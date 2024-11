Jugadores de Saprissa le meten presión a Alajuelense

El Deportivo Saprissa logró una victoria complicada de visita en Pérez Zeledón; el triunfo elevó aún más el ánimo de los morados, quienes hablan de “finales” para el cierre del campeonato.

La conquista 1-2 de los saprissistas hizo que los jugadores sueñen en grande, amenacen el liderato de Alajuelense y se mantengan al acecho en caso de que los manudos sufran algún traspié. Los integrantes del tetracampeón nacional le avisan a la Liga que van por el primer lugar que ostentan en este instante. Alajuelense es líder con 37 puntos, y Saprissa escaló al segundo puesto con 33 unidades.

LEA MÁS: José Giacone y el Saprissa lanzan una advertencia a Alajuelense

“Quedan cuatro finales más, queremos el liderato y vamos con todo. Estamos en una etapa donde tenemos que tener los pies en la tierra, con mucha humildad y conscientes de que lo que viene es más duro, pero sabemos la calidad que tenemos”, dijo Deyver Vega en Teletica Radio al terminar el partido contra Pérez Zeledón.

Deyver, quien fue titular y jugó todo el compromiso, añadió que luchar por la victoria no fue sencillo porque el rival jugó muy bien y la cancha es complicada. Vega agregó que solo pensaban en vencer e indicó que durante la semana hablaron de que el triunfo en el clásico no servía de nada si no derrotaban a los generaleños.

“Tuvimos la fe, la constancia en el juego, en lo que quería el profe (José Giacone), y así llegaron los goles. Yo creo que es un trabajo de todos. Estuvieron fuera compañeros muy importantes como Mariano Torres, David Guzmán y Joseph Mora, quienes siempre nos echan una mano extra. Esto es un grupo donde todos estamos listos y vamos por más”, opinó Deyver Vega, quien resaltó que el juego era de meter y correr, y demostraron que en Saprissa todos están listos para aportar.

Gino Vivi, quien ingresó a los tres minutos del segundo tiempo en lugar de Fidel Escobar, quien se marchó lesionado, se expresó de manera similar a Deyver Vega.

“Estamos muy contentos porque esa era la consigna: venir y ganar los tres puntos. Quedamos segundos y nos quedan cuatro finales para aspirar al primer puesto”, señaló Vivi.

Jefferson Brenes volvió a destacar con el Deportivo Saprissa. Aquí en la acción contra Johnny Gordon y Josué Mitchell. (Foto de Josué Valverde).

Gino se refirió al factor que provocó que Saprissa le diera vuelta al marcador tras el 1-0 de Joaquín Aguirre.

“Fue fundamental sabernos levantar, estábamos contra la pared y eso dice mucho de la madurez del equipo. Era un partido que tal vez no fue de nuestro gusto, de tener la bola en el piso, de movernos; fue complicado y sacar los puntos de esta forma sabe mucho más”, destacó Gino Vivi.

Vivi termina contrato con los morados en diciembre; llegó al club en condición de préstamo por parte de Los Ángeles Galaxy de la MLS, en Estados Unidos.

“No sé nada del préstamo, estoy concentrado acá, y en este instante hay escenarios que no puedo controlar. Estoy muy contento en Saprissa, y ya veremos qué pasa más adelante”, dijo Vivi.

Saprissa ahora se prepara para el partido del próximo domingo en casa, a las 4 p.m., contra Santos, que salió del último lugar tras tres juegos seguidos cosechando victorias. Los guapileños derrotaron a Guanacasteca, Cartaginés y Santa Ana. Con 14 puntos, pasaron al penúltimo lugar y le cedieron el sótano a Puntarenas, que posee 12 unidades.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.