¿Johan Venegas podría pasar de Alajuelense a Herediano?

Liga Deportiva Alajuelense está en un proceso de reconstrucción total de su planilla; todos los jugadores se encuentran bajo la lupa, y no se trata de que Johan Venegas hoy no calza en los planes de Alexandre Guimaraes. Sin embargo, lo cierto es que en el cuadro rojinegro cualquier cosa puede pasar.

En el semestre anterior, Herediano lanzó unos coqueteos con Johan Venegas, pero él tiene contrato con los manudos hasta diciembre de 2024. ¿Será que en esta ocasión los rojiamarillos intentarán ir por él?

La consulta no podía faltar en la rueda de prensa donde Wálter Centeno brindó sus primeras impresiones como técnico de Herediano.

Al escuchar la consulta, el gerente deportivo de los florenses, Robert Garbanzo, soltó una risa acompañada de un comentario picoso: “Y él lo tuvo”, en alusión a que Paté lo dirigió tiempo atrás en Saprissa.

“Siempre apetece. Es que los buenos jugadores siempre uno los quiere, y ya va el tema del presupuesto. Ahí tienen al señor (señalando a Orlando Moreira), que ellos se basan en eso. A mí me dan un presupuesto y hay que saberlo manejar. Hay que esperar para ver qué pasa”, expresó Robert Garbanzo.

Añadió que Johan Venegas todavía tiene contrato con la Liga, pero confesó que, de hecho, habló con él el lunes pasado, sin saber que realmente su continuidad en el cuadro rojinegro no es tan clara.

“No es amigo mío, pero somos personas de fútbol. Le mandé un mensaje por ahí, él me respondió y siempre apetece. Vamos a ver qué pasa, pero el presupuesto se está cerrando”.

¿Se puede saber qué hablaron? “No, no, no… Si quieren, les abro el chat (ríe)”, respondió con buen humor ante la repregunta del periodista.

En medio de la camaradería, el gerente deportivo de Herediano insistió en que no sabe si realmente es algo que se pueda dar o no.

“Habría que ver, siempre los buenos jugadores van a caber en el Herediano, pero por respeto, uno tiene que ser respetuoso. Él pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, ahí tengo, y nuestra junta tiene una buena relación con el presidente, con don Joseph Joseph”, añadió Robert Garbanzo.

Como Johan Venegas sigue perteneciendo a la Liga, insistió en que “no te podría decir si lo quisiéramos o no, porque no hay nada ahorita”.

Wálter Centeno, de igual forma, intentaba que las risas no lo delataran, pero su rostro evidenciaba que le gustaría tener a Venegas en su equipo.

“Por respeto, todavía no está. Y por respeto a mis jugadores que en este momento están, no puedo decir nada. Entonces, si se da, bienvenido sea, como cualquier otro jugador. Depende de los jefes, los jefes mandan y yo dirijo lo que ellos me den”, aseveró Paté.

Después de un nuevo golpe y fallar en el partido más importante, la Liga empezó de inmediato con la depuración de su equipo.

Alajuelense dio a conocer primero las salidas del lateral Yael López y del guardameta peruano Alejandro Duarte, quien dicho sea de paso se marchó del club sin debutar. La otra baja es la de Michael Barrantes, a quien tampoco se le renovó el contrato.

Pese a que la Liga no ha oficializado la salida del delantero paraguayo Fernando Lesme, él mismo publicó en su Instagram un mensaje despidiéndose del equipo y de la afición.

Lo hizo luego de que le comunicaron que no estaba en planes para el semestre venidero, pero Lesme borró el posteo. Alajuelense aún debe negociar el finiquito de ese préstamo que a principios de año cuadró con los dueños de la ficha del futbolista, que son Celaya y Grecia.

Iago Falque se convirtió en la primera contratación del León para la próxima temporada. El mediocampista español de 34 años firmó con los manudos por un año, lo mismo que ocurrió con el volante mixto colombiano Larry Angulo.

Los manudos también andan en busca de laterales, quieren delanteros y necesitan resolver su situación en el arco. Las conversaciones con Leonel Moreira parecieran encaminadas.