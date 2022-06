Luis Paradela le da a Saprissa lo que no tenía en ataque

De entrada es fácil decir que Saprissa concretó un fichaje de peso al llevarse al cubano Luis Paradela, un atacante probado en Santos, quien dejó buenas sensaciones con su nivel y de tan solo 25 años. Eso sí, para dimensionar mejor lo que representa esta contratación, recurrimos al técnico que potenció al isleño y su valoración es elocuente: “Saprissa no tenía un jugador igual”.

Le tocará a Paradela demostrar si puede con la presión en el Monstruo y si hace realidad las palabras del entrenador Erick Rodríguez, quien de entrada ratifica que los tibaseños hicieron una apuesta segura con un atacante que va por los costados, también es capaz de cumplir como “9″ y cuenta con una potencia que lo hace destacar, según el timonel.

“Luis es un jugador polifuncional, te juega de extremo por los dos sectores, te juega de interior y también de ‘9′. Esto hace que tenga muchas posibilidades de ser tomado en cuenta por esa flexibilidad, aparte técnicamente es muy bueno, tiene buen remate con ambas piernas y su potencia. Esa fuerza y velocidad hacen que sea un jugador diferente”, así empezó la valoración de Rodríguez.

El exestratega de los guapileños agregó que: “A Saprissa le puede aportar muchísimo por las características que tiene, aparte de que Saprissa no tiene un jugador con esa potencia en el último cuarto de cancha. Es un jugador diferente a lo que tienen, que les dará un desahogo espectacular al equipo, por que en los mano a mano es de los mejores”.

El delantero cubano Luis Paradela, de 25 años, firmó por tres años con Saprissa, tras salir del Santos.

En su primera aventura en Costa Rica, Paradela no lució tanto por sus goles, ya que en 46 partidos sumó 11 tantos. En realidad, destacó más por ser un generador, por desequilibrar por las bandas y por ser un complemento idóneo para el centro delantero, formando una buena sociedad con Javon East.

Más allá de esto, Rodríguez considera que en la etapa con los santistas optaron por explotar más la fuerza en el uno contra uno del atacante y el buen ida y vuelta que tiene para dar una mano en defensa también, pero no por esto lo veían débil en las redes, sino que le asignaban otras funciones.

“Luis se adapta a los diferentes comportamientos, puede jugar con otro delantero como pareja, como lo hizo con Javon East, al igual que puede llegar desde atrás. No tengo la menor duda de que Saprissa se lleva un jugador diferente y que Jeaustin Campos lo sabrá potenciar muchísimo y también explotar todas esas cualidades que serán de mucho beneficio para el equipo”, concluyó el técnico.

Saprissa necesita que su fichaje de resultados inmediatos, si se toma en cuenta que en el Clausura 2022 fue el sexto equipo de 12 con más tantos conseguidos, con 30 tantos en 22 fechas. Es más, los arietes del Monstruo no pesaron en el certamen y quedaron en deuda, al punto que ni Ariel Rodríguez, ni Orlando Sinclair, ni Andy Reyes y tampoco Francisco Rodríguez figuran entre los mejores 15 anotadores. Ariel consiguió cinco dianas, Francisco y Andy dos y Orlando uno.

Sueño cumplido

Luis Paradela apenas se puso la camiseta de Saprissa este lunes y su cara lo decía todo. La felicidad le brotaba y de inmediato confesó que hizo realidad un sueño en su carrera.

“Era un momento que esperaba hace mucho tiempo y gracias a Dios las cosas han ido saliendo y estoy acá en Saprissa. El sueño se cumplió y es uno más que se suma a la lista. Vengo a aportar para ganar títulos y seguir escalando en lo personal paso a paso. Me vengo a matar en la cancha, que la afición me vea con buenos ojos y sé que me tengo que ganar todo”, recalcó el jugador.

Paradela llegó a Costa Rica en el 2021 siendo un desconocido. Antes de ponerse la camiseta del Santos militó en el Chalatenango y el Jocoro de El Salvador, mientras que en el 2019 estuvo en el Reno 1868, de la USL Championship de los Estados Unidos (liga de expansión).

Por primera vez el isleño defenderá los colores de un club grande como el Monstruo, situación que perseguía desde que empezó en el fútbol, según contó el delantero.