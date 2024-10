Alexandre Guimaraes: ‘El resultado es positivo y debemos hacer la tarea de ganar en casa’

Antigua, Guatemala. Alexandre Guimaraes, técnico de Liga Deportiva Alajuelense, terminó complacido con el empate 0-0 contra Antigua, en la semifinal de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Guimaraes afirmó que llegaron al Estadio Pensativo con el objetivo de llevarse los tres puntos, pero destacó que el rival fue complicado e incluso jugó mejor que su equipo en los primeros 25 minutos del encuentro.

- ¿Considera que el empate es un buen resultado?

- Venir de visita a una cancha complicada y ante un buen equipo y sacar el empate, para mí es un resultado positivo. Lo que nos queda será difícil, porque el rival juega, pero debemos hacer lo que se debe hacer en una eliminatoria de estas: ganar en casa. Hacer nuestra tarea y ganar en casa.

- ¿Le sorprendió lo que hizo Antigua?

- Nosotros, por las medidas de la cancha y la continuidad de partidos que hemos tenido, pensamos en hacer un muro en el mediocampo, donde pudiéramos controlar las acciones por los costados del rival. Los primeros 25 minutos fueron del rival, no encontramos los espacios para defender bien y no teníamos la pelota, pero los últimos 20 minutos del primer tiempo fueron más balanceados y encontramos los claros, aunque sin la fineza en el último cuarto para terminar la jugada. Sacamos un primer tiempo que pudimos haber perdido. En el segundo entendimos que debíamos cambiar la estructura, moverlos a ellos y nos fuimos acercando bastante al último cuarto de la cancha, pero nos faltó tranquilidad para elegir mejor la jugada o el remate, porque tuvimos muchas situaciones en los últimos 20 minutos y pudimos lanzar de una manera diferente. Al final, el rival hizo su presión y nosotros salimos adelante con un resultado que para mí es positivo. Ahora, debemos ganar en casa. No es fácil, pero en casa podemos.

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, aseguró que como local, su equipo debe sacar la serie contra Antigua. (Foto: Pedro Pablo Mijangos / Nuestro Diario).

- ¿Qué podemos esperar de la Liga en los próximos dos juegos?

- Lo acabo de hablar con los jugadores. Queríamos encaminar la eliminatoria con una victoria; la encaminamos con un empate, y los otros partidos que vienen van a ser muy bravos. En el siguiente tenemos que hacer todo para ganar y seguir en primer lugar (en el campeonato), y en el otro ganar para pasar a una gran final. Rotación, hicimos algunos cambios para ir dosificando los minutos, hemos venido haciendo esto en los partidos anteriores.

- ¿Qué tan necesario es reencontrarse con el triunfo?

- Reencontrarse cuando las situaciones son límites, ahora en el torneo local se van reduciendo las opciones y en casa los juegos debemos ganarlos sí o sí. Hemos tenido una racha de empates, pero eso no nos ha quitado la posibilidad de alcanzar otra final. El próximo miércoles va a ser durísimo y no nos han quitado la posibilidad de tener el primer lugar. No estamos agobiados por este tema, seguimos arriba en las dos competiciones.

- ¿Qué sigue pesando para que Ian Lawrence continúe como titular?

- Vuelvo a los mismos datos que di varias fechas atrás: la capacidad defensiva, y más jugando contra extremos muy buenos y rápidos como los que ellos tienen. Ian ha mostrado mucha más fortaleza que otros futbolistas que nosotros tenemos. Cuando juega, está dando lo que pedimos desde ese punto de vista defensivo. Es de los jugadores que más pelotas recupera, incluso más que alguno de los volantes centrales.