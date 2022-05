Agente de Aubrey David responsabiliza a Saprissa por salida del futbolista

Aubrey David terminará su etapa en el Deportivo Saprissa una vez que se acabe este torneo, según confirmó a Teletica.com el agente del futbolista, Taianan Welker, quien responsabilizó al club por no llegar a un acuerdo con el trinitario.

Welker aseguró que tienen “todo muy adelantado” con otro equipo y que “todo fue por total error de Saprissa”. El agente comentó que al principio de las negociaciones no lograron encontrar una cifra de salario, pero detalló que el club no se volvió a acercar durante varios meses.

[ Aubrey David gestó dos goles y fue una muralla para el Saprissa ]

“Ellos simplemente no hablaron más nada, pasó un mes y dos meses. El jugador estaba muy preocupado y también se quedó un poco cabreado porque fue una falta de respeto del club con él. Hace un mes y medio atrás yo llamé a Saprissa y dije que el jugador iba por el mismo salario que tenía, pero del equipo no vinieron con la oferta, ni el contrato y nosotros estábamos esperando”, declaró Welker a Teletica.com.

El agente brasileño recalcó que incluso ofrecieron la posibilidad de que David firmara el mismo contrato que tiene ahora, pero la oferta formal no llegó, a pesar de que el gerente deportivo de los tibaseños, Ángel Catalina, le había hecho algunos comentarios al defensor sobre la posibilidad de que continuara.

Welker destacó que Catalina los ha llamado constantemente, pero dijo que “ahora es tarde”, ya que el acercamiento se dio luego de una larga espera por parte del futbolista. “Ahora es muy fácil para el director deportivo llamarme y decirme que tenía todo listo, pero por favor... yo soy de fútbol, si tienes todo listo lo firmas el mismo día, no dejas que pasen tres meses”, manifestó al medio de comunicación.

“Ahora es fácil decir que yo tenía todo y que tenía hasta el contrato, no, no... por favor. Si quiere al jugador se firma de una vez porque no tenia todo el interés, pero ahora perdió un jugador importante, pero ahora es tarde”, añadió.

El futbolista termina contrato con Saprissa al finalizar este torneo y vestirá los colores de Liga Deportiva Alajuelense a partir del próximo campeonato. (Rafael Pacheco Granados)

David vestirá la rojinegra

A pesar de que el agente no mencionó el club al que se dirigirá el defensor a partir del próximo torneo, dos fuentes confirmaron a La Nación que David vestirá la camisa de Liga Deportiva Alajuelense.

La negociación entre los manudos y el trinitario se desarrollo en el mes de enero y fue tan sencilla que desde hace varios meses él estampó su firma con los rojinegros.

[ Alajuelense fichó desde hace meses a Aubrey David ]

Al no contar con la propuesta formal del Saprissa, el defensor buscó otra opción en el fútbol tico, amparado en el criterio de la FIFA que permite a los futbolistas firmar con un nuevo equipo cuando le resten solo seis meses de compromiso con su equipo actual.

Para la Liga, David resulta un futbolista atractivo porque puede desempeñarse en las cuatro posiciones de la línea defensiva. Además, no ocupará una plaza de extranjero porque sus trámites de nacionalización van encaminados.

El futbolista lleva tres años casado con una costarricense, tiene una hija tica y acumula cuatro años y medio viviendo en territorio nacional.