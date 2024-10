En Alajuelense no ven necesidad de hacer drama

Antigua, Guatemala. – Alexandre Guimaraes enfatiza en que no hay que hacer drama por los últimos empates de Liga Deportiva Alajuelense, al tiempo que es el primero en alzar la voz con la indicación de que el partido del sábado la Liga lo tiene que ganar sí o sí contra San Carlos, al ser en este momento el principal retador por el liderato del campeonato nacional.

Después del triunfo de los rojinegros contra Santos en el Apertura 2024, la Liga empató 0-0 contra ese mismo equipo y avanzó a la final del Torneo de Copa en una vibrante tanda de penales. Luego se dieron los empates frente a Liberia (2-2) y Herediano (1-1).

LEA MÁS: Jugadores de Alajuelense están convencidos de que sacarán la serie en el Morera Soto

El complejo partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Antigua culminó 0-0 en el Estadio Pensativo, en la ciudad colonial chapina, dejando todo por resolverse el 30 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Alajuelense está bajando su curva de rendimiento? “No somos novatos en esta materia. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer dentro de la planificación nuestra para que el equipo siga siendo competitivo”, respondió Alexandre Guimaraes.

Los partidos se le complican a Liga Deportiva Alajuelense cuando no tiene el balón y eso pasó en la mayor parte del juego contra Antigua en Guatemala. (Prensa Alajuelense)

El técnico rojinegro detalló que, en conjunto con su cuerpo técnico, han estado tomando decisiones con respecto a los minutos de juego de fulano, mengano, zutano y perencejo, precisamente con el propósito de que el equipo no baje su nivel.

Guima admitió que en los últimos dos partidos les ha faltado más posesión de balón, en dos canchas muy difíciles.

“Para mí, eso no pasa porque nosotros no estemos preparados para enfrentar esta recta final (...). Yo no hago drama de que si el equipo por “a” o por “b” ha empatado los últimos dos o tres partidos; yo no hago drama de eso, porque al final de cuentas es fútbol y el equipo nunca ha perdido el control”, apuntó.

Además, dijo que en Antigua se vio a una versión de su equipo con capacidad de estar mucho más despabilado para no recibir goles en los primeros minutos de cada tiempo.

“Eso es algo muy importante, porque en la gran mayoría de los otros partidos, eso nos ha llevado a hacer un esfuerzo extra. Y ojo, que puede ser que pase, es fútbol. Pero cuando pasa, el equipo también está teniendo la capacidad de reacción.

Así que hablemos de eso al final de la temporada. Los datos que nosotros tenemos es que el equipo físicamente tiene registros muy parecidos a los que teníamos cuando nos estábamos acercando al cierre de la primera vuelta”, aseguró Alexandre Guimaraes.

Leonel Moreira: ‘Yo no veo ningún bajón’

Alexandre Guimaraes no ve razón para hacer ningún drama alrededor de la Liga, algo que también piensan jugadores como Leonel Moreira y Jonathan Moya.

“El camerino es consciente del trabajo que estamos haciendo, no hemos perdido, eso es lo importante. ¿Que tenemos un bajón? Yo no veo ningún bajón, esto es fútbol y también enfrentamos a equipos que tienen su ideología de juego y su táctica. Lo importante es que no hemos perdido, que es un punto a favor de nosotros”, declaró Leonel Moreira en la zona mixta del Estadio Pensativo.

Sin poner excusas, también dijo que esa cancha en Antigua es una de las más complejas que ha enfrentado Alajuelense. Aparte de ser un campo con medidas superiores a las habituales, a simple vista se nota que no es un terreno plano.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes: ‘El resultado es positivo y debemos hacer la tarea de ganar en casa’

“Sabíamos a lo que veníamos a jugar, las condiciones del terreno ustedes vieron cómo estaban, es un equipo que sabe jugar y es una semifinal. Es importante para nosotros (el empate), máxime que cerramos en casa”, destacó el guardameta, quien se lució con un tapadón y fue declarado por Concacaf como el mejor jugador del partido.

Jonathan Moya también citó que Alajuelense sigue invicto y que eso tiene que tomarse en cuenta. También dijo que todos los partidos son diferentes, que todos los equipos van a competir de tú a tú y que Antigua es un buen cuadro.

“Nosotros somos conscientes de que hay pequeños detalles que nos hacen falta, pero el equipo lucha hasta el final. Usted lo ve en los últimos partidos, siempre terminamos corriendo más que el rival.

“La cancha estaba muy complicada, nos faltó aprovechar las oportunidades, más que todo en los últimos minutos del primer tiempo y del segundo, que tuvimos más chances. Es un gran equipo que está en esta serie y que quiere hacer las cosas bien, y nosotros pretendemos revalidar el título en esta Copa Centroamericana”, subrayó Jonathan Moya.

Alexandre Guimaraes: ‘Los partidos en casa tenemos que ganarlos sí o sí'

Ante una consulta de La Nación, Alexandre Guimaraes expresó que hay que reencontrarse con el triunfo cuando las situaciones son límites y que en el torneo local cada vez se va reduciendo la cantidad de juegos.

“Los partidos en casa que tengamos, son juegos que tenemos que ganarlos sí o sí. Hemos tenido una rachita de empates, pero eso no nos ha quitado la posibilidad de alcanzar otra final para Liga Deportiva Alajuelense el próximo miércoles, que vuelvo a repetir, va a ser durísimo.

“Y no nos va a quitar la posibilidad de que esos empates que hemos conseguido por “a” o por “b” de seguir en el primer lugar consiguiendo un resultado positivo contra San Carlos, que significa ganar. No estamos agobiados por este tema, porque seguimos ahí arriba en las dos competiciones en las que estamos”, manifestó el técnico rojinegro.

El viaje de la Liga tuvo un regreso complejo. Después del partido, el equipo prácticamente no durmió, porque salió de Antigua de madrugada para evitar las presas camino a Ciudad de Guatemala. De vuelta a Costa Rica, el equipo se entrenará de nuevo este jueves y el sábado recibirá a San Carlos.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.