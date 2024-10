Alexandre Guimaraes habla de la gran lección aprendida por Alajuelense

Alexandre Guimaraes se siente orgulloso de la respuesta de sus jugadores ante una situación que nunca había experimentado. Quizás por eso le sabe tanto el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense por 3-1 contra San Carlos en el Estadio Alejandro Morera Soto. Aparte de resguardar el liderato y de ampliar distancia en el primer lugar, los rojinegros aprendieron una lección y ya saben qué no les puede ocurrir en otro juego.

- ¿Qué puede decir de lo que pasó con ese gol de San Carlos (el guardalínea señaló posición prohibida, los jugadores de la Liga se detuvieron, el sancarleño anotó y el VAR dio por válido el gol)?

- No me había pasado antes esta situación, pero es una situación que nos debe quedar de aprendizaje, porque a pesar de que el línea levantó la bandera, nosotros no le dimos continuidad a la jugada. Así que eso fue totalmente aclarado, aceptamos la aclaración que se nos hizo y por supuesto en lo que venga ahora no tenemos por qué cometer esto, que vuelva a suceder esta situación.

- ¿Qué piensa de la diferencia de puntos que tiene la Liga ahora?

- La diferencia de puntos fue bien trabajada por el grupo de jugadores, ya lo sabíamos, teníamos un contrincante muy fuerte que ha estado haciendo un torneo muy bien, que además estaba fresco.

”Es decir, que tenía más descanso que nosotros y la verdad, primero la estabilidad emocional del grupo, rápidamente que llegamos al camerino, dar vuelta a la tortilla y saber que estábamos abajo, como nos ha pasado, pero la desventaja fue muy diferente con respecto a otras situaciones, pero no era una situación nueva para nosotros.

”Y que debíamos tener control, más control, más tranquilidad en el útlimo cuarto de cancha para intentar terminar las jugadas, porque en el primer tiempo, después del gol de ellos, por esta situación nos atolondramos mucho en la última jugada o en la penúltima acción. Al final, creo que fue un juego en donde en el primer tiempo intentamos hacer, pero caímos en esa desesperación, producto de esta frustración.

”Ya en el segundo tiempo, después de haber jugado un partido bravísimo allá en Antigua, el equipo supo rehacerse futbolísticamente, anímicamente y físicamente. Nos tocaba jugar contra un equipo que estaba descansado y eso significa que el estado físico del grupo como tal es excelente y que las cargas de entrenamiento, trabajo y recuperación nos permiten casi siempre en los segundos tiempos poner una marcha más que el rival por A o por B, porque no me toca analizar al rival, pero que la están sintiendo.

”Por supuesto, el hecho de ir recuperando a todo el grupo, eso es muy importante para nosotros en esta etapa de octubre, noviembre y diciembre. Eso nos da la tranquilidad de saber que tenemos fondo de armario para tomar decisiones e intentar cambiar los partidos como se dio”.

- Diego Campos se perderá el clásico. ¿Hubo alguna recomendación porque se la ganó por reclamos, de manera innecesaria?

- El cambio no fue por eso, fue porque necesitábamos tener un jugador de recambio con las características de Aarón Suárez, que pudiera tener fresco un cambio de ritmo en el último cuarto de cancha, cosa que Aarón desde que lo hemos estado poniendo, nos da ese tipo de posibilidad. Aquí en lo único que pensamos nosotros es en ir partido tras partido y ahora tenemos que planificar quiénes podrían estar bien para el juego contra Antigua, porque es un partido también muy importante.

- ¿Qué le parece esa quinta amarilla?

- Es que hay que ponerse en la piel de los jugadores, es quizás el calor del partido, que hizo que él tuviera esa acción. Es un futbolista al que nosotros en ese sentido no le podemos recriminar nada, por lo menos yo.

- ¿Cuánto le preocupan los arranques del partido, porque empiezan perdiendo?

- Es que lo de esta vez es una situación totalmente atípica. El hecho de haber recibido esa anotación fue atípica y yo no la pondría dentro de las otras situaciones. En el partido pasado se controló bien y el juego estaba controlado, pero pasa esto, que no la pongo en la misma caja que las otras.

Ahora, la capacidad de este grupo de ir para adelante ante cualquier cosa es impresionante. Eso, principalmente en casa, con el empuje de la afición es vital para esa marcha extra.

