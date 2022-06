Aubrey David se despide de Saprissa y clama por que se diga la verdad

No era ningún secreto: la etapa de Aubrey David con Saprissa finalizó el pasado 22 de junio y una semana después, el defensor de Trinidad y Tobago cerró su etapa con los morados con un sentido mensaje, en el que incluso aprovechó para lanzar un dardo al final.

[ Alajuelense fichó desde hace meses a Aubrey David ]

David se marcha a Alajuelense, club que se movió rápido para ficharlo, justo en un momento de la temporada en el que según ha dicho su representante no llegaba la oferta de los morados, pese a que era sabido por todos que su contrato finalizaba al culminar el Torneo de Clausura 2022.

Si bien, el central agradeció a todos en el club tibaseño y tuvo un apartado especial para la afición, dejó en el aire que hay una verdad que no ha sido revelada todavía, sobre lo que ocurrió para que no continuara en el equipo que lo trajo a Costa Rica y del cual no ha escondido que le duele dejar.

“Como finalizo estos 4 años con Saprissa, quisiera agradecer grandemente a este extraordinario club con una gran historia. Gracias a la organización, los entrenadores y compañeros con los que he jugado durante estos años. Y más importante, un agradecimiento especial a la afición que me apoyó a lo largo de los años en las buenas y en las malas, siempre va a haber un espacio especial para todos ustedes en mi corazón. Estaré eternamente agradecido por haber representado a este club. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes morados. Que la verdad sea dicha”, posteó en sus redes sociales.

El exdefensor de Saprissa Aubrey David solo se perdió dos partidos en el Clausura 2022; en el resto de juegos fue estelar indiscutible. (Alonso Tenorio)

Aubrey cerró su ciclo con el Monstruo de la misma manera en la que fue toda su aventura en la institución saprissista: como titular indiscutible y a un buen nivel. Es más, en el Clausura 2022 fue estelar en los 22 partidos en los que estuvo disponible y solo se perdió dos compromisos.

El agente del trinitense, Taianan Welker, ya había responsabilizado a la S por no presentar una oferta para seguir, pese a que según dijo, su representado pretendía mantenerse. La dirigencia aún no da una versión clara del tema.

El único en referirse sobre el compartimiento de Aubrey en cancha fue el técnico Jeaustin Campos. El timonel destacó el profesionalismo de un jugador que pese a estar firmado con la Liga desde meses atrás, considera que se comportó a la altura.

“Aubrey estaba llorando en el camerino (al finalizar la semifinal con Alajuelense), le dolió muchísimo. Hablé con él (hace casi dos meses) y no le pregunté si podía contar con él, porque sabía que podía hacerlo. Si tenía que usarlo en la semifinal lo iba a hacer. Él siempre mantuvo un comportamiento profesional y honesto. Hay situaciones en el fútbol, pero sin ningún tipo de mala intención. Le di las gracias porque es un gran profesional y siempre fue honesto. Le aplaudo de pie a Aubrey”, comentó Campos.

Ahora lo único que resta es que los erizos presenten de manera oficial a David, quien dará una mano en la zaga para el próximo certamen.