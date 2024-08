David Guzmán arremete con todo: ‘No podemos jugar en esta cochinada de canchas’

A las canchas sintéticas del país les empezaron a arrugar la cara. Parece que no son del agrado de nadie, al menos así lo han manifestado algunos jugadores y entrenadores

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, advirtió días atrás que estos campos golpean mucho a los futbolistas; por eso no alinea a Mariano Torres en partidos que se disputan en este tipo de terrenos.

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, levantó la voz luego del juego del sábado pasado, en el que su equipo empató 0-0 contra San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde.

“No es una cancha de fútbol, menos mal que no hubo ningún lesionado”, dijo Guimaraes.

David Guzmán, volante de Saprissa, también se quejó de tener que jugar en los campos sintéticos del país.

“No podemos jugar en esta cochinada de canchas”, dijo Guzmán, de forma tajante, directo como es él.

David agregó que a los futbolistas se les exige dar espectáculo, hacer buenos partidos, encuentros con mucha intensidad, y para él, eso no se logra en campos artificiales.

“Todos debemos crecer en este fútbol: prensa, futbolistas y dirigentes, pero no podemos jugar en canchas que no tienen césped, es más caucho que otra cosa. Felicito a los jugadores que todos los días deben entrenar en estos campos, porque las rodillas, las caderas y los tobillos se resienten, y ahí vienen muchas lesiones. Después se opera al jugador, pero no ven que uno debe hacer extras para regresar”, indicó Guzmán.

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, dijo que ha sufrido en carne propia, los dolores musculares que provoca jugar en canchas sintéticas. (Rafael Pacheco Granados)

David hizo un llamado a los dirigentes y a la misma Federación Costarricense de Fútbol. Para él, es más importante invertir en terrenos naturales que en el mismo VAR.

“Es más importante tener canchas naturales; al final de cuentas, el VAR es cuestión de preparar un poco más a los árbitros. Jugar día a día en una cancha en buen estado te va a mejorar muchísimo. Yo jugué en Estados Unidos y, si acaso, había dos campos sintéticos, pero en buen estado, no como este tipo de canchas que hay en el país”, expresó el volante saprissista.

David añadió que una lesión se puede presentar en un campo natural o en uno sintético, pero el riesgo es mayor en los terrenos artificiales.

“Las lesiones en las rodillas son producto de jugar en canchas sintéticas; en un campo natural no va a pasar, o al menos cuesta demasiado. Un técnico de un equipo rival se quejó de una de estas canchas, y hace poco cerraron un campo por estar malo. No es para que estemos jugando en ese tipo de canchas”, destacó Guzmán.

Para David, un claro ejemplo de lo que afectan los terrenos sintéticos es Mariano Torres, a quien no alinean en partidos que se efectúen en este tipo de terrenos.

“Es de alabar todo lo que él hace, porque se recupera, juega, recibe una patada, se recupera y vuelve a jugar, y así estamos todos. En su momento era uno de los regulares, ahorita no, pero no es porque exista un problema; en los 45 minutos que estuvo lo estaba haciendo de la mejor manera”, opinó David.

De los equipos de la Primera División, cinco tienen canchas sintéticas: Herediano, San Carlos, Santos, Sporting y Pérez Zeledón.

