José Giacone se deja querer por el Herediano

José Giacone no se anduvo con rodeos. El entrenador bicampeón de Nicaragua con Diriangén habló con La Nación ante su salida del equipo Cacique, sobre todo porque fue una rescisión de contrato por parte del club sorpresiva.

Giacone primero se mostró agradecido por la oportunidad que tuvo en Diriangén, pero explicó que su partida se debe a temas administrativos. Además, le hizo un guiño al Herediano y confesó que estaría encantado de regresar a un club con el que ya celebró un cetro.

-¿Por qué se da su salida del Diriangén de Nicaragua? Copiado!

-Realmente no fue un motivo deportivo. El problema es que salieron algunos patrocinadores importantes del club y el equipo entrará en meses de reestructuración económica, por lo que decidieron que el cuerpo técnico se fuera para afianzar sus finanzas. Ellos nos dijeron la verdad y se harán cargo de las cláusulas de salida.

-¿Le queda un sinsabor que la salida ni siquiera se dé por malos resultados? Copiado!

-Me pone triste, porque esta es una profesión en la que uno espera estar bien para permanecer, y en este caso la salida se da por una situación administrativa. La sensación de tristeza está, pero bueno, uno sabe que una puerta se cierra y puede venir algo mejor. Soy un tipo optimista y estoy mirando hacia adelante. Tengo un gran agradecimiento a esta institución; aquí fuimos exitosos, dejamos un legado de un equipo que se superó, pero ahora miro hacia adelante.

José Giacone consiguió un bicampeonato de Nicaragua y un Torneo de Copa de Nicaragua.

-Acá se le ha relacionado desde el martes con el Herediano... Copiado!

-Primero que nada, nadie me habló de ningún equipo. Yo estuve casi un año en Herediano trabajando; el trato fue excelente con nosotros, profesional y amistoso por parte de todos. Es un club grande que te obliga a ganar siempre. Ellos tienen una política de ser campeones y, para mí, eso sería un reto. Me seduce la posibilidad, pero a esta hora no hay nada, ni siquiera una conversación.

-¿Cómo toma que a nivel de afición los heredianos lo quieren? Copiado!

-Esa aceptación popular. Yo siempre estaré agradecido porque el torneo que ganamos con Herediano fue épico. En el último minuto empatamos; fue algo increíble.

-¿Le pasó factura la eliminación de la Copa Centroamericana? Copiado!

-Pienso que el equipo dio todo. Hicimos unos partidos de gran factura: el que le ganamos a Motagua, el juego contra Herediano en el que no merecimos perder. Contra Tauro hicimos un gran duelo y logramos la primera victoria nicaragüense en suelo panameño. Me quedo muy mordido porque me hubiera gustado estar entre los ocho mejores de Centroamérica.

-Para usted, ¿cómo fue la experiencia en Nicaragua? Copiado!

-Pienso que ha sido un aprendizaje y crecimiento notable, porque nos enfrentamos a adversidades. Los primeros tres meses fueron duros. Cuando uno sale de su zona de confort, ahí es donde uno se pone a prueba. Superamos el mal momento y convencimos a un grupo de trabajar profesionalmente. De cuatro torneos, ganamos tres, y eso no es casualidad; es mérito de todos.