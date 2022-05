Alajuelense fichó desde hace meses a Aubrey David

Aubrey David anotó en el clásico del miércoles pasado. Ese gol se lo marcó al que será su próximo equipo. (Rafael Pacheco Granados)

Una vez que se acabe este torneo, Aubrey David pondrá punto final a su etapa como futbolista del Deportivo Saprissa y se vestirá con los colores de Liga Deportiva Alajuelense.

No es un tema que se dio en el momento. En realidad, dos fuentes confirmaron a La Nación que la negociación entre la Liga y el trinitario se dio en enero y que fue tan sencilla que desde hace varios meses él estampó su firma con los rojinegros.

El futbolista termina contrato con Saprissa al finalizar este torneo y desde hacía tiempo el gerente deportivo de los tibaseños, Ángel Catalina, le había hecho algunos comentarios al defensor sobre la posibilidad de que continuara, pero no había una oferta en concreto y tampoco se sentaban a conversar de manera formal.

Saprissa sí lo tenía en sus planes, pero no lo amarró. Pasó el tiempo y el futbolista quería algo seguro, así que buscó otra opción y firmó con Alajuelense, amparado en que FIFA permite firmar con un nuevo club a partir de que al jugador le resten solo seis meses de compromiso con su equipo actual.

En el clásico del miércoles pasado, Aubrey David le anotó al que será su próximo club, evidenciando su profesionalismo. Y con eso, para quienes en la Liga están al tanto de la situación recordó lo que había pasado hace unos años con Jonathan Moya.

Fue la misma historia, porque el delantero ya había firmado con la Liga y le anotó a los erizos en un clásico, siendo aún parte de Saprissa en ese momento.

Tras este último clásico en el que los morados ganaron por 2 a 0 con los goles de Aubrey David y Andy Reyes se dispararon los rumores sobre el trinitario, su salida de la ‘S’ y su llegada a la Liga.

De inmediato, Ángel Catalina le puso una buena oferta sobre la mesa, pero el futbolista le respondió que esperaría al final para ver qué era lo mejor para su familia.

Esa respuesta de Aubrey David les hizo ver a los morados que había algo de fondo y que los rumores no se quedaban en especulaciones.

Ante eso, el siguiente en conversar con el futbolista fue el técnico Jeaustin Campos, quien también hizo el intento para que el jugador firmara el contrato con la ‘S’.

Inclusive, el propio presidente saprissista Juan Carlos Rojas ha hecho su esfuerzo, pero ya es demasiado tarde.

El motivo por el que Aubrey David no puede firmar con los morados es que desde hace meses estampó su firma en un contrato con Alajuelense.

Para la Liga, David resulta un futbolista atractivo en el sentido de que cumple las cuatro posiciones de la línea defensiva. Además, con los rojinegros no ocupará una plaza de extranjero.

El futbolista lleva tres años casado con una costarricense, tiene una hija tica y acumula cuatro años y medio viviendo en territorio nacional. Los trámites de su nacionalización ya van encaminados.

Sin estar seguro de lo que pasaba, pero sí con la gran sospecha de lo que ocurría con Aubrey David, Jeaustin Campos dijo luego de la victoria por 2 a 1 contra Pérez Zeledón: “Lo de los futbolistas es algo normal que los busquen al final de los torneos; al final quiero apelar a la profesionalidad de los futbolistas, qué lindo es irse con una medalla, con un trofeo”.

Y agregó: “Todos los que están bajo la bandera del Saprissa espero que den el 200%, que sean honestos y profesionales, mientras que estén acá espero que lo den todo”.

También dejó entrever que por esta situación no prescindirá de Aubrey David por lo que resta del torneo.

“No acostumbro a dispararme en los pies, yo no voy a privarme de un jugador. Yo apelo al profesionalismo y honestidad y el agradecimiento de un futbolista por el tiempo que estuvo acá. No nos podemos dar un lujo... Por ahí se habló de Bolaños y Kendall que se iban a separar, pero no nos vamos a disparar en el pie; que si hubo un error, pues sí, y tendrán su consecuencia, pero no podemos quitarlos”, indicó el técnico saprissista.

La realidad es que una vez finalizado este torneo, Aubrey David cambiará de uniforme, pasará del morado al rojinegro.