la relación con el presidente se rompió de su lado, no del mío. Nunca le dije nada, pero había que buscar un culpable y me tocó por ser el líder del grupo.

”Cuando renovamos todo era alegre y ameno. La idea era retirarme en el Cartaginés y por eso hablamos de firmar tres años. Incluso, el presidente me dijo que podíamos valorar un año más, pero le comenté que me quiero retirar joven, porque he sacrificado mucho a la familia y ellos merecen que les dedique tiempo”.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, aseguró que si por él fuera, Marcel Hernández no estaría más en el club. Sin embargo, pesa lo contractual para mantenerlo. (Rafael Pacheco Granados)

¿El daño es irreparable?

Amo mucho al Cartaginés, pero han cambiado muchas cosas. Eso sí, lo único que no cambia es mi amor por el club, porque la afición me ha dado todo y hemos vivido muchas alegrías juntos. Me toca tomar una decisión y lo haré con calma.

¿Cuánto tiempo se va a tomar para definir su futuro?

- Necesito despejarme un momento del fútbol y estar con la familia. Voy a analizar con ellos muchas situaciones, les voy a externar lo que siento y que ellos me digan lo que piensan.

”Mi agente va a analizar lo que llegue y luego de unos 10 días vamos a visualizar el tema”.

¿Hay posibilidades de que se quede en Cartaginés?

- Nunca pasó por mi mente irme del Cartaginés; por algo firmé un contrato largo. Cuando me reuní con el presidente, en el 2022, pensamos en que me pudiera retirar en el Fello Meza y por eso llegamos a un acuerdo por tres años.

”Solo pensaba en seguirle dando alegrías a la afición y alcanzando récords en el club. Pude haber firmado por seis meses, un año o hasta irme, porque ese fue el único momento en el que he estado libre desde que llegué a Costa Rica y llegaron buenas ofertas. Sin embargo, me ganó más el amor a la institución.

”La institución no es de Marcel y no quiero que sea mía, sino que hay una persona que manda y no me quiere acá. Así que hay que valorar muchas cosas”.

Marcel Hernández asegura que su idea era retirarse en el Cartaginés. Sin embargo, ahora hay mucho por pensar.

¿Le dolieron las palabras del presidente?

- A cualquier persona le hubiera dolido. Nunca se espera que un presidente salga a la prensa a decir lo que dijo él.

”En el supuesto de que lo que dijo fuera real, tampoco nadie esperaría que un presidente salga a decirlo. Hubiera esperado que me lo dijera personalmente. Al menos así vivo mi vida yo.

”Lo que pasó me dejó asombrado, porque antes de esa situación siempre que lo veía lo saludaba y todo fluía bien. Sin embargo, salió a decir lo que dijo”.

¿Puede intermediar alguien para replantear la situación con el presidente?

- No tengo problema en reconocer mis errores y si en algún momento cometo un fallo, lo acepto y me disculpo.

”Sin embargo, en este momento considero que no cometí un error, sé que no fue así. Entonces, es muy difícil cuando uno sabe que no falló y te acusan de cosas”.

Si llega a irse, ¿cómo manejaría el tema contractual?

- Me queda año y medio de contrato y fue el presidente el que salió a decir que no quería que estuviera acá. Nunca he dicho que no quiero estar en Cartaginés, así que nos sentaremos a ver cuál es la mejor decisión, porque este es su club.

”Donde no te quieren, no hay cabida para uno. Sin embargo, reitero que no depende de mí, sino del presidente”.

¿Se imaginaba que iba a llegar a un momento así en Cartaginés?

- No. Solo lo imaginé para el momento de mi retiro.

¿Qué le interesaría que le presente un club para firmar con ellos e irse?

- Más que todo quisiera que sean personas responsables, serias y que confíen en el trabajo de uno. Además, que no sean hipócritas, sino que sean frontales conmigo.

”Agustín Lleida es testigo de que tengo una personalidad complicada, porque le digo a la gente lo que pienso y voy de frente. Con Agustín tuve una gran relación y aún así recuerdo que nos hablamos claro, directo y de frente, pero con respeto. No me gustan las personas hipócritas, que un día te dicen una cosa y luego otra.

”Si la gente me habla con la verdad y de frente, todo es posible conmigo”

¿Pasa por su mente que este partido contra Puntarenas fue el último con Cartaginés?

- No pienso en eso, porque hay muchos aficionados que me apoyan y quieren que me quede.

”Las personas que me conocen saben que amo al Cartaginés. Este club es más grande que una, dos, tres o cuatro personas y yo amo al club”.