En San Carlos ya no confían en el VAR

En San Carlos perdieron la confianza en el VAR (video arbitraje) y lejos de verlo como una herramienta que imparte justicia, ahora consideran que solo ha llegado a perjudicarlos.

San Carlos tuvo en la mano el liderato del Torneo de Apertura 2024, pero dejó ir un 4-1 y terminó con un 4-4 ante Cartaginés.

La molestia de los norteños estalló luego de que, en el juego ante Cartaginés, se lanzó un penal tres veces por adelantamientos del arquero Danny Carvajal. Finalmente, Darwin Lom anotó desde los 11 pasos, lo que desató la furia del conjunto sancarleño, provocando las expulsiones de Carvajal y del técnico Luis Marín.

El encuentro, que los norteños ganaban 4-1 en el momento del penal, terminó 4-4 tras la polémica. Los Toros del Norte no entienden qué criterios se están utilizando con el videoarbitraje.

“Tenemos una gran frustración porque estábamos haciendo un buen partido. Con 11 jugadores fuimos muy superiores a Cartaginés, pero luego de las decisiones arbitrales nos sentimos profundamente perjudicados. Respeto el VAR, pero no ha sido equitativo con nosotros, y no solo en este partido”, manifestó Harold Wallace, asistente técnico de los Toros.

Wallace fue más allá en sus declaraciones: “Cuando uno siente una injusticia, es difícil controlar las emociones. Todo lo que sucedió nos desestabilizó, incluso los jugadores más experimentados perdieron la cabeza. Respeto el VAR, pero reitero que ha sido muy injusto con nosotros. Se han dado jugadas claras a nuestro favor, como penales y manos no pitadas. No entiendo qué están interpretando en el VAR, porque a nosotros nos revisan todas las jugadas”.

Por su parte, en el conjunto blanquiazul no ven motivos para las quejas de sus rivales. Para ellos, el VAR es una herramienta que busca justicia, y lo que ocurrió fue parte de esa labor.

“San Carlos puede sentirse perjudicado, pero si el portero se adelanta en un penal, el VAR está para corregir y repetir la acción. No sé si hay algún otro reclamo, pero no entiendo la molestia. Cartaginés no remontaba un 4-1 desde hace mucho, así que lejos de perder dos puntos, ganamos uno”, reflexionó Greivin Mora, técnico del equipo brumoso.