Luis Marín recibe un castigo que deja con la boca abierta a cualquiera

El Tribunal Disciplinario impuso un castigo al técnico Luis Marín, que deja con la boca abierta a cualquiera. Incluso, Marín no volverá a dirigir en cancha en toda la fase regular del Torneo de Apertura 2024 y solo se le verá en el banquillo si San Carlos clasifica a las semifinales.

El técnico de San Carlos, Luis Marín, no volverá a dirigir en el banquillo hasta finales de noviembre, si su equipo clasifica a las semifinales del Torneo de Apertura 2024. (Jorge Navarro para La Nacion )

El timonel norteño perdió la cabeza en el juego ante Cartaginés, tras ver que se repetía un penal tres veces por adelantamientos del arquero Danny Carvajal. Finalmente, el brumoso Darwin Lom anotó desde los 11 pasos en el tercer intento, luego de que el meta le detuviera los dos anteriores. Esta acción desató la furia del conjunto sancarleño, provocando las expulsiones de Carvajal y del técnico Luis Marín. El entrenador fue sancionado con siete partidos y el portero con uno.

Además, el timonel deberá pagar ¢500.000: ¢200.000 son por “utilizar lenguaje ofensivo contra los árbitros, lo que generó que viera la roja” y ¢300.000 por “reiterar el uso de lenguaje ofensivo en contra de los árbitros después de haber sido expulsado”.

El estratega estará en las graderías ante Pérez Zeledón, Alajuelense, Guanacasteca, Herediano, Liberia, Saprissa y el Puntarenas FC. Este es un golpe sensible para unos norteños que se ubican en el segundo lugar del certamen, con 29 puntos en 15 partidos, una unidad menos que la Liga (líder invicto).

⏰ 69’ Danny Carvajal detiene 2 penales, pero en ambos se adelanta y el árbitro repite los lanzamientos. 🔗 http://futvcr.com Publicado por FUTV en Jueves, 17 de octubre de 2024

En el caso de Danny, tendrá que cancelar ¢70.000 y únicamente se pierde el compromiso del próximo domingo contra Pérez, en el Carlos Ugalde.

Los Toros se mostraron muy molestos por el funcionamiento del VAR y recalcaron que ya no les da confianza la forma en la que se está aplicando la tecnología en el fútbol de Costa Rica.

“Respeto el VAR, pero no ha sido equitativo con nosotros, y no solo en este partido. Cuando uno siente una injusticia, es difícil controlar las emociones. El VAR ha sido muy injusto con nosotros. Se han dado jugadas claras a nuestro favor, como penales y manos no pitadas. No entiendo qué están interpretando en el VAR, porque a nosotros nos revisan todas las jugadas”, manifestó Harold Wallace, asistente técnico de San Carlos, tras el 4-4 en el Fello.

Detalle del castigo a Luis Marín:

Sancionar al director técnico Luis Antonio Marín Murillo con 7 partidos en total:

Tres partidos de suspensión y una multa de ¢200.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1°, por utilizar lenguaje ofensivo contra los árbitros del partido que condujo a su expulsión.

Cuatro partidos de suspensión y una multa de ¢300.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1°, por reiterar el uso de lenguaje ofensivo en contra de los árbitros del encuentro después de haber sido expulsado.

- Sancionar al club con una multa de ¢200.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 41 inciso 1°, por incurrir por tercera ocasión en conducta incorrecta.