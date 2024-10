Iago Falque reaparece como ‘refuerzo’ en momento ideal para Alajuelense

Iago Falque se siente en deuda con Liga Deportiva Alajuelense, aunque también sabe mejor que nadie que las lesiones son parte del fútbol. El mediocampista español se mentaliza en que lo mejor está por venir.

De hecho, le agrada que su retorno sea justamente en la recta final de la Copa Centroamericana de Concacaf y del Torneo de Apertura 2024. Aunque su lucha ahora es encontrar ritmo de competencia en los minutos que le conceda Alexandre Guimaraes, sabe que puede aportar mucho.

Iago Falque no jugaba desde el martes 27 de agosto, cuando fue titular en el último partido de la fase de grupos del torneo regional entre Alajuelense y Comunicaciones, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“El portero me cayó encima en una acción; no sentí nada, pero cuando me levanté apenas podía pisar. Seguí jugando tres o cuatro minutos y, al día siguiente, cuando me hicieron las pruebas, se vio la fractura”, relató Iago Falque a La Nación.

No fue una buena noticia ni para él ni para el equipo. Tenía roto el dedo gordo del pie, aunque la lesión no requería cirugía. Simplemente era cuestión de esperar y seguir al pie de la letra las indicaciones del departamento médico del club y de los fisioterapeutas.

La lesión lo mantuvo fuera de la convocatoria en catorce partidos: tres de la Copa Centroamericana, nueve del campeonato nacional y dos del Torneo de Copa.

Era cuestión de paciencia, y su ansiado regreso se dio en un partido complicado para los rojinegros, ante un desafiante San Carlos, en una noche mágica para los manudos en la que demostraron carácter y reafirmaron aquello de que juntos son más fuertes.

Iago Falque fue el último movimiento que ordenó Alexandre Guimaraes. El español ingresó en lugar de Creichel Pérez en el minuto 81, cuando el marcador estaba 1-1.

“El míster me conoce bien y he aprovechado los minutos. Estoy contento de volver y de aportar, porque hasta ahora no había tenido la oportunidad. Justo cuando estaba agarrando ritmo, llegó la lesión, pero estoy feliz de poder ayudar al equipo en la recta final”, mencionó el mediocampista.

Los del sábado fueron pocos minutos, pero sustanciosos para él y para que el liguismo notara con facilidad que realmente puede estar ahí en momentos determinantes. Iago Falque participó en las acciones que terminaron en los goles de Jonathan Moya y Rashir Parkins, los cuales sellaron un sonado triunfo de Alajuelense por 3-1 contra San Carlos.

“Me hubiera gustado haber metido uno de los dos que tuve, pero los marcaron otros compañeros y muy bien, muy contento. Anímicamente estoy bien porque estoy recuperado, muy feliz de volver. Físicamente, poco a poco iré agarrando forma y sumando más minutos”, argumentó.

Añadió que, a sus 34 años, ya ha tenido lesiones graves y eso lo ha hecho más fuerte, porque sabe cómo reaccionar y enfocarse desde el primer momento en recuperarse lo antes posible.

“Intento no pensar mucho en eso, porque es difícil no poder hacer lo que a uno le gusta. He tenido bastantes lesiones y uno se acostumbra; al principio se pasa mal, pero luego uno se enfoca en recuperarse y volver. Al final, esto siempre es lo mismo: caer, levantarse y seguir. Estoy contento de volver bien y de ayudar al equipo”, insistió.

Iago Falque elogia a Creichel Pérez

Creichel Pérez se encargó de que en Alajuelense prácticamente pasara desapercibido que el equipo tenía lesionados de manera simultánea a Iago Falque y a Aarón Suárez.

El español destacó que el jugador de 19 años supo aprovechar la oportunidad con buen fútbol y tiene la virtud de desempeñarse bien en varias posiciones. De hecho, lo ve con características distintas a las de Suárez y a las suyas, ya que Pérez es más vertical.

Creichel Pérez logró que Liga Deportiva Alajuelense no resintiera las ausencias por lesión de Iago Falque y Aarón Suárez. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

“Lo ha hecho muy bien; es un jugador que tiene mucho potencial y ojalá siga creciendo. Aquí hay sitio para todos, hay muchos partidos, todos somos importantes, y yo, con mi experiencia, intento ayudar a los compañeros y apoyarlos en lo que pueda”, expresó Falque.

Alajuelense vive lo que Alexandre Guimaraes quería

La Liga recupera piezas de su ajedrez, y contar con el equipo prácticamente completo para esta época del año se convierte en justo lo que Alexandre Guimaraes quería.

El técnico rojinegro señaló que habían tenido mucha paciencia con Iago Falque y que el propio futbolista se esmeró en su proceso de recuperación.

“Podemos contar con él hasta que vaya recuperando la posibilidad de jugar más minutos. Lo conocemos bien y sabemos que es un futbolista que, con una acción, puede cambiar el juego, y eso fue lo que sucedió contra San Carlos”, expresó Alexandre Guimaraes.

Liga Deportiva Alajuelense tuvo respuestas desde la suplencia, con Jonathan Moya e Iago Falque que fueron protagonistas claves en el triunfo contra San Carlos. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Para el técnico, resulta un verdadero alivio no solo tener de vuelta al español, sino ver la respuesta de Aarón Suárez y Bryan Oviedo conforme van sumando minutos.

“Fernando Piñar volvió a jugar 90 minutos, y por eso en Guatemala no lo pusimos de inicio; tenía mucho tiempo de no jugar y no queríamos que volviera a recaer, ni él ni ninguno de los jugadores que vienen regresando”, apuntó el timonel rojinegro.

La Liga se entrenará este martes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en horario vespertino. Con eso cerrará su preparación para el partido del miércoles 30 de octubre contra Antigua de Guatemala en el Estadio Alejandro Morera Soto, a las 8:15 p. m., donde buscará el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua. (Prensa Alajuelense)

