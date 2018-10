“El tamaño de lo que se va a pagar no es una ganga. Algunos dicen que el interesado se está llevando el equipo por nada, pero tener pasivos por $4,5 millones no es una ganga, hay que ver de dónde se saca o cómo se administra para pagar esto y si no hay dinero los inversionistas tienen que poner dinero para garantizar la operación”, manifestó.