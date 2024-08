Juan Carlos Rojas dice que se pasaron con los ataques ‘sensacionalistas’ contra Saprissa

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, fiel a su estilo, utilizó sus redes sociales para hablar de su equipo, de la derrota en Estelí, del momento que atraviesa el club, pero sobre todo, de los “ataques” —como él los calificó— contra Vladimir Quesada y la gerencia deportiva comandada por Sergio Gila.

Rojas escribió en su cuenta de X y contó que estuvo fuera del país en un viaje familiar. Luego, se tomó el tiempo para externar su opinión sobre la situación de Saprissa.

“Más allá de no estar carburando aún como deberíamos y de perder un partido de visita (en Estelí) en una cancha difícil, lo cual duele más por el contexto ya sabido, lo que más me impacta es la reacción (o mejor dicho, ‘sobrerreacción’) mediática ante todo esto: el ataque frontal, absolutamente indiscriminado, sobre el club, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, el cual sobrepasa cualquier razonabilidad de escrutinio”, escribió Juan Carlos Rojas.

LEA MÁS: David Guzmán arremete con todo: ‘No podemos jugar en esta cochinada de canchas’

El presidente morado recordó que su equipo es el actual tetracampeón, está en zona de clasificación en ambos torneos que disputa y aún está por recuperar piezas clave. Además, Juan Carlos consideró que han actuado de manera profesional, íntegra y apegados a los más altos estándares y valores, dentro y fuera de la cancha.

“Pero, leyendo a algunos medios y escuchando a algunos comentaristas, parecería que de pronto, luego de ganar varios títulos al hilo, a Vladimir se le olvidó cómo dirigir, al gerente cómo armar equipo, y a los dirigentes cómo gestionar. ¿Qué ha pasado con un análisis frío y racional, sin ataques sensacionalistas? En fin, siempre he dicho que a Saprissa se le mide diferente y que ese es el precio por ser el más grande. Yo estoy ‘OK’ con ese doble estándar (o al menos ya me acostumbré). ¡Pero juepucha! ¡Creo que se pasaron estos días!”, resaltó el presidente saprissista.

Una semana de sentimientos encontrados: he estado en un viaje familiar dejando a mi hijo en la universidad. Es un momento de gran orgullo y alegría, aunque también de mucha nostalgia al ver cómo pasa el tiempo, cómo ya Fabián se “nos hizo grande” y ya se fue de la casa (al menos… pic.twitter.com/X03Da0Cv4x — Juan Carlos Rojas (@presimorado) August 26, 2024

Juan Carlos Rojas añadió que sabían que, deportivamente, el arranque iba a ser difícil. Agregó que eso lo mencionó en una entrevista antes de iniciar el torneo, debido a que Saprissa tuvo una pretemporada atropellada por la participación de tantos jugadores en la Copa América y algunas lesiones que arrastraban.

“Se sumaba la parte mental, ya que luego de un tetra siempre se corre el riesgo de un bajonazo… Hace un año fue igual, hace seis meses también: arranques que costaron y luego curva de rendimiento ascendente, entrando en su punto óptimo hacia el cierre del torneo”, opinó Juan Carlos Rojas, quien añadió que en el pasado sucedió lo mismo y terminaron ganando los cetros 39 y 40.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, no entiende cómo critican a Vladimir Quesada, luego de ganar varios títulos seguidos. (Rafael Pacheco Granados)

El jerarca destacó que deben evaluar bien el tema de las lesiones, las cuales los han diezmado, y que, por más profunda que sea una planilla, nadie aguanta mantener el mismo rendimiento con casi diez jugadores fuera o limitados.

“En Saprissa tenemos clarita la ruta al éxito. No siempre es una línea recta, a veces hay tropiezos en el camino. Pero les digo esto: no es fácil ni es casualidad ganar cuatro títulos seguidos, seis de los últimos nueve y once de los últimos 21. Contundente es esto, y el proceso continúa. Por ahora, les pido: ¡un poquito de calma, morados! No puedo garantizar el penta, esto es fútbol, pero no dudo que al final estaremos compitiendo de gran manera”, concluyó Juan Carlos Rojas.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.