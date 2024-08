Kevin Briceño hace revelación del Cartaginés: ‘Ya no hay personas a las que hay que temerles’

El Cartaginés vive un momento muy distinto al del primer semestre de 2024. Los propios jugadores hablan de energías positivas y de una armonía total en el camerino. La gran pregunta es qué cambió o quiénes propiciaron el cambio para el Torneo de Apertura 2024. Kevin Briceño fue directo y no se guardó lo que piensa.

El portero de Cartaginés, Kevin Briceño (centro), asegura que los de más experiencia y los más jóvenes tienen una muy buena relación y esto beneficia al buen momento del equipo en el Apertura 2024. (Rafael Pacheco Granados)

La Nación consultó a Briceño sobre el ambiente que se percibe, y el portero sorprendió con una respuesta muy sincera y sin rodeos.

“Acá ya no hay personas a las que hay que temerles; todos nos hablamos y tenemos muy buena comunicación, incluso entre los grandes y los jóvenes. El grupo está fuerte y unido, porque es la única forma de que las cosas funcionen y de que todo vaya por una buena línea. Así ha sido desde que empezamos la pretemporada”.

Del conjunto brumoso se marcharon para este certamen Marcel Hernández, Jossimar Pemberton, Aubrey David, Carlos Barahona, Kenneth Cerdas, Josimar Méndez, José Gabriel Vargas y Bryan Cordero.

A Kevin se le preguntaron los nombres de esas figuras que se fueron y que generaban un mal clima en el club. Aunque prefirió no revelar identidades, añadió algunos detalles.

“Prefiero no mencionar al que ya no está. Nos enfocamos en que tenemos un grupo bonito y sano. Llegaron compañeros nuevos, como Keysher Fuller, y desde el primer día le dijimos que acá hay un grupo en el que todos queremos jugar. Cuando el entrenador toma sus decisiones, nadie se molesta de una forma negativa. Si uno no juega, lo entiende”.

Se le pidió a Briceño que aclarara su punto y que diera detalles sobre las conductas problemáticas de aquellos que ya no están y que perjudicaban al equipo.

Kevin explicó: “Había compañeros que eran muy difíciles de llevar, por la forma en que se trataban con los demás. Ahora ya no tenemos eso; hay una armonía bonita y una convivencia sana. Somos los jugadores quienes damos la cara y quienes llevamos a la institución por buen o mal camino. Ahora estamos fluyendo porque ya no tenemos esas energías negativas”.

Cartaginés es segundo en el Apertura 2024, con 13 puntos de 18 posibles y su último partido lo saldó con victoria ante Herediano.

Kevin Briceño dejó muchas dudas en el aire

Por más que Kevin Briceño no señaló puntualmente a una figura que generaba mal ambiente en el camerino, es imposible no recordar las declaraciones del presidente del club, Leonardo Vargas, contra Marcel Hernández.

Vargas señaló el pasado 3 de abril que Marcel “trataba de imponerse sobre los técnicos” y, por lo mismo, consideraba que “su permanencia perjudicaba al equipo.”

Hernández se fue a Herediano, y el propio jerarca reconoció que le pagó para finalizar su relación con los blanquiazules y que se marchara.

Las palabras de Briceño dejan muchas dudas en el aire, ya que el portero no quiso revelar los nombres de esos excompañeros que complicaban el ambiente interno. Algunos pensarán que se refiere al cubano, mientras otros descartarán esta hipótesis.

Lo cierto es que Hernández había declarado que lo expuesto por el presidente era falso y que siempre respetó a los entrenadores y se llevaba bien con todos sus compañeros.