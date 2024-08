Vladimir Quesada reacciona ante la ausencia de Mariano Torres en el clásico contra Alajuelense

El Deportivo Saprissa disputará el próximo partido del Campeonato Nacional sin Mariano Torres. Esta vez no es por causa de una lesión ni porque lo vayan a dosificar; el capitán no estará en el clásico contra Alajuelense porque fue expulsado el sábado anterior frente a Cartaginés.

La Liga recibirá a los morados el domingo de la próxima semana, y debido a la tarjeta roja, Torres no estará en el compromiso.

Luego del juego contra los brumosos, que su equipo ganó 1-0, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, habló sobre la ausencia de Mariano.

LEA MÁS: Saprissa suma otra preocupación por dolencia de una de sus figuras

“Lo único que voy a decir es que últimamente hemos visto estadísticas y hemos ganado y perdido juegos sin Mariano. Es cierto, él es muy importante, como el resto de los 23 jugadores; es el líder del camerino, pero bueno, le tocará al resto de los muchachos sacar la cara”, dijo Vladimir.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que vencer 1-0 a Cartaginés, no nada fácil. Al final del juego, Mariano Torres fue expulsado y se pierde el clásico. (Marvin Caravaca)

Al minuto 94, Mariano se vio involucrado en un incidente fuera del terreno de juego, frente a la banca brumosa. Torres pateó el balón hacia los blanquiazules y tuvo un cruce con el técnico Greivin Mora y el asistente Michael Umaña.

“Todo en el fútbol es muy rápido. Yo vi la jugada que estaba teniendo Mariano, él siguió la pelota, y un miembro del cuerpo técnico del Cartaginés, no sé si el entrenador o dos de ellos, estaban fuera de la zona técnica, y sucedió lo que sucedió. Mariano trató de seguir la jugada y allí vino el desorden”, opinó Vladimir.

Quesada añadió que después se le acercó uno de los integrantes de Cartaginés y algo le dijo.

“Yo le contesté, para eso está el árbitro, no me venga a reclamar a mí. El árbitro tomó su decisión. No me voy a referir más a eso, porque es una tontería”, añadió el timonel morado.

Vladimir también mencionó que ve a Mariano mucho tiempo más en Saprissa, pese a que termina contrato con el club al final de la temporada.

“Mariano tiene cabida por el tiempo que él quiera, es muy responsable”.

Saprissa vuelve a la cancha el jueves de la próxima semana, pero en la Copa Centroamericana de la Concacaf, donde recibirá al Municipal de Guatemala. En este choque sí podrá usar a Mariano. Luego de este encuentro, el domingo 1 de septiembre, se jugará el clásico en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.