Alajuelense vs. San Carlos en vivo: Lo que debe saber de un partido bravo por el liderato

Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos se enfrentan este sábado 26 de octubre desde las 8 p. m. en lo que promete ser un partido emocionante por el liderato del Torneo de Apertura 2024. El juego se torna como una lucha brava entre los equipos que marchan en el primer y en el segundo lugar de la tabla del campeonato nacional.

Alajuelense llega líder con 31 puntos en 15 partidos y San Carlos registra 30 unidades en 16 presentaciones. Para la Liga resulta un juego clave, en el que pretende distanciarse del principal perseguidor en este momento por ese codiciado primer lugar.

Los hombres de Alexandre Guimaraes dependen de sí mismos para lograrlo, pero deben ganar. Así conseguirían lo que pretenden ante los ‘Toros del Norte’, al tiempo que acaban con esa seguidilla de empates.

El martes anterior, después del empate 0-0 contra Antigua, en Guatemala, La Nación le consultó al técnico rojinegro: ¿Qué tan necesario es reencontrarse con el triunfo?

Ante eso, Alexandre Guimaraes respondió: “Hay que reencontrarse con el triunfo cuando las situaciones son límites, creo que ahora son situaciones en donde en el torneo local cada vez se van reduciendo los partidos por jugar y los partidos en casa que tengamos, son juegos que tenemos que ganarlos sí o sí.

Jonathan Moya podría tener protagonismo en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. (Albert Marín)

”Hemos tenido una rachita de empates, pero eso no nos ha quitado por A ni por B la posibilidad de alcanzar otra final para Liga Deportiva Alajuelense el próximo miércoles, que vuelvo a repetir, va a ser durísimo.

“Y no nos va a quitar la posibilidad de que esos empates que hemos conseguido por A o por B de seguir en el primer lugar consiguiendo un resultado positivo contra San Carlos, que significa ganar. No estamos agobiados por este tema, porque seguimos ahí arriba en las dos competiciones en las que estamos”.

Las palabras de Luis Marín previo al juego Alajuelense vs. San Carlos Copiado!

“Yo pienso que Alajuelense viene mostrando su rendimiento muy similar prácticamente a lo que ha mostrado en todo el torneo, es un equipo que tiene mucho talento del mediocampo hacia adelante, que tiene una forma de juego muy definida”, expresó Luis Marín en la víspera del partido entre Alajuelense y San Carlos.

El técnico norteño aseguró que está clara la idea de juego que quiere Alexandre Guimaraes en su equipo y que San Carlos se enfrentará contra un rival “que tiene mucho poder, mucho talento, que es sumamente peligroso, es el líder del torneo, es el único invicto y yo creo que eso es de respetar muchísimo”.

“Sabemos que vamos a enfrentar a uno de los equipos mejores del torneo y que será un partido complicado para nosotros (...). Como todos los equipos, tenemos virtudes, tenemos defectos y ellos también tienen sus puntos débiles como todos los equipos del mundo. Nosotros trataremos de aprovechar. A lo interno hemos tratado de analizar bien cuáles son las fortalezas y las debilidades del rival. Debemos estar atentos y concentrados”, aseguró.

Jonathan McDonald podría ver acción en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. (Albert Marín)

¿Quiénes son los árbitros del partido Alajuelense vs. San Carlos? Copiado!

Benjamín Pineda al centro, asistido por Enmanuel Alvarado y Félix Quesada. Cuarto árbitro: Anderson Gómez. VAR: Steven Madrigal. AVAR: Rigo Prendas.

El precio de las entradas para el juego Alajuelense vs. San Carlos Copiado!

Las entradas se encuentran disponibles en boleterialaliga.com y desde las 3 p. m. podrá adquirir los tiquetes digitales en las boleterías físicas del estadio. Según informó la Liga, las puertas de la Catedral se abrirán a las 6 p. m.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. (Prensa Alajuelense)

Luis Marín responde a Horacio Esquivel por crítica que le hizo a San Carlos Copiado!

Días atrás, Horacio Esquivel aseguró que San Carlos no perdía la forma, pero sí el juego. Esas impresiones no le cayeron nada bien a Luis Marín, quien dijo que su colega a veces hace comentarios que son salidos de tono, que no se deberían de hacer.

“Respetamos su opinión y no la compartimos, por supuesto. Tenemos un equipo que está bien balanceado. Nosotros hemos hecho nuestros análisis de qué nos ha pasado, qué nos pasa, qué sucede y lo importante es corregir cosas que como cualquier otro equipo tenemos que corregir para ser mejores y más competitivos en este cierre.

A Luis Marín le agrada que el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos sea en una cancha buena que permite jugar bien, como la del Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa San Carlos)

”Si algo tenemos que corregir y no es que nos hayamos dado cuenta porque un técnico dijo algo, o no lo dijo. Yo creo que nosotros ya hemos venido haciendo un análisis de qué nos ha pasado, principalmente en los últimos minutos de los partidos, en los últimos 25 minutos, qué es lo sucede y tenemos que corregirlo para cerrar mejor todos los encuentro. Es algo que hemos venido observando y tenemos claro qué tenemos que hacer”, expresó Luis Marín.

Así marcha la tabla del Apertura 2024 antes de los partidos de este sábado Copiado!

1. Alajuelense: 31 puntos en 15 partidos

2. San Carlos: 30 puntos en 16 partidos

3. Saprissa: 27 puntos en 15 partidos

4. Cartaginés: 25 puntos en 16 partidos

5. Guanacasteca*: 25 puntos en 16 partidos

6. Herediano: 24 puntos 15 partidos

7. Sporting: 23 puntos en 16 partidos

8. Liberia: 21 puntos en 15 partidos

9. Pérez Zeledón: 19 puntos en 17 partidos

10. Santa Ana: 16 puntos en 17 partidos

11. Puntarenas: 11 puntos en 17 partidos

12: Santos: 8 puntos en 17 partidos

