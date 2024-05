Wálter Centeno despeja la duda sobre cuál será el estilo de juego de Herediano

Wálter Paté Centeno sonríe al pensar en todo lo que quiere hacer con Herediano. Él estaba libre en el mercado y los florenses necesitaban encomendar su equipo a un entrenador que los pueda guiar en la dirección correcta para hacer lo que no consiguieron en los últimos dos años y medio: llegar al título nacional.

Fue hasta este jueves 30 de mayo cuando Paté brindó sus primeras impresiones como técnico del Team. Acompañado de su familia, el nuevo timonel florense llegó con bastante antelación al Hotel Corobicí.

Ahí pasó a la tarima principal en punto a las 11:30 a. m. y estuvo acompañado por el gerente deportivo Robert Garbanzo, quien dijo que es momento de dar un giro a lo que venían haciendo.

“Ya lo conozco, trabajamos juntos, me parece que la metodología y la idea que él usa va muy acorde con lo que yo pienso del fútbol, hemos tratado de hacerlo con dos técnicos, que eran Jeaustin Campos y Héctor Altamirano, a quienes les agradezco. Siempre tuve la espinita de contar con Wálter, siempre fue un tema de conversación y el proceso fue muy fácil”, expresó Robert Garbanzo.

Wálter Centeno se puso la jacket y la bufanda del Club Sport Herediano. (Albert Marín)

La primera llamada no fue por nada deportivo, sino para saber cómo se sentía para volver al ring. Por lo que respondió, Garbanzo supo que efectivamente era el indicado y mencionó: “Fue muy fácil traer a Paté”.

Wálter Centeno contó que él vive en Heredia y que una de las cosas que más le gustan es que es una de las provincias más lindas.

“Tiene un equipo que nació grande, tenemos cosas en común, con grandes jugadores, la institución está bien estructurada y vamos a tener un estadio nuevo. Imagínese, hay muchas cosas importantes por las que tenemos que trabajar duro, para que todas esas cosas que vienen en camino, que han costado todo un esfuerzo de años, se vea recompensado y quiero darles alegrías”, afirmó Wálter Centeno.

- ¿Qué les dijo a los jugadores?

- Una de las cosas que hablé con Robert es que quería conversar con ellos, saber qué piensan, qué quieren, qué necesitan y a la vez decirles cuál es el norte, cuáles son las directrices a seguir y cuál es el módulo de juego. Desde el primer día me gusta decir a qué vamos a jugar, qué vamos a hacer y qué queremos. He tenido una buena comunicación con ellos. Me he visto con unos ocho y faltan algunos de pasar a la sala de confesiones con Wálter Centeno (ríe...).

-¿Cómo será el estilo de juego?

- Es muy fácil, para nadie es un secreto que Heredia tiene una de las mejores planillas del país y cuando hay muy buenos jugadores, lo que falta es nada más entrenarlos bien, darles la confianza, brindarles las herramientas y ellos van a poner el sistema de juego.

”Cuando tienes buenos jugadores hay que ponerlos a punto en la parte física y darles una que otra instrucción para que se diviertan de una forma buena y eso me toca a mí, que agrade a toda la afición de Herediano.

”Hay muchas cosas en juego para todos nosotros, a nivel personal, a nivel de equipo, a nivel de institución. No todos los días vamos a tener el privilegio de estrenar un estadio moderno y Heredia ha hecho todo el esfuerzo. Esperemos nosotros aportar nuestro grano de arena”.

- ¿Qué mensaje le envía a la afición?

- Primero que todo, mucho trabajo y mucho profesionalismo, mucha perseverancia y mucha determinación para implementar los objetivos que nos propusimos. Trabajar es la clave, el torneo es de seis meses, hay cosas internacionales por las que vamos a pelear y vamos a pelear por cosas grandes. Vamos a trabajar por cosas grandes, esperen el máximo esfuerzo mío, voy a entregarme al 100%.

”Algo que me gusta es la pasión que le tengo al fútbol. El fútbol me dio mucho como jugador y como entrenador espero que en un futuro me reparte mucho. Lo que se viene es bueno, me gusta y esperemos que se cumplan todas las expectativas”.

- ¿Tiene el tiempo suficiente?

Es el tiempo que todo entrenador quiere, estas son las fechas para una pretemporada y sin excusas, tenemos lo ideal, tenemos un buen equipo, la planificación de la pretemporada y es trabajo. Después de ahí, ustedes irán viendo la evolución del equipo del equipo. Solo falta eso, nada más.

- ¿Qué ha podido hablar con Jafet Soto?

- Jugamos juntos en la Selección, no se me olvida que en Honduras en una Copa Uncaf fuimos compañeros de cuarto, futbolísticamente hablando y no nos hablábamos. Después nos hicimos compas y fue el único tiempo que tuvimos juntos. Luego él tomó su camino y yo también.

”Siempre ha habido un respeto y una admiración a nivel personal. Para nadie es un secreto lo que Jafet le ha dado a la institución. Lo conozco bien, conozco a mi amigo Orlando Moreira cuando era federativo, conozco a Aquil Alí...

”Ellos me conocen a mí y saben cuál es mi personalidad y siempre nos hemos tenido un gran respeto, independientemente de dónde estemos. El destino nos unió y ahora solo nos queda trabajar en conjunto por Herediano”.

- ¿Le diría a Robert Garbanzo que vaya por Marcel Hernández?

- Dele, dele...

- ¿Cuánto consideró o cuánto pesa en la decisión saber que Herediano no ha podido consolidar a un técnico y que usted pueda ser la excepción?

- Nunca pienso en negativo, confío plenamente en las capacidades y los dones que Dios me dio. Me conocen como persona, como jugador y cuando uno está en la silla del fútbol sabe la responsabilidad. Tengo que saber manejar las emociones y confiar plenamente en el instinto de lo que aprendí como jugador y ahora como entrenador, ponerlo en práctica y confiar plenamente en las bases, en los principios y en el trabajo sobre todo.

”Estoy conciente y le dije a Robert que firmáramos seis meses, porque yo sé que me van a firmar más, porque vamos a hacer cosas importantes y no hay miedo a nada. El que se mete a esto del fútbol debe saber que hay momentos difíciles, momentos buenos, polémicas, hay de todo. Y quien nunca haya sentido esa adrenalina, es porque nunca jugó o porque nunca estuvo acá.

”La gente del fútbol sabemos que somos figuras públicas, que estamos anuentes a la crítica y con eso aprendemos a crecer como individuos, a fortalecernos en un momento determinado donde la vida nos da pruebas. Ahí es donde podemos transmitir todas esas vivencias que el fútbol nos ha dado”.

- ¿Cuánto lo ilusiona darle esa estrella 30 a Herediano?

- La 30 está allá... Hay camino por recorrer, hay que cosas por hacer, preparar el equipo, perfeccionarlo, hacer grupo, hay que unirnos todos, hay que sacar resultados importantes. Hay que jugar bien, hacer goles, ser constantes, tener regularidad. Y allá está la 30, pero primero todo lo que le dije. Ese es el camino para la 30. Después, lo que se hable, es para otras personas.

- ¿Se ajustaría contar con Johan Venegas?

- Por respeto, todavía no está. Y por respeto a mis jugadores que en este momento están, no puedo decir nada. Entonces, si se da, bienvenido sea, como cualquier otro jugador. Depende de los jefes, los jefes mandan y yo dirijo lo que ellos me den.

- ¿La idea de juego cómo será o cambiará el estilo?

- La idea de juego es de Herediano. Los jugadores hacen bueno o malo al entrenador. Heredia tiene una gama de jugadores de mucho talento, muchos saben ganar y han ganado. Muchos están en la Selección y a mí me toca implementar cosas con ellos. No va a ser mucho, pero confío en la capacidad de ellos e inculcarles algunas cosas que me gustan, que ellos han venido trabajando y entrar en comunión, qué sirve y qué no sirve. La única vía es ganar.

”Muchas veces vamos a ganar, otras empatar y así es esto. Ellos están claros, tenemos una gran responsabilidad, ellos también son responsables en las eliminaciones anteriores y tienen que rendir cuentas a sus jefes. Están comprometidos.

”Cuando están comprometidos, el entrenador nada más da detalles. En el fútbol de Costa Rica, con poquitas cosas podés hacer grandes cosas. Si tenés grandes jugadores, con poquitas cosas podés hacer grandes jugadores”.

- ¿Cómo quitarle la hegemonía a Saprissa?

- Dos años y medio, esa es la presión que tenemos. Nuestro camino es ganar, tratar de hacer ganar y todos empezamos de cero. Muerto el rey, viva el rey. Vamos a pelear por estar ahí nosotros. Esa es la clave, pelear por estar ahí, independientemente de quién haya sido campeón.

- Extécnicos de Saprissa le dieron títulos a Herediano. ¿Siente presión por eso, porque de usted ahora se espera lo mismo?

- Todos los técnicos de este partidos tenemos presión y yo soy uno de ellos, por lo que es el fútbol de Costa Rica. No es nuevo, siempre gana uno y esperemos que sea el Herediano.

- Jeaustin Campos decía que hay gente con etiquetas. ¿Usted cómo intentará quitarse la etiqueta del Saprissa?

- Tengo 13 años de haberme retirado. El fútbol para mí es pasado, como futbolista. Las cosas que hice, que me dieron todos los clubes y muy agradecido. Siempre fui un profesional, siempre salí tablas en ese aspecto.

”Ahora mi carrera es de director técnico, soy un profesional y me debo a mis jefes, ya sea en Guadalupe, en Consultants, Grecia, a quienes me abrieron las puertas para trabajar.

”Soy entrenador y me debo a cualquier institución en su momento que se fije en el trabajo que yo hago. Y en estos seis meses con Herediano voy a entregarme en alma, cuerpo, vida y fútbol para ellos. Me están dando una oportunidad que muchos no me la están dando. Entonces tengo que ser agradecido.

”Confío en la confianza que me dio Robert Garbanzo, Jafet Soto que lo he visto poco y nos vamos a ver mucho, así como con Orlando Moreira. Voy a trabajar como un profesional. El día de mañana me iré de acá y espero dejar las puertas abiertas. También le tendré un agradecimiento para los heredianos que confiaron en mí.

”Esto es fútbol y el fútbol evoluciona. Uno va de aquí para allá y la vida es así. Estamos en momentos diferentes a lo de antes y hay que acostumbrarnos a lo actual”.

- ¿Qué le puede aportar a Herediano?

- Aquí no hay nada oculto. Es un equipo que tiene una de las mejores planillas del país y hasta ustedes mismos (periodistas) han dicho que se tienen dos equipo. Aquí Wálter Centeno viene a hacer que ellos sean mejores de lo que son. Ese es mi compromiso.

”Dicen que los buenos entrenadores son los que ganan títulos, pero hay otro tipo de entrenadores que les dejan un legado al jugador, porque luego serán entrenadores. Yo me comprometo a que sean buenos jugadores para que mañana lo sean y con la ayuda mía vendrá ser campeones. Eso va de la mano”.

- ¿Cuánta tranquilidad le da esta oportunidad por su familia?

- Tocó el corazón, tocó fibras. Aquí están mis amigos, ellos saben quiénes son, los que han estado ahí en momentos difíciles. Mi esposa, mi hijo, Max, Zurdito y Johan, están aquí porque son parte de mi familia. Ellos han estado conmigo mano a mano en cada momento y son parte de la familia herediana.

Al pronunciar eso, volvió a ver a su hijo que es conocido que es muy saprissista y le dijo: ¿Verdad que sí Wálter? El jovencito le hizo un gesto de aceptación.

El nuevo técnico de Herediano sonrió y de manera muy amena cerró la rueda de prensa diciéndole a su retoño: “Es una orden, ya, y se acabó”.

Los equipos de Wálter Centeno

En la Primera División, Wálter Centeno dirigió al Municipal Grecia, Deportivo Saprissa y Guadalupe FC. Mientras que en la Liga de Ascenso, estuvo al frente del Puntarenas FC, Municipal Grecia y Fútbol Consultants.

Los movimientos en Herediano

Herediano despidió a Héctor Pity Altamirano y luego anunció la salida del defensor Keysher Fuller y del volante Deyver Vega.

Aarón Salazar jugará con San Carlos, mientras que el delantero José Guillermo Ortiz vestirá el uniforme de Puntarenas FC.

Jaylon Hadden se marcha cedido a Sporting y Arturo Campos militará en Pérez Zeledón.

Andrey Soto llega al Team en condición de préstamo, con opción de compra, al igual que el volante Emerson Bravo, quien la campaña anterior jugó con Guanacasteca, pero su ficha pertenece a Carmelita.

El anuncio más reciente fue la llegada de Iverson Salmerón Cuza, un extremo zurdo de 21 años, quien procede del Municipal Grecia.

También llegaría el lateral Krisler Villalobos, quien no renovó con Puntarenas FC.

* Noticia en desarrollo.