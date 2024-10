Alajuelense convive con ganas extremas de cada rival por arrebatarle su invicto

En Liga Deportiva Alajuelense tienen muy claro que el nivel de exigencia crece conforme se acercan los partidos en los que está prohibido fallar. Eso también despierta algún tipo de inquietud entre los aficionados, ante la incertidumbre de si creerle o no al equipo.

Los rojinegros niegan un bajón en su rendimiento, y el propio Alexandre Guimaraes no ve necesidad de hacer drama, como lo aseguró el estratega tras el empate sin goles contra Antigua, en Guatemala.

A lo interno de la Liga adoptaron una postura muy clara y es que el pasado quedó atrás, que no pueden hacer nada con lo sucedido antes, y que deben centrarse en lo construido hasta hoy, en el partido que viene y en lo que sigue, sin mirar atrás.

Pero también comprenden que esos pensamientos rondan la mente de muchos liguistas, que reviven esos fantasmas que fomentan, en algún grado, el temor de que el equipo se caiga en la parte más importante.

“Hasta que no lleguemos a ganar el campeonato nacional, eso no se va a ir a nivel de aficionados. Pero desde el inicio del torneo se está llevando un proceso con Abel Salas, y él nos ayuda en una parte muy importante.

”El equipo va paso a paso, sabiendo las cosas que se tienen que mejorar. El equipo se encuentra muy bien, en óptimas condiciones, y vamos paso a paso. Lo importante es que tenemos un guía como Abel, un coach que nos ayuda a ir por el camino en busca de lo que queremos”, mencionó Aarón Suárez.

Alajuelense vs. San Carlos se vuelve una prueba de fuego

La Liga tendrá una prueba de fuego este sábado a las 8 p. m., cuando reciba a San Carlos. El partido adquiere un matiz particular al ser una lucha directa por el primer lugar.

Alajuelense comanda la tabla del Apertura 2024 con 31 puntos en 15 partidos, mientras que los norteños de Luis Marín registran 30 unidades con un juego más.

La impresión actual es que a la Liga le está costando ganar, pero según el volante rojinegro, también se debe contemplar que conforme avanza el torneo, los equipos se van conociendo más y los juegos aumentan su grado de dificultad.

“Pero creo que siempre con la Liga hay algo más, los equipos quieren salir a ganar con muchísimas más ganas. Nosotros tenemos que entender eso y dar el doble o el triple para poder ganar el partido.

”Tal vez no se diga, pero inconscientemente, cada equipo que va contra nosotros va con esas ganas de quitarnos el invicto, de querer ganarnos, y tenemos que saber eso”, apuntó el volante.

Los números ponen a la Liga Deportiva Alajuelense de Alexandre Guimaraes como el equipo más regular en lo que va del semestre. (Prensa Alajuelense)

Aarón Suárez: ‘Me voy sintiendo mejor’ Copiado!

En su regreso, después de la lesión que lo tuvo 42 días fuera de las canchas, el mediocampista jugó el sábado pasado 29 minutos contra Herediano, y el martes en Guatemala actuó 18 minutos frente a Antigua.

Sus sensaciones son buenas y el compromiso es mayor, porque anda en busca de recobrar ritmo justo cuando empieza la etapa crucial para la Liga.

“Apenas llevo dos partidos que ni siquiera suman 45 minutos y voy poco a poco, con los minutos que el profesor me vaya dando, con confianza dentro de la cancha. Me voy sintiendo mejor, y con los minutos que voy teniendo, me voy llenando de confianza para poder llegar al nivel y mucho más”, expresó.

Él quiere jugar y Alajuelense lo necesita, pero a partir de ahora, todo pasa mucho por él, por ese empeño de hacer todo para intentar encontrarse de la mejor manera y ser tomado en cuenta.

“Vienen partidos que son muy seguidos, partidos muy difíciles. Todos tenemos que estar atentos y estar al 100% para poder jugar”, indicó.

Cuestion de rendimiento

Los datos de los que tanto habla Alexandre Guimaraes y en los que se basa para tomar decisiones se comparten con los jugadores.

“Estamos con bastante información. Siempre nos mandan toda la información de los datos que obtuvimos en los partidos, en los entrenamientos: cuánto corrimos, cuántos pases buenos, cuántos pases malos, y eso nos ayuda muchísimo para hacer una valoración de cómo está nuestro rendimiento”, comentó.

Después de esos cuatro empates en fila que arrastran los rojinegros, los integrantes del equipo y la misma afición sienten la necesidad de regresar al triunfo.

“Hay que darle valor a que no se ha perdido, a pesar de que también a veces tenemos la posibilidad de ganar. El equipo está con confianza; siempre salimos a cada partido con ganas de ganar”, opinó el ‘10′ de la Liga.

Precio de las entradas para próximos partidos de Alajuelense

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. (Prensa Alajuelense)

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Antigua. (Prensa Alajuelense)

